Sconti PS4: i migliori giochi Electronic Arts in offerta

Tra le tante promozioni attualmente attive sul PlayStation Store, ce n'è anche una interamente dedicata ad uno specifico publisher, Electronic Arts. Il gigante amicano, dopotutto, possiede un catalogo incredibilmente vasto, nel quale non mancano di certo numerosi titoli di qualità. Ce n'è davvero per tutti i gusti: dagli sparatutto in prima persona come Battlefield 5, Titanfall 2 e Star Wars Battlefont 2,, ad esperienze più intime e contenute come Unravel e Fe. Dai titoli della serie Need For Speed, al simulatore di vita digitale per eccellenza, The Sims 4. Scegliere un gioco (o più di uno, perché no?) da acquistare non è affatto semplice, pertanto come da nostra abitudine abbiamo deciso di venire in vostro soccorso selezionando cinque prodotti che secondo noi, per un motivo o per l'altro, meritano tutta la vostra considerazione. Prima di procedere alla rassegna, segnaliamo che gli sconti di Electronic Arts rimarranno attivi fino alle 00:59 del 19 settembre. Approfittatene il prima possibile!

Battlefield 5 (24,99 euro)

Il lancio di Battlefield 5 non è stato brillante come ci aspettavamo. Lo sparatutto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale è arrivato sul mercato con una campagna per giocatore singolo incompleta e privo di alcune importanti modalità multiplayer presentate durante la lavorazione del gioco. Per fortuna, il supporto post lancio di DICE si è rivelato esemplare, e nel giro di qualche mese tutto è andato al suo posto.

La campagna ha ricevuto la sua ultima Storia di Guerra, mentre le modalità Tempesta di Fuoco (battle royale) e Forze Combinate (cooperativa) sono andate a rimpolpare un'offerta multigiocatore che ad oggi può essere considerata come una delle più complete sulla piazza. L'aggiunta regolare di bilanciamenti, nuovi contenuti - tra cui le recenti mappe Isole Lofoten e Provenza - e incarichi a tema con in palio ghiotte ricompense, contribuiscono inoltre a mantenere l'esperienza sempre fresca e a fornire ottimi pretesti per non abbandonare i server di gioco. Acquistare ora Battlefield 5 significa mettere le mani su un prodotto maturo, pronto ad espandersi ulteriormente in autunno con l'aggiunta dei teatri di guerra del Pacifico.

A Way Out (20,99 euro)

A Way Out è l'ultima opera di Josef Fares, che ha dimostrato d'essere anche un animale da palcoscenico oltre che un talentuoso designer e regista digitale. I protagonisti dell'avventura sono Leo Caruso e Vincent Moretti, due uomini molti differenti tra loro che si ritrovano costretti a condividere lo stesso cortile assolato del penitenziario che li ospita. Quella che inizia come un'evasione, si trasforma rapidamente in un'avventura al cardiopalma, ricca di sparatorie, inseguimenti e situazioni uniche e mai ripetitive.

Dopo lo spettacolare piano sequenza iniziale, la visuale si divide in due e la natura di A Way Out si palesa chiaramente: il titolo di Fares può essere affrontato esclusivamente in modalità cooperativa (sia online, sia in locale), caratteristica che di fatto trasforma un action/adventure classico in una delle esperienze più innovative degli ultimi anni. Acquistando il gioco, non a caso, riceverete anche il Pass Amici, che vi consentirà di invitare un vostro compagno ad unirsi all'avventura in maniera completamente gratuita. Ne saprete di più leggendo la recensione di A Way Out curata dal nostro Alessandro Bruni.

Bundle Unravel Yarny (7,99 euro)

Il successo di Unravel, un puzzle/platform delicato e nostalgico partorito dai ragazzi svedesi di Coldwood Interactive, ha spinto la compagnia americana ad aprire il programma EA Originals, volto al finanziamento e al supporto di esperienze di gioco uniche partorite da studi indipendenti - tra cui A Way Out, di cui abbiamo appena parlato.

Il protagonista dell'avventura è Yarny, un adorabile personaggio composto da un singolo gomitolo di lana. Attorno a questa caratteristica è costruita l'intera esperienza di gioco, basata sulla fisica e sulla risoluzione di enigmi ambientali. Con il suo filo, Yarny può dondolarsi tra i rami per raggiungere posti altrimenti fuori portata, costituire ponti oppure farsi dare un passaggio da un aquilone.



Unravel 2 amplia le ambizioni della formula originale introducendo un secondo personaggio giocabile, anche controllabile da un secondo giocatore in locale, e quindi tanti nuovi enigmi basati sulla collaborazione tra i due omini di lana. Grazie al pacchetto Unravel Yarny proposto in sconto, potete acquistarli entrambi in un sol colpo ad appena 7,99 euro.

Titanfall 2 Ultimate Edition (5,99 euro)

Titanfall 2 può essere considerato a mani basse come uno dei migliori sparatutto in prima persona di questa generazione. A dispetto del suo illustre predecessore, questo secondo capitolo include anche un'avvincente campagna per giocatore singolo, che nonostante una longevità non eccelsa mette sul piatto una varietà di situazioni e scenari invidiabile, oltre che alcune vere e proprie chicche di game design che faranno la gioia dei più esigenti tra voi.

I punti forti della produzione risiedono ancora una volta nell'appagante feeling con le armi, nelle meccaniche di parkour che trasformano il gameplay in una galvanizzante danza fatta di rapide scivolate, salti e corse sui muri, e nel senso di esaltazione che solo la guida di un possente titano può regalare. Il comparto multiplayer è estremamente curato, ben bilanciato e ricco di modalità valorizzate da un design delle mappe certosino. Nonostante i server non siano affollati quanto meriterebbero, trovare una partita non è affatto difficile.

Burnout Paradise Remastered (9,99 euro)

Se per qualche strana ragione negli ultimi 11 anni non vi è mai capitato di fare un giro a Paradise City sulle note dei Guns n' Roses, adesso avete l'occasione di rimediare. Burnout Paradise è ancora oggi ricordato come uno dei migliori racing arcade degli ultimi 15 anni, che fa della follia uno dei suoi tratti distintivi: in barba ad ogni legge della fisica, la ricetta del gioco targato Criterion Games prevede sgommate improbabili, salti al cardiopalma e galvanizzanti takedown che mandano in frantumi le auto dei malcapitati avversari.

La versione Remastered proposta sulle piattaforme dell'attuale generazione, oltre ad un comparto tecnico rinnovato e al passo dei tempi (texture migliorate, 1080p su PS4, 4K su PS4 Pro), include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo l'uscita originale, compresa la tentacolare la Big Surf Island, un'isola complessa e densa di scorciatoie da lasciare a bocca spalancata.



Il lavoro di rimasterizzazione, a dire il vero, avrebbe potuto essere migliore e includere anche miglioramenti alle geometrie e ai modelli poligonali, ma è come trovare il pelo nell'uovo. D'altronde, Paradise rimane l'ultimo esponente di una saga assente dalle scene da fin troppo tempo, e merita l'attenzione di tutti gli appassionati del genere.