Sconti PS4: i migliori giochi anime in offerta, da One Piece a Dragon Ball

Sono talmente tanti i giochi in offerta sul PlayStation Store, che è letteralmente impossibile non trovare qualcosa di adatto alle proprie tasche, oltre che ai propri gusti. Nei giorni scorsi vi abbiamo dimostrato che è possibile giocare a degli ottimi giochi spendendo meno di quattro euro. Oggi, invece, vi proponiamo cinque giochi che faranno la felicità di tutti gli amanti degli anime, che avranno l'opportunità di impersonare i propri eroi preferiti senza sborsare somme troppo elevate. Prima di andare alla scoperta delle nostre proposte, v'invitiamo caldamente ad approfittare della sezione dei commenti in basso, sia per chiedere ulteriori chiarimenti in merito ai giochi selezionati, sia per condividere con il resto della community di Everyeye i vostri consigli personali.

One Piece World Seeker (14,99 euro)

Apriamo la rassegna con One Piece World Seeker, action/adventure a mondo aperto che vi mette nei panni di Monkey D. Rufy e vi spedisce su Jail Island, un'isola carceraria del Nuovo Mondo dove potete vivere un'avventura inedita ricca di colpi di scena, con personaggi originali creati da Eiichiro Oda in persona.

Un tempo, Jail Island era chiamata Jewel Island per via dei suoi minerali preziosi, usati per costruire meraviglie tecnologiche. Purtroppo, non appena i ladri e i pirati sono venuti a conoscenza delle sue ricchezze, l'hanno depredata e trasformata in un Inferno in terra. Il Governo del nuovo mondo ha provato a portare ordine sull'isola, ma c'è qualcosa che non va... e adesso tocca alla Ciurma di Cappello di Paglia riportare l'ordine.



Nei panni Rufy potete usare il suo Gomu Gomu no Mi (frutto gum-gum) per viaggiare sull'isola più velocemente, oltre a diversi tipi di Haki, come il Kenbunshoku-no-haki (haki dell'osservazione) per vedere i nemici da lontano o il Busoshoku-no-haki (haki dell'armamento) che rende i suoi attacchi ancora più devastanti. Da buon action/adventure open world quale è, One Piece World Seeker offre una grande varietà di scenari e tantissimi incarichi da affrontare, oltre ad alcuni elementi ruolistici impreziositi da meccaniche stealth. Ne saprete di più leggendo la recensione di One Piece World Seeker.

Sword Art Online Fatal Bullet (14,99 euro)

Sword Art Online: Fatal Bullet è un RPG d'azione con sparatorie in terza persona, oltre che il primo gioco della serie ad essere ambientato nel mondo di Gun Gale Online, originariamente parte di Sword Art Online II. Il gioco offre una storia originale supervisionata dal creatore del franchise Reki Kawahara, arricchita inoltre da tre nuovi personaggi, Kureha, Zeliska e Itsuki.

Ambientato dopo i fatti di Hollow Realization, dove Kirito e compagni hanno diffuso in rete il cosiddetto "World Seed", Fatal Bullet vede per protagonista un avatar personalizzabile (purtroppo muto). La storia comincia quando quest'ultimo, su invito da parte dell'amico di scuola Kureha, accede a Gun Gale Online, un mondo governato da armi e acciaio. Inaspettatamente, riceve l'aiuto di ArFA-sys, una nuova IA di supporto e fa la conoscenza di Kirito, che chiede il suo aiuto per conquistare la nuova prigione sotterranea della navicella spaziale SBC Flügel.



Sword Art Online: Fatal Bullet vanta uno dei gameplay più frenetici ed appaganti della saga, e non raggiunge la perfezione a causa di una scarsa longevità della trama, oltre che di un protagonista anonimo. Ciononostante, siamo sicuri che gli appassionati troveranno pane per i loro denti. Leggete la recensione di Sword Art Online Fatal Bullet.

Naruto Ultimate Ninja Storm 7,98 euro e 2 5,99 euro

Se amate Naruto, ma non avete mai avuto l'occasione di avvicinarvi alla serie videoludica sviluppata da CyberConnect2, adesso è arrivata la vostra occasione. Il primo capitolo di Ultimate Ninja Storm è scontato a 7,98 euro, mentre il secondo a soli 5,99 euro. Entrambi i giochi sono nati sulle console della passata generazione, ma nel 2017 hanno ricevuto un upgrade grafico che li ha riportati al passo dei tempi.

