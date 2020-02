Sconti PS4: i giochi essenziali in offerta, da Bloodborne a Days Gone

Seconda ondata di sconti per il mese di febbraio sul PlayStation Store: sono ora attivi i saldi della serie Selezioni Essenziali dedicati ai migliori giochi del catalogo PS4, in vendita a prezzi ridotti fino al 5 marzo. Come di consueto abbiamo selezionato cinque titoli degni di nota che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, da Uncharted 4 Fine di un Ladro a Days Gone, passando per Bloodborne e The Witcher 3 Wild Hunt in versione Game of the Year.



Uncharted 4 Fine di un Ladro Edizione Digitale - 12,99 euro

L'ultima avventura di Nathan Drake è uno dei giochi più acclamati di Naughty Dog e dell'intera libreria PS4.

Non si tratta di un titolo recentissimo ma se non avete ancora aggiunto Uncharted 4 Fine di un Ladro alla vostra softeca potete rimediare spendendo solo 12,99 euro, prezzo scontato della Digital Edition che include oltre al gioco completo anche i seguenti oggetti per il multiplayer: le skin Drake's Fortune, Drake Ladro, Armi d'Oro, Armi Invernali, la provocazione Pugnale Phurba e valuta virtuale da spendere in-game.



Uncharted 4 Fine di un Ladro Recensione



Days Gone - 29.99 euro

Il gioco di Sony Bend si è imposto come l'esclusiva PS4 più venduta del 2019 in buona parte del mondo, un risultato notevole per un progetto premiato da pubblico e critica.

In attesa del non ancora annunciato (ma quasi certo) Days Gone 2 per PlayStation 5, potete recuperare il gioco ad un prezzo particolarmente conveniente, anche se relativo all'edizione standard priva dei bonus dell'edizione digitale deluxe.



Days Gone Recensione

The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition - 14.99 euro

Il prezzo più basso di sempre per la terza avventura dello Strigo. The Witcher 3 Wild Hunt viene proposto in offerta nella ricca Game of the Year Edition che contiene oltre al gioco completo anche le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

Un pacchetto ricchissimo per vivere l'epopea di Geralt di Rivia, una buona occasione per scoprire la saga se vi siete avvicinati al franchise grazie al successo della serie Netflix.



Recensione The Witcher 3 Wild Hunt

Bloodborne Game of the Year Edition - 14.99 euro

Una delle più acclamate esclusive del catalogo PlayStation 4, sviluppato da FromSoftware (Demon's Souls, Dark Souls) e Sony Japan Studio. Un gioco dalle tinte oscure che vi catapulterà nella città malata di Yharnam, teatro di orride violenze e apparentemente tenuta in balia da alcune forze sovrannaturali.

La versione GOTY offre oltre al gioco anche l'espansione The Old Hunters, presentandosi quindi come l'edizione definitiva per chiunque voglia provare questa avventura dal sapore gotico e lovecraftiano.



Recensione di Bloodborne

GTA V Premium Edition - 14.99 euro

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, e che ha recentemente sfondato il tetto delle 120 milioni di copie vendute dal 2013 ad oggi.

Particolarmente invitante il prezzo della Premium Edition che oltre a GTA V e GTA Online include proprietà, armi, attività e veicoli del valore totale di oltre 10.000.000 di GTA$, in aggiunta anche 1.000.000 di GTA$ in omaggio per iniziare nel migliore dei modi la vostra scalata al potere.



GTA 5 Recensione