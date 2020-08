Sconti PS4: i migliori giochi in offerta da non perdere

La stagione autunnale, storicamente affollata di nuove uscite, è ormai alle porte. Quella di quest'anno, tra l'altro, sarà ancora più avvincente del solito, dal momento che sarà teatro del debutto delle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X. Questa calda estate rappresenta quindi il periodo perfetto per recuperare i giochi che vi siete lasciati sfuggire negli ultimi anni, specialmente perché sul PlayStation Store sono appena partiti i nuovi saldi, come sempre ricchi di prodotti di qualità offerti a prezzo stracciato. Riuscire a barcamenarsi in mezzo a tanti titoli in promozione può essere difficile, pertanto giungiamo in vostro aiuto segnalandovi cinque giochi a meno di venti euro che secondo noi dovreste assolutamente giocare prima di mettere alle spalle questa generazione di console. Avete tempo fino al 3 settembre per approfittarne, e come al solito siete tutti invitati ad partecipare alla discussione nella sezione commenti per chiedere chiarimenti oppure per consigliare i vostri titoli preferiti agli altri membri della nostra community.



Dying Light (13,99 euro)

Dying Light 2 si sta facendo attendere più del dovuto, ma per fortuna il primo capitolo sta continuando a regalare soddisfazioni grazie ad un supporto che dopo cinque anni non accenna ad arrestarsi. L'open world di Techland è ambientato ad Harran, una città colpita da un'epidemia virale che ha trasformato gran parte degli abitanti in zombie. Il protagonista Kyle Crane, un agente dell'associazione umanitaria GRE, è chiamato ad infiltrarsi tra i sopravvissuti, rintracciare il criminale Rais e sottrargli delle informazioni vitali per la creazione di una cura.

Dying Light spinge due filoni, quello dei free-roaming e quello dei giochi a tema di zombie, oltre i propri limiti fisiologici, amalgamando sapientemente un sistema di combattimento viscerale, una progressione ruolistica perfettamente inquadrata e delle fasi parkour impegnative e appaganti allo stesso tempo. Alla ricetta del zombie-game perfetto si aggiunge anche la modalità cooperativa, che consente a quattro giocatori in contemporanea di affrontare assieme gli orrori di Harran.



The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY (14,99 euro)

Nonostante siano tanti gli anni trascorsi dall'uscita, sono usciti ben pochi giochi di ruolo in grado di rivaleggiare con la mastodontica avventura di Geralt di Rivia, popolata da personaggi indimenticabili e ricca di momenti che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di videogiocatori. Uno dei candidati potrebbe essere Cyberpunk 2077, creato dagli stessi autori di CD Projekt RED, ma nell'attesa di scoprirlo non lasciatevi sfuggire l'edizione Game of The Year di The Witcher 3, in grado di garantire centinaia di ore di gioco.

Lo strigo, dopo i fatti narrati in The Witcher 2: Assassin's of Kings, ha recuperato la memoria ed è partitolo alla ricerca di Ciri, una ragazza di nobili origini che racchiude un potere immenso e che considera come una figlia. Nonostante i rimandi ai precedenti capitoli della serie siano molteplici, gli sceneggiatori hanno svolto un lavoro eccellente nel rendere The Witcher 3 Wild Hunt pienamente godibile da chiunque. La progressione della storia è resa ancora più interessante dall'enorme libertà di scelta concessa, che permette di influenzare il destino dei personaggi e l'avanzamento delle quest, sia principali che secondarie.



L'edizione GOTY attualmente in sconto vanta presenza delle due espansioni aggiuntive, Hearts of Stone e Blood & Wine, che offrono la stessa qualità dell'opera base e rappresentano il pretesto perfetto per continuare a soggiornare nel magico mondo di The Witcher. In Blood & Wine, tra l'altro, c'è anche una gradita sorpresa ad aspettare coloro che hanno amato i romanzi...



Dark Souls Remastered (14,99 euro)

Vi siete innamorati del primo trailer di Demon's Souls per PS5 e vi è venuta voglia di prendere mazzate sui denti con una delle opere di Hidetaka Miyazaki? Se per qualche ragione la scorsa generazione vi siete lasciati sfuggire il primo capitolo della leggendaria saga di Dark Souls, adesso potete rimediare grazie ad una versione Remastered curata dai ragazzi di QLOC, che offre il supporto ai 60fps, la risoluzione 4K (su PS4 Pro) e il contenuto scaricabile Artorias of the Abyss.

Non neghiamo che ci saremmo aspettati di più sul versante tecnico - la risoluzione 4K non è nativa, molte texture sono in bassa definizione e l'illuminazione non è al passo coi tempi - ma ciò non influisce particolarmente sull'elevatissimo valore di un'opera seminale, un'epopea magica, punitiva e indimenticabile che dovrebbe essere vissuta almeno una volta nella vita da qualsiasi giocatore, specialmente adesso che viene offerta a prezzo scontato. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Dark Souls Remastered.



Devil May Cry V (19,99 euro)

Degno esponente della serie d'appartenenza e uno dei miglior action di questa generazione, Devil May Cry V guarda al passato e allo stesso tempo non ha paura di sperimentare, proponendo soluzioni di gameplay completamente inedite. L'opera plasmata sotto la guida di Hideaki Itsuno ha un che di enciclopedico, configurandosi come un vero e proprio compendio del genere action.

Sono tre i personaggi controllabili, ognuno contraddistinto da un sistema di combattimento unico: Nero si rifà alla tradizione storica della saga ed è in grado di sfruttare degli arti sostituibili, i Devil Breaker; V, vero elemento di rottura con la tradizione, lascia a tre differenti belve oscure il compito di colpire gli avversari; Dante, invece, offre l'esperienza più appagante e stratificata del lotto grazie alla capacità di alternare quattro stance con la croce direzionale (attacco, difesa, schivata e colpi a distanza).



La raffinata giocabilità è inoltre accompagnata da un comparto grafico di prim'ordine, mosso fluidamente dall'eccellente RE Engine, e da una trama fan service allo stato puro, che si diverte con i personaggi storici della saga. Leggete la nostra recensione di Devil May Cry 5 per saperne di più.



GRID (19,99 euro)

Chiudiamo con un gioco completamente differente dai precedenti, GRID, uno degli ultimi giochi automobilistici pubblicati dai ragazzi inglesi di Codemasters. Un gioco arcade non particolarmente innovativo, ma senz'altro godibile e divertente per tante tipologie di videogiocatori, dai piloti digitali occasionali agli amanti del motorsport. La vera forza della produzione è proprio qui, nel compromesso tra complessità ed accessibilità.

GRID spicca per una mole contenutistica di tutto rispetto, potendo vantare la presenza di una moltitudine di piste e veicoli appartenenti a differenti categorie, dalle Touring Car alle monoposto, passando per le Muscle Car, i Pro Trucks e le immancabili Gran Turismo. La portata principale è rappresentata dalla Modalità Carriera, comprendente sei discipline diverse all'interno delle quali gareggiare in numerosi eventi di difficoltà crescente. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere la nostra recensione di GRID.