Quella di Ultimate Ninja Storm può essere considerata come una vera bibbia interattiva per tutti gli appassionati delle peripezie di Naruto. Ludicamente parlando ci troviamo dinanzi a dei picchiaduro che si sono evoluti con il passare dei capitoli, impreziositi da una veste grafica poderosa e da un roster di tutto rispetto. Tra un combattimento e l'altro è la Modalità Missione Suprema a rubare la scena, che consente ai giocatori di muoversi in un ambiente tridimensionale seguendo gli eventi dell'anime e dedicandosi ad attività alternative e mini-giochi. Il secondo capitolo affina il sistema di combattimento, aggiunge una modalità online ed espande le meccaniche esplorative grazie alla modalità Avventura.



Se siete amanti del franchise non lasciateveli sfuggire, vi verrà voglia di proseguire la saga fino a Naruto Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto, episodio nato direttamente sulle console dell'attuale generazione

Dragon Ball FighterZ (13,99 euro)

Ad un fan dell'opera di Akira Toriyama basta un'occhiata per innamorarsi di Dragon Ball FighterZ. Dietro al meraviglioso stile grafico, appagante per la vista e fedele all'anime, si cela inoltre un picchiaduro eccellente, caratterizzato da meccaniche facili da apprendere, ma difficili da padroneggiare. Dopotutto, in cabina di regia ci sono i ragazzi giapponesi di Arc System Works, che del genere se ne intendono.

Il gameplay di Dragon Ball FighterZ è fondato su battaglie 3 contro 3, nelle quali la composizione della squadra e gli scambi tra i lottatori ricoprono un ruolo strategico fondamentale. I principianti possono divertirsi inanellando combo Z e attacchi base, mentre gli esperti troveranno pane per i loro denti affinando le tempistiche, mettendo a segno le devastanti Super e sfruttando la meccanica del Drago Shenron, che una volta evocato (inanellando combo complesse) permette di scegliere fra quattro desideri: recuperare l'energia, riportare in vita un alleato caduto, diventare immortale o ricevere il potere assoluto.



Lo Story Mode di Dragon Ball FighterZ vede l'introduzione di un personaggio inedito, Androide 21, creato sotto la supervisione di Akira Toriyama. Ad affiancarla ci sono la Modalità Arcade, caratterizzata da un struttura a bivi, e l'immancabile ventaglio di modalità online, classificata compresa. Il roster base non è particolarmente ampio, ma i lottatori sono tutti ben caratterizzati e curati. Potete approfondire l'argomento leggendo la nostra recensione di Dragon Ball FighterZ.

One Piece Pirate Warriors 4 Deluxe Edition (62,69 euro)

Concludiamo come abbiamo cominciato, ovvero con un altro gioco che vede protagonisti i pirati nati dal genio di Eiichiro Oda, ma molto differente da World Seeker. One Piece Pirate Warriors 4 è il quarto capitolo di una saga di successo che aderisce al genere musou, che vede i personaggi contrapposti a decine e decine di nemici a schermo in battaglie altamente spettacolari.

One Piece Pirate Warriors 4 offre oltre quaranta personaggi giocabili, una campagna che ripercorre le saghe di Alabasta, Enies Lobby, Marineford, Dressrosa, Whole Cake Island e Wano (quest'ultima con una trama inedita) e un centinaio di missioni secondarie. Per la prima volta in assoluto per la serie è inclusa anche una componente cooperativa online, che permette a quattro giocatori di affrontare assieme quattro differenti modalità.



Quella che vi consigliamo è la Deluxe Edition, proposta a 64,69 euro anziché 94,99 euro. Nel pacchetto, oltre al gioco base, trova posto anche il Character Pass, che offre lo sblocco anticipato di Charlotte Katakuri e ben nove personaggi aggiuntivi: Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker, Vinsmoke Judge, X Drake, Killer, Urouge e tre non ancora annunciati! Il Character Pass costa 29,99 euro, quindi con quest'edizione viene sostanzialmente regalato. Per ulteriori informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la recensione di One Piece Pirate Warriors 4.