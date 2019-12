Sconti PS4 Natale: migliori giochi a meno di 5 euro sul PlayStation Store

Avete speso tutti i vostri risparmi per i regali di Natale e avete a disposizione solamente pochi euro per togliervi uno sfizio prima delle grandi abbuffate del 24 e 25 dicembre? Non disperate perchè abbiamo la soluzione per voi... giochi completi a meno di 5 euro! In questo senso i Saldi di Gennaio del PlayStation Store propongono numerose alternative in questa fascia di prezzo, a patto di non aspettarsi giochi AAA e AA di recente pubblicazione. Ecco la nostra selezione di proposte in vendita a meno di 5 euro l'uno... approfittatene!

Dead Island Retro Revenge - 2.99 euro

Vedremo mai Dead Island 2? Il publisher assicura che il progetto è ancora in lavorazione e proprio recentemente lo sviluppo è passato al timone di Dambuster Studios (autori di Homefront The Revolution), in attesa di scoprirne di più possiamo soddisfare la nostra voglia di zombie con Dead Island Retro Revenge.

Un gioco che strizza l'occhio ai picchiaduro a scorrimento vecchia scuola come Vendetta, Final Fight e Streets of Rage, proponendo uno stile grafico a 16-bit e un gameplay immediato, per un titolo capace di divertire sin dai primi momenti.

Puyo Puyo Champions - 3.99 euro

Il celebre puzzle game di SEGA abbraccia il competitivo e si tuffa nel mondo degli eSport proponendo un rompicapo con varie modalità e regole tratte da Puyo Puyo Fever e Puyo Puyo 2.

Riuscirete a diventare i campioni della Puyo Puyo League? Il gioco propone anche una modalità free play single player per allenare i propri riflessi e imparare a padroneggiare le meccaniche di gameplay prima di tuffarsi nella mischia e sfidare altri avversari. Presente anche il supporto per il multiplayer locale fino ad un massimo di otto giocatori.

Virginia Edizione Speciale - 4.99 euro

Virginia è un'avventura di stampo cinematografico che si ispira a produzioni noir come Twin Peaks, True Detective e Fargo.

Il gioco propone un gameplay riflessivo e una narrazione modellata sui canoni delle serie TV e del cinema, con una trama sviluppata attraverso sequenze filmate di grande impatto, con personaggi singolari e dialoghi immersivi. L'Edizione Speciale include oltre al gioco anche la colonna sonora realizzata da Lyndon Holland e registrata dall'Orchestra Filarmonica di Praga.

Tembo The Badass Elephant - 3.99 euro

Curioso esperimento targato Game Freak (celebri per la serie Pokemon, recentemente autori anche di Little Town Hero per Nintendo Switch) Tembo The Badass Elephant è un gioco di piattaforme/action 2D a scorrimento orizzontale ispirato ai classici del genere per Amiga, Super Nintendo e Mega Drive.

Nei panni dell'elefante Tembo dovrete attraversare 17 livelli ricchi di sfida, prima di arrivare allo scontro finale con il malvagio Generale Krenman!

Mega Man Legacy Collection - 4.99 euro

Il robottino blu di Capcom è il protagonista assoluto di questa raccolta che include l'originale Mega Man ed i sequel Mega Man 2, 3, 4, 5 e 6 usciti originariamente su Nintendo NES tra il 1987 e il 1994.

I singoli giochi vengono riproposti con tanto di modalità Sfide (per i giocatori più esperti) e Museo, quest'ultima con bozzetti, artwork, musiche e retroscena sullo sviluppo, per scoprire tutto sugli episodi 8-bit della serie.