Sconti PS4, i giochi più belli in offerta a meno di 20 euro

Ultima ondata di saldi di primavera sul PlayStation Store, in queste settimane vi abbiamo segnalato i migliori giochi in vendita a prezzo scontato (tra cui i più bei giochi PS4 a meno di 5 euro e le migliori offerte giochi PS4 a meno di due euro) adesso però è il momento di aumentare il budget, prendendo in esame la sezione di produzioni a meno di 20 euro. In questa categoria rientrano opere più recenti rispetto a quelle citate nei precedenti suggerimenti: vi proponiamo di seguito la nostra selezione da Darksiders 3 a F1 2019, e d aspettiamo come sempre i vostri suggerimenti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

F1 2019 Legends Edition - 19.99 euro

In attesa che il grande spettacolo della Formula Uno si rimetta in moto non appena l'emergenza Coronavirus lo permetterà, potete ingannare l'attesa tuffandovi a capofitto in F1 2019, il videogioco ufficiale della massima competizione motoristica su quattro ruote.

F1 2019 offre tutte le scuderie, i piloti ed i Gran Premi della stagione 2018 con l'aggiunta della F2, e la Legends Edition include inoltre la possibilità di vestire tuta e casco di Ayrton Senna (a bordo della McLaren MP4/5B del 1990) e di Alain Prost (Ferrari F1-90) per affrontare una serie di sfide faccia a faccia. Presenti anche livree esclusive dedicate a questi due grandi campioni, in esclusiva per la Legends Edition del gioco.



Far Cry 3 Classic Edition - 14.99 euro

Uscito nel 2012, Far Cry 3 è uno degli episodi di maggior successo della serie Ubisoft grazie anche alla presenza di un villain rimasto nell'immaginario collettivo, il perfido e spietato Vaas Montenegro.

Questa riedizione denominata Classic Edition porta le bellezze di Rook Island sulle console di attuale generazione con un comparto tecnico migliorato, tutti i contenuti pubblicati per il gioco originale e un sistema di controllo riprogettato per sfruttare le potenzialità del DualShock 4. Nessun contenuto inedito, purtroppo, ma se volete (ri)scoprire Far Cry 3 questa è senza dubbio una buona occasione.



DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition - 19.99 euro

Dopo F1 2019 ecco un altro gioco di corse targato Codemasters in offerta a prezzo speciale. Per gli amanti delle corse sullo sterrato, DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition propone il gioco base con auto e circuiti del campionato FIA World Rallycross Championship 2018/2019 , tutti i contenuti post lancio (per un totale di quattro diverse stagioni da affrontare) e il DLC Colin McRae FlatOut.

Quest'ultimo pacchetto (normalmente venduto a 9.99 euro) presenta 40 scenari chiave per la carriera del celebre pilota, 12 circuiti scozzesi e le auto Subaru Impreza S4 Rally e Subaru Legacy RS, legate in maniera indelebile alla figura di Colin McRae.



The Evil Within 2 - 19.99 euro

La seconda avventura del detective Sebastian Castellanos non faticherà a soddisfare tutti coloro che sono alla ricerca di una esperienza horror dai toni forti. Dopo aver perso tutto, il protagonista è costretto a rivivere i suoi incubi per salvare la sua vita e quella delle persone a lui care, addentrandosi in un mondo popolato da creature rivoltanti e mostri disturbanti.

L'edizione in vendita è quella standard privo di DLC e contenuti extra, tuttavia segnaliamo che effettuando il login con il proprio account Bethesda.net nella schermata iniziale del gioco sarà possibile sbloccare nuove opzioni (tra cui energia infinita, invincibilità e uccisioni immediate con un colpo) e il livello di difficoltà extra Akumu, capace di mettere a dura prova anche i giocatori più esperti.



Dishonored Definitive Edition - 14.99 euro

Dishonored è uno dei videogiochi più acclamati dell'ultimo decennio e la Definitive Edition include in aggiunta tutti i DLC e i contenuti extra pubblicati per il titolo uscito originariamente su PC e console di vecchia generazione.

Una riedizione davvero ricca che al gioco completo aggiunge gli add on Dunwall City Trials, Il Pugnale di Dunwall e Le Streghe di Brigmore, oltre al pacchetto Void Walker's Arsenal con bonus per Corvo Attano, Amuleti d'Osso e altri oggetti da utilizzare in-game.



