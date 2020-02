Sconti PS4: migliori giochi a meno di 5 euro sul PlayStation Store

Come vi ripetiamo spesso su queste pagine, giocare spendendo poco è possibile, non solo su PC con le tante offerte di Steam ed i giochi gratis dell'Epic Games Store, ma anche su console, a patto di non puntare a titoli recentissimi. Sul PlayStation Store è partita una nuova ondata di sconti che include anche una selezione di giochi per PS4 in vendita a meno di 5 euro l'uno, tra cui Mass Effect Andromeda e Mirror's Edge Catalyst. Noi ne abbiamo scelti cinque che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, ve li proponiamo di seguito e aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio dedicato ai commenti.

Mirror's Edge Catalyst - 4.99 euro

Spesso presente nelle campagne promozionali sul PlayStation Store, Mirror's Edge Catalyst è in vendita ad un prezzo davvero contenuto. Pur non trattandosi di un titolo recentissimo (il lancio risale alla primavera del 2016) il gioco si distingue ancora oggi per uno stile estetico vibrante e di assoluto spessore, con un gameplay ancora più corposo rispetto a quello del suo predecessore, datato 2008.

Faith si troverà a muoversi per la città di Glass, metropoli super tecnologica e dall'aspetto elegante e raffinato, che nasconde però un temibile segreto. Il tuo obiettivo? Rovinare i piani di una perfida corporazione pronta a tutto pur di distruggere Glass City.

Mass Effect Andromeda Edizione Recluta Base - 4.99 euro

Questa edizione Recluta di Mass Effect Andromeda include oltre al gioco completo anche il pacchetto Multigiocatore Soldato Turian, che aggiunge l'omonimo personaggio in multiplayer con in più una selezione di armi, oggetti e poteri speciali.

Andromeda è il più recente episodio della serie BioWare, un gioco non perfetto dal punto di vista tecnico e con alcuni limiti legati al gameplay, problematiche su cui probabilmente gli appassionati della saga saranno disposti a chiudere un occhio. A questo prezzo, un acquisto da valutare per i fan del genere.

Valiant Hearts The Great War - 4.99 euro

Un mix tra avventura, esplorazione, azione e puzzle, questo (e molto altro) è Valiant Hearts The Great War, uno dei giochi più profondi dell'ultimo decennio.

Un'avventura 2D dallo stile unico che racconta il tormento di un amore sofferto e di quattro anime destinate a incontrarsi in un mondo devastato dalla guerra.

Trials of the Blood Dragon - 4.99 euro

Trials incontra Blood Dragon, celebre spin-off ambientato nell'universo di Far Cry 3. Nei panni di Roxanne e Slayter Colt sarete chiamati a combattere nella Quarta Guerra del Vietnam in città come Miami, Tokyo... e persino nello spazio!

Un gioco che unisce il gameplay frenetico della serie Trials con la follia psichedelica di Blood Dragon per offrire un'esperienza assolutamente unica.

Valentino Rossi The Game Compact - 1.99 euro

Valentino Rossi The Game Compact è la versione "ridotta" dell'omonimo racing game dedicato al campione di Tavullia: questa edizione include tutti i piloti, team e circuiti della MotoGP 2016 con la possibilità di rivivere cinque eventi storici che hanno segnato la carriera di Valentino.

Un gioco piuttosto datato ma venduto ad un prezzo davvero contenuto, consigliato solo agli amanti delle corse su due ruote ed ai fan sfegatati del pilota italiano più amato.