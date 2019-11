Sconti PS4: i migliori giochi da comprare a meno di 20 euro

Continuano gli sconti del Black Friday sul PlayStation Store: dopo avervi segnalato le migliori esclusive PS4 in offerta oggi vogliamo concentrarci sui migliori giochi PlayStation 4 in vendita a meno di 20 euro, fascia che come abbiamo imparato a scoprire riserva sempre interessanti sorprese. Da Fallout 4 GOTY Edition a Ni no Kuni 2, ecco la nostra selezione, come sempre lo spazio commenti qui sotto resta a vostra disposizione per eventuali consigli per gli acquisti.

Monster Hunter World - 14.99 euro

Monster Hunter World è il gioco Capcom di maggior successo di sempre con oltre tredici milioni di copie distribuite, un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni e che viene ora proposto all'invitante prezzo di 14.99 euro, irrinunciabile per tutti coloro che non si sono ancora avventurati a caccia di mostri. Unica pecca, la mancanza di contenuti aggiuntivi nel pacchetto base, ma a questo prezzo è difficile chiedere di più.



Leggi la recensione di Monster Hunter World

GTA V Premium Edition - 9.99 euro

L'edizione Premium di uno dei giochi più venduti di sempre (oltre 100 milioni di copie dal 2013 ad oggi) include come bonus il Criminal Enterprise Starter Pack, bundle che offre contenuti per un valore di oltre 10.000.000 di GTA$, inoltre 1.000.000 di GTA$ in regalo da spendere liberamente. Un ottimo modo per iniziare la propria scalata criminale in Grand Theft Auto V e GTA Online.



Recensione di GTA 5

Fallout 4 GOTY Edition - 19.99 euro

Oltre al gioco completo l'edizione Gioco dell'Anno di Fallout 4 include anche i sei DLC ufficiali pubblicati per il gioco Bethesda: Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop e Nuka-World, capaci di aggiungere tantissimi contenuti e una marea di ore di gioco all'esperienza originale, già di per se incredibilmente vasta.



Fallout 4 Recensione

The Witcher 3 Game of the Year Edition - 14.99 euro

Altro gioco ormai leggendario, The Witcher 3 Wild Hunt è ora in vendita a 14.99 euro nella ricca edizione GOTY (Game of the Year Edition) che include anche le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, così da poter accedere sin da subito all'esperienza completa così come pensata da CD Projekt RED. Se ancora non vi siete fatti conquistare dallo Strigo, questo è il momento giusto per cedere al suo fascino, in attesa della serie Netflix The Witcher in arrivo a metà dicembre.



Leggi la recensione di The Witcher 3 Wild Hunt

Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno The Prince's Edition - 19.99 euro

La Prince's Edition di Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno è una delle edizioni più interessanti del titolo Level-5, ora proposta ad un prezzo davvero contenuto. Oltre al gioco completo include il Season Pass con l'accesso alle due espansioni e il Pacchetto Equipaggiamento Principesco con alcuni bonus utili per iniziare a gestire il proprio regno. Ni no Kuni 2 è una vera e propria fiaba interattiva, immergiti in un mondo fatato e preparati a vivere un'avventura ricca di emozioni.



Recensione di Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno