Sconti PS4: i migliori giochi a meno di 5 euro, da FIFA 20 a Tomb Raider

Continuano i saldi settembrini del PlayStation Store, insieme alle nuove offerte PlayStation VR sono disponibili ora tantissimi giochi PS4 in promozione, venduti a meno di 5 euro. E per quanto possa sembrarvi strano, in questa fascia è possibile trovare anche giochi AAA recenti come FIFA 20, oltre a produzioni più datate ma ugualmente interessanti tra cui Mirror's Edge Catalyst e Dead Island Definitive Edition..

Mirror's Edge Catalyst - 3.99 euro

Ulteriore ribasso per Mirror's Edge Catalyst, solitamente venduto in offerta a 4.99 euro, adesso però il gioco Electronic Arts viene proposto ad un prezzo ancora più basso. Pur essendo uscito ormai oltre quattro anni fa, Catalyst mantiene inalterato il suo fascino grazie ad uno stile estetico di assoluto impatto e un gameplay che presenta diverse migliorie rispetto al predecessore uscito lanciato nel lontano 2008.

In questo sequel, Faith si troverà a dover difendere la città di Glass, metropoli tecnologica elegante e raffinata, prese di mira da una corporazione pronta a tutto pur di distruggere Glass City. Il vostro obiettivo? Mettere fine alla tirannia e riportare la pace nella città di vetro.



La recensione di Mirror's Edge Catalyst

FIFA 20 - 4.89 euro

Non stiamo scherzando, FIFA 20 è disponibile in versione standard a poco meno di 5 euro, un prezzo davvero stracciato per un gioco ancora attuale, uscito solamente pochissimi mesi fa.

Non è stato purtroppo un periodo facile per i videogiochi sportivi, costretti a fare l'esigenza con lo stop dello sport reale a causa dell'emergenza Coronavirus. In ogni caso, se state cercando un gioco per passare le serate con gli amici, FIFA 20 potrebbe essere il titolo giusto per voi, a questo prezzo è davvero difficile non pensare all'acquisto, certo a patto di essere appassionati di calcio.



FIFA 20 Recensione

Tomb Raider Definitive Edition 2.99 euro

Lo sappiamo, non è la prima volta che in queste ultime settimane vi segnaliamo Tomb Raider Definitive Edition in offerta e il motivo è legato alla validità della proposta targata Square Enix.

Il gioco costa 2.99 euro e include anche tutti i contenuti extra e i DLC pubblicati per la versione originale uscita nel 2013, oltre a varie migliorie tecniche... difficile chiedere di più, a questo prezzo.



Recensione Tomb Raider Definitive Edition

Sleeping Dogs Definitive Edition 4.49 euro

Anche in questo caso parliamo di un titolo pubblicato da Square Enix e ora disponibile ad un prezzo davvero contenuto. Sleeping Dogs è un dramma poliziesco dai toni cupi e maturi ambientato nella città di Hong Kong, una metropoli tanto affascinante quanto dura e spietata, toccherà proprio al protagonista infiltrarsi nella malavita locale per fermare le attività di una banda criminale senza scrupoli, ma vivere e agire sotto copertura non sarà così semplice.

Sleeping Dogs Definitive Edition presenta in aggiunta anche tutti i DLC del gioco originale, tra cui l'episodio extra L'Anno del Serpente e un mini arco narrativo di stampo horror intitolato Incubo a North Point.



Sleeping Dogs Definitive Edition Recensione

Dead Island & Dead Island Riptide Definitive Edition - 3.99 euro l'uno

L'isola di Banoi è stata invasa dagli zombie in Dead Island e Dead Island Riptide, due dei giochi a base di zombie più popolari degli anni '10. Entrambi i giochi (usciti originariamente su PC, PS3 e Xbox 360) sono stati riproposti per console di attuale generazione in versione Definitive Edition con migliorie al comparto tecnico e al gameplay, senza dimenticare la presenza di tutti i DLC e i contenuti scaricabili pubblicati in precedenza.

Il grande successo riscosso da Dead Island ha spinto il publisher Deep Silver ad annunciarne un sequel nel 2014, caratterizzato da uno sviluppo travagliato che ha portato a numerosi cambi di mano nello sviluppo (l'ultimo risale a pochissimi mesi fa), speriamo di riuscire a giocarci entro i prossimi due anni.