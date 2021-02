Sconti PS4: i giochi osannati dalla critica in offerta a prezzo speciale

Ci sono giochi osannati dalla stampa, ma che faticano ad imporsi sul mercato. Altri, invece, nonostante un Meta Score poco presentabile, riescono ugualmente a fare breccia nel cuore dei fan. E poi ci sono loro, quelli che mettono d'accordo tutti, ma proprio tutti, dai recensori più severi ai videogiocatori più diffidenti. È a questi giochi che è dedicata la nuova promozione del PlayStation Store, che rimarrà attiva fino al prossimo 18 febbraio. La selezione operata dai curatori del negozio digitali di Sony è piuttosto ampia, pertanto abbiamo provveduto a sfoltirla tirando fuori alcuni titoli che, secondo noi, non possono assolutamente mancare nella vostra collezione.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (33,74 euro)

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 è senza mezzi termini uno dei migliori remake mai realizzati. I talentuosi ragazzi di Vicarious Visions, dopo aver regalato alle nuove generazioni l'eccellente Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, hanno ricostruito da zero i due giochi di skateboard più iconici di sempre facendo tesoro delle conquiste di gameplay ottenute dai capitoli successivi, e li hanno riproposti in una veste grafica al passo dei tempi, in un pacchetto pronto a catturare anche i videogiocatori più giovani.

Il cast originale capitanato dal leggendario Tony Hawk è tornato nella sua interezza, affiancato per l'occasione da nuovi skater professionisti. Presente all'appello anche la colonna sonora originale, che ha contribuito a definire l'epoca a cavallo tra i due millenni, arricchita da nuove tracce che ben si amalgamano con nel contesto. Ci sono le funzionalità "Crea uno skater" e "Crea un park", e ovviamente non manca neppure una componente online in cui è possibile sfidare i giocatori di tutto il mondo. Leggete la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Star Wars Jedi Fallen Order (25,19 euro)

Tra le più belle sorprese del 2020, Star Wars Jedi: Fallen Order è un action/adventure in terza persona di pregevole fattura, in grado di appagare sia gli appasionati del genere, sia i fan di Guerre Stellari. Ambientato dopo gli eventi di Episodio III: La Vendetta dei Sith, segue le gesta di Cal Kestis, un Padawan sopravvissuto all'epurazione dell'Ordine 66. Fermamente intenzionato a ricostruire l'ordine dei Jedi, dovrà completare il suo addestramento, sviluppare le proprie abilità della Forza e padroneggiare l'iconica spada laser, il tutto senza farsi sopraffare dall'Impero e dai suoi Inquisitori.

I ragazzi di Respawn Entertainment hanno saputo gestire al meglio una licenza pesante come quella di Star Wars, imbastendo un canovaccio narrativo brillante, che va ad inserirsi in uno dei periodi più affascinanti della saga, e un gameplay che amalgama le più grandi conquiste ludiche del genere action, senza innovare nulla ma riuscendo ad appagare adeguatamente i polpastrelli. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order. Ci teniamo inoltre a segnalare che il gioco è anche incluso nel catalogo di EA Play.

The Witcher 3 Wild Hunt - Game of the Year Edition (9,99 euro)

Non avete più scuse per resistere al fascino dell'ultima avventura dello strigo Geralt di Rivia. Per la prima volta da quando è stata lanciata, l'edizione Game of the Year di The Witcher 3: Wild Hunt, la più completa in assoluto, può essere acquistata a soli 9,99 euro. Non era mai stata proposta ad un prezzo così basso, che la trasforma in uno dei migliori affari di sempre.

Ad un costo irrisorio potete così mettere le mani su uno dei più grandi GDR della scorsa generazione assieme a due monumentali espansioni - Hearts of Stone e Blood & Wine - che arricchiscono la storia e il mondo di gioco garantendo decine e decine di ore aggiuntive. L'acquisto di The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition conviene anche in ottica futura, dal momento che nel corso del 2021 è prevista la pubblicazione di un aggiornamento grafico gratuito per PlayStation 5. C'è davvero bisogno di aggiungere altro per convincervi ad acquistarlo?

Dishonored & Prey The Arkane Collection (29,99 euro)

Dalle strade plumbee di Dunwall alle assolate viuzze di Karnaca, fino ad arrivare agli androni art decò di una stazione spaziale in orbita intorno alla Luna. In un unico pacchetto a prezzo scontato potete trovare l'intera produzione di Arkane Studios dell'ultima decade: Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Dishonored: La Morte dell'Esterno e Prey. Il meglio del meglio in fatto di immersive sim.

In questa raccolta c'è abbastanza materiale per tenervi impegnati fino al lancio del prossimo gioco di Arkane Studios, Deathloop, e probabilmente anche oltre. Potete innanzitutto vivere l'intera saga di Dishonored, immergendovi in uno mondi meglio caratterizzati dell'intero panorama videoludico, un arcipelago ispirato all'Europa dell'ottocento dove convivono magia e fantascienza. E poi c'è Prey, che vi catapulta in una stazione spaziale con un mistero da risolvere e una minaccia aliena che deve assolutamente essere tenuta lontana dalla Terra.



Tutti i giochi presentano un magistrale design dei livelli che punta a stimolare la vostra fantasia, prestandosi a numerosi approcci e stili di gioco differenti e lasciando piena libertà nello sviluppo delle abilità dei personaggi. Le vostre azioni e le vostre decisioni, inoltre, influenzano tanto il mondo di gioco quanto la storia. Non lasciateveli sfuggire.

Red Dead Redemption 2 (29,99 euro)

In una selezione che include i lavori più apprezzati da stampa e videogiocatori, non può certamente mancare uno dei giochi meglio valutati e più venduti della recente storia videoludica. Red Dead Redemption 2 è un'opera mastodontica, un vero e proprio capolavoro, che tuttavia chiede ai giocatori di scendere a patti con un ritmo talvolta pacato e poco esuberante, ma dalla potenza emotiva dirompente.

Siamo nel 1899, diversi anni prima della storia narrata nel primo capitolo della serie. Il fuorilegge Arthur Morgan e il resto della banda di Dutch Van der Linde sono costretti alla fuga dopo un colpo andato male. Da quel momento in avanti, dovranno fronteggiare gli inevitabili conflitti interni e sopravvivere in un'America che si appresta a salutare l'era del Selvaggio West.



Il mondo di Red Dead Redemption 2 lascia esterrefatti per densità, varietà e bellezza, mentre la storia è senza mezzi termini una delle più belle mai narrate. La già eccellente longevità della campagna per giocatore singolo, che supera agilmente le 40 ore di giocato, viene ulteriormente incrementata da una modalità multigiocatore in continua espansione e virtualmente infinita, Red Dead Online. Leggete la recensione di Red Dead Redemption 2 curata dal nostro Francesco Fossetti e scoprite perché si è meritato un 10 in pagella.