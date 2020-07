Sconti PS4: giochi in offerta a meno di tre euro, consigli per gli acquisti

Avete già acquistato uno dei giochi che vi abbiamo consigliato nel nostro speciale sui saldi di luglio del PlayStation Store? Ottimo, ma ci auguriamo che vi sia rimasto qualche risparmio - bastano anche pochi spiccioli - perché tra gli scaffali digitali del negozio è possibile trovare alcuni ottimi titoli a un prezzo davvero stracciato, che a nostro parere meritano di far parte della vostra collezione. Si va da Thomas Was Alone, l'eccellente esordio di Mike Bithell, a Far Cry 3: Classic Edition, che ci sembra un acquisto più che opportuno in vista del lancio del nuovo capitolo della serie con Giancarlo Esposito. Ecco a voi tutte le nostre proposte: come al solito, siete invitati ad approfittare della sezione dei commenti per farci delle domande oppure per suggerire altri giochi in offerta.

Thomas Was Alone (1,59 euro)

Thomas Was Alone è a mani basse uno dei migliori prodotti indipendenti degli ultimi anni, uno di quelli che hanno contribuito a far affermare agli occhi del grande pubblico l'interno movimento della scena indie. Il motivo è molto semplice: l'opera prima di Mike Bithell non è solamente un gioco di piattaforme in due dimensioni di pregio, ma anche un'intelligente riflessione sul valore dell'amicizia, della collaborazione e delle ambizioni.

Nessun altro gioco è in grado di tratteggiare con estrema efficacia un gruppo di rettangolini di forma, colore e, soprattutto, personalità diverse. I membri della combriccola, delle intelligenze artificiali divenute senzienti, mentre avanzano nei livelli sfruttando le proprie capacità distintive, s'interrogano sulla loro natura accompagnate da una voce narrante che si prodiga in riflessioni tutt'altro che scontate. Thomas Was Alone è un racconto creativo, brillante e stratificato, che non potete ignorare al prezzo al quale viene proposto. Date un'occhiata alla nostra recensione di Thomas Was Alone nel caso in cui vogliate saperne di più. Segnaliamo che acquistando il gioco otterrete anche le sue versioni per PlayStation 3 e PlayStation Vita. Se stavate cercando il pretesto per tirare fuori dal cassetto la vostra console portatile, l'avete trovato!

Limbo (2,69 euro)

Dopo Thomas Was Alone, vi parliamo di un altro titolo d'esordio, stavolta dei talentuosi sviluppatori danesi di Playdead. Limbo è un gioco minimalista, senza alcun fronzolo o interfaccia a distrarre l'attenzione del videogiocatore da un mondo desolato e tratteggiato interamente in bianco e nero, con giochi di luce suggestivi e angoscianti.

Incerto sul fato della sorella, il fanciullo protagonista s'avventura in una foresta ai margini dell'inferno, dove non solo deve affrontare pericoli immani sotto forma di ragni giganti e tribù ostili, ma anche le sue paure più recondite. Nei suoi panni, siete chiamati ad avanzare risolvendo enigmi ambientali sempre stimolanti, che in talune circostanze richiedono una buona dose di pensiero laterale, fino ad arrivare ad un finale sussurrato, come l'intera trama, e spiazzante. Leggete la recensione di Limbo per scoprire i motivi che lo rendono un prodotto imperdibile.

Far Cry 3 Classic Edition (2,99 euro)

In occasione dell'annuncio di Far Cry 6, che vedrà la partecipazione del grande Giancarlo Esposito in qualità di villain, Ubisoft ha scontato i precedenti episodi della saga. Tra questi, spicca senza dubbio Far Cry 3: Classic Edition, versione rimasterizzata del terzo capitolo, ancora oggi ricordato con affetto dai fan che lo considerano uno dei migliori in assoluto.

Il protagonista e i suoi amici, durante una vacanza, finiscono su un'isola senza legge in cui la violenza è padrona. Dei signori della guerra gestiscono un traffico di schiavi e i gli stranieri vengono rapiti allo scopo di ottenere il riscatto. Ciò che ne deriva è uno sparatutto in prima persona a mondo aperto, ricco di armi, abilità e colpi di scena, che ha avuto il merito di presentare uno dei villain più iconici degli ultimi anni, il Vaas interpretato da Michael Mando (Better Call Saul, Orphan Black).

Sherlock Holmes The Devil's Daughter (2,99 euro)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter è un thriller che mette alla prova il vostro intuito con indagini, azione ed esplorazione. Nei panni del leggendario detective di Baker Street, siete chiamati a dare la caccia alle forze del male che si aggirano negli angoli più oscuri di Londra, liberamente esplorabile alla ricerca di indizi e individui sospetti.

Ogni singola deduzione e azione è potenzialmente in grado di cambiare lo sviluppo della storia, sia in meglio che in peggio. Il gioco offre cinque differenti casi, ricchi di interrogatori, combattimenti, missioni in incognito e inseguimenti. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Hue (2,99 euro)

Hue è un vivace gioco di piattaforme con enigmi, nel quale potete cambiare il mondo modificando il suo colore. Il titolo di Fiddlestick mette in scena la ricerca di una madre scomparsa da parte del figlio, chiamato ad esplorare una pericolosa terra grigia per riscoprirne i cromatismi perduti.

Tutto si basa proprio su questi frammenti di colore che devono essere recuperati per poter interagire con il mondo di gioco. Facendo combaciare il colore degli ostacoli con quello dello sfondo li farete sparire, ottenendo la possibilità di avanzare. Il piccolo Hue, man mano che riempirà la sua ruota di colori, avrà a che fare con enigmi sempre più complessi e stimolanti. Potete conoscere maggiori dettagli leggendo la nostra recensione di Hue. L'acquisto del gioco vi dà diritto anche alla sua versione per PlayStation Vita.