Sconti PS4: migliori esclusive PlayStation in offerta con i Saldi Estivi

Andranno avanti fino al 22 agosto i saldi estivi sul PlayStation Store e dopo avervi proposto i migliori giochi PS4 a meno di dieci euro e una selezione di giochi PSVR in offerta, ci concentriamo ora sulle esclusive PlayStation 4 a sconto. Da God of War a Horizon Zero Dawn, passando per Bloodborne e Marvel's Spider-Man, come di consueto abbiamo dato priorità nelle nostre scelte a edizioni deluxe e GOTY, solitamente le più convenienti per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Lo spazio commenti qui sotto è a vostra completa disposizione per suggerimenti e consigli per gli acquisti, buona lettura!





Marvel's Spider-Man Edizione Digitale Deluxe - 39.99 euro

Sconto del 50% per la Digital Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man, il gioco di supereroi più venduto di sempre negli Stati Uniti secondo le più recenti rilevazioni di GFK.

Questo pacchetto include non solo il capolavoro Insomniac ma anche il DLC La Città che non Dorme Mai, diviso in tre parti (La Rapina, Territori Contesi e Silver Lining) per avere accesso all'esperienza completa di Marvel's Spider-Man per PlayStation 4.



Horizon Zero Dawn Complete Edition - 14.99 euro

Prezzo super per il gioco di Guerrilla Games, proposto a soli 14.99 euro in versione Complete Edition, che include anche l'espansione The Frozen Wilds, l'unica pubblicata per l'avventura di Aloy.

Gioco completo e DLC al prezzo più basso mai visto, persino inferiore rispetto all'acquisto della sola edizione standard, che può contare su uno sconto più basso. Se non avete ancora esplorato le terre di Horizon, questo è il momento giusto per iniziare un viaggio indimenticabile.



Days Gone Digital Deluxe Edition - 54.99 euro

Un prezzo leggermente più alto rispetto agli altri giochi segnalati, dovuto ovviamente alla recente uscita di Days Gone, pubblicato alla fine di aprile.

L'edizione deluxe digitale è ovviamente la più ricca e include numerosi bonus tra cui artbook e colonna sonora, tre skin randagio per la moto di Deacon, accesso anticipato all'abilità Chiave Inglese e un tema dinamico per la schermata HOME.



God of War Digital Deluxe Edition - 29.99 euro

In questo caso lo sconto sul prezzo di listino è pari al 57%, percentuale che sale al 62% per gli abbonati PlayStation Plus, permettendo di risparmiare ancora di più sull'acquisto di God of War Edizione Digitale Deluxe.

Ma cosa include esattamente questo bundle? E' presto detto: artbook e fumetto digitale targati Dark Horse, il Set Armatura Voto di Morte, lo Scudo Guardiano dell'Esilio e un tema dinamico PS4.



Bloodborne Game of the Year Edition - 24.99 euro

L'edizione Game of the Year di Bloodborne viene scontata del 28% per i normali acquirenti e del 38% per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Per poco più di 20 euro è possibile scaricare l'edizione completa del gioco FromSoftware, con l'aggiunta di The Old Hunters, avventura che vi permetterà di scoprire le angoscianti vicende dei cacciatori che avevano fatto di Yharnam il loro parco giochi personale. Una bella occasione per scoprire questo intrigante universo oscuro realizzato dagli autori di Demon's Souls, Dark Souls e Sekiro Shadows Dei Twice.



