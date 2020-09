Sconti PS4, i giochi essenziali: le più belle esclusive Sony in offerta

La selezione giochi essenziali del PlayStation Store presenta sconti e offerte su centinaia di giochi per PlayStation 4, noi abbiamo deciso di estrapolare dal lunghissimo elenco cinque giochi first party per consigliarvi le migliori esclusive PS4 da acquistare ora a prezzi scontati, solamente per un periodo limitato. Da Marvel's Spider-Man a Days Gone, ecco le nostre proposte, se avete bisogno di consigli per gli acquisti lo spazio commenti qui sotto è come sempre a vostra completa disposizione.

Marvel's Spider-Man GOTY Edition - 24.99 euro

La Game of the Year Edition di Marvel's Spider-Man è scontata del 50% rispetto al prezzo di listino, indubbiamente una buona occasione per scoprire uno dei giochi PS4 più venduti degli ultimi anni.

Questa edizione include il gioco completo (venduto da solo a 39.99 euro... capite bene la convenienza, dunque) e il DLC La Città che non Dorme Mai (normalmente proposto a 19.99 euro) che vi darà accesso ai tre pacchetti Territori Contesi, La Rapina e Silver Lining. Un buon antipasto in attesa di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5, in arrivo a fine anno insieme alla nuova console Sony.



God of War - da 14.99 euro

L'ultima avventura (in ordine di tempo) di Kratos ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, adesso viene proposta al prezzo ridotto di 14.99 euro in versione standard e 20.99 euro in edizione Digitale Deluxe.

La prima comprende solamente il gioco mentre la seconda aggiunge il Set Armatura Voto di Morte, lo Scudo Guardiano dell'Esilio, fumetto e artbook digitale Dark Horse e un tema dinamico per PS4.



Gran Turismo Sport - da 12.98 euro

Cercate un gioco di corse per la vostra PlayStation 4 e non avete mai considerato l'opzione Gran Turismo Sport? Forse è il momento di allargare le proprie vedute e tuffarsi a capofitto tra le braccia del racing game targato Polyphony Digital.

GT Sport costa ora 12.98 euro in versione standard mentre la versione Spec II costa 14.99 euro, entrambe sono compatibili con PlayStation VR, la seconda include però dieci auto extra tra quelle che hanno registrato le migliori prestazioni durante il FIA Gran Turismo Championship 2018 e 2.500.000 di crediti da spendere in-game.



Days Gone - da 20.29 euro

Uscito nell'aprile 2019, Days Gone ha forse faticato ad emergere presso il grande pubblico ma a conti fatti si tratta dell'esclusiva PlayStation più venduta dello scorso anno, seppur si senta sempre parlare poco dell'avventura di Deacon.

Per 20.29 euro (sconto extra del 5% per gli abbonati PS Plus) potrete acquistare l'edizione standard mentre con pochi euro in più (29.59 euro) potrete scaricare l'edizione Digital Deluxe che include in aggiunta le tre skin randagio per la moto, accesso anticipato alla chiave inglese, un tema dinamico, artbook e colonna sonora digitale.



Horizon Zero Dawn Complete Edition - 12.98 euro

Super prezzo per l'edizione completa di Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games, che include oltre al gioco anche l'espansione The Frozen Wilds, artbook digitale, un tema per PS4 e numerosi DLC tra cui l'abito da ranger della tempesta Carja e arco possente Carja. il Pack Mercante Carja, abito da pioniera e arco da combattimento Banuk e infine i pacchetti Viaggiatrice Banuk e Guardiana Nora.

Altra buona occasione per scoprire la serie in attesa di Horizon Forbidden West per PlayStation 5, annunciato lo scorso mese di giugno e in arrivo probabilmente nel 2021.



