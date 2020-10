Sconti PS4: i giochi più belli in offerta a meno di 5 euro

Il PlayStation Store ha cambiato recentemente, presentandosi con un design completamente rinnovato e nuove opzioni, per fortuna Sony ha mantenuto la buona abitudine dei saldi settimanali, con tante offerte sui migliori giochi del catalogo PlayStation 4 (e presto, si spera, PS5). Abbiamo selezionato per voi cinque giochi PS4 proposti a meno di 5 euro, per divertirsi spendendo davvero pochissimo, come sempre aspettiamo suggerimenti e consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Saints Row IV Re-Elected & Gat Out of Hell - 4.99 euro l'uno

Saints Row tornerà nel 2021 con il quinto episodio della serie, nel frattempo potreste pensare di recuperare la remastered per PS4 del quarto capitolo (qui la nostra recensione di Saints Row IV Re-Elected), uscito originariamente nel 2013 su PC, PS3 e Xbox 360 e riproposto in questo caso con tutti i DLC e contenuti aggiuntivi.

Saints Row IV è un gioco folle e totalmente fuori di testa ma se volete spingervi oltre vi consigliamo di acquistare Saints Row Gat Out of Hell, spin-off che vede Johnny Gat andare direttamente all'inferno per salvare il Presidente. Assurdo vero? Entrambi i giochi sono in vendita a 4.99 euro l'uno, un prezzo certamente interessante per due titoli non recentissimi ma che potrebbero dare più di una soddisfazione a coloro che cercano azione frenetica e tanto sano divertimento senza troppi pensieri.

Darksiders Warmastered Edition - 3.99 euro

Prezzo incredibilmente basso per il primo Darksiders, sviluppato da Vigil Games con la direzione artistica di Joe Madureira. Darksiders narra la storia di Guerra, primo Cavaliere dell'Apocalisse accusato di aver scatenato una guerra senza fine tra inferno e paradiso, ora chiamato a rimediare all'errore da lui commesso.

La versione rimasterizzata presenta un comparto tecnico migliorato rispetto al gioco originale (datato 2010) con risoluzione Full HD 1080p, una miglior qualità delle texture, ombre migliorate, effetti visivi di maggior qualità e supporto per i 60fps. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Darksiders Warmastered Edition.

Metro 2033 Redux & Metro Last Light - 4.99 euro l'uno

Anche in questo caso vi segnaliamo due giochi in uno, i primi due episodi di Metro sono ora in vendita a 4.99 euro l'uno. Il capostipite della serie di 4A Games (Metro 2033) è uno degli shooter più acclamati del decennio così come il suo sequel Metro Last Light (basato sul romanzo Metro 2034), entrambi i giochi includono tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi per vivere appieno la storia di Metro.



Sicuramente imperdibili se avete intenzione di recuperare il più recente Metro Exodus, così da godere dell'intera trilogia ispirata ai libri di Dmitry Glukhovsky. Maggiori dettagli sui due giochi nella recensione di Metro Redux.

Agony - 3.99 euro

D'accordo, Agony non è un capolavoro, anzi, purtroppo il gioco soffre di numerosi problemi tecnici e strutturali che rendono assolutamente impensabile pensare di acquistarlo a prezzo pieno (così come vi abbiamo consigliato nella nostra recensione di Agony ), per 3.99 euro però gli appassionati del genere potrebbero concedere una possibilità a questo prodotto, soprattutto nel periodo di Halloween.

Del resto come si può non farsi tentare da un survival horror in prima persona ambientato nelle viscere dell'inferno? Due le modalità di gioco, campagna e Agonia, quest'ultima una vera e propria maratona di sopravvivenza che metterà a dura prova anche le abilità dei più esperti. Peccato per un comparto tecnico davvero zoppicante e per un gameplay sin troppo grezzo.

Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour - 2.99 euro

Se DOOM è riuscito a rinnovarsi con il reboot del 2016 e con il sequel DOOM Eternal, lo stesso non si può dire del "rivale" Duke Nukem, con il Duca letteralmente fuori dai giochi dopo il flop commerciale di Duke Nukem Forever nel 2011. Nel 2016 3D Realms ripropone l'edizione rimasterizzata di Duke Nukem 3D per festeggiare il ventesimo anniversario dal lancio su PC, sono passati quattro anni da allora e la dicitura "20th Anniversary" è ormai fuori dal tempo, ma per 2.99 euro difficilmente troverete qualcosa di meglio sul PlayStation Store.



Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour include anche l'inedito episodio cinque con livelli aggiuntivi, l'inceneritore come arma extra, nuovo doppiaggio (voce di Jon St. John) con frasi mai sentite prima e colonna sonora con nuovi brani creati dal compositore delle musiche del primo gioco, Lee Jackson. Niente male, vero?