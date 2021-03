Sconti PS4: raccolte e collection da non perdere, da Spyro a Borderlands

Le offerte di fine inverno del PlayStation Store sono sempre più interessanti, vi abbiamo segnalato i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro, adesso vi proponiamo una serie di raccolte e collection in vendita a prezzi scontatissimi. Da Spyro Reignited Trilogy a Borderlands Legendary Collection, cinque pacchetti che includono due o più giochi per un maxi divertimento... a costi contenuti. Come sempre lo spazio commenti qui sotto è aperto per i vostri consigli per gli acquisti, fateci sapere se avete adocchiato altre raccolte degne di nota dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Spyro Reignited Trilogy - 15.99 euro

Iniziamo la nostra rassegna citando Spyro Reignited Trilogy, un pacchetto che include le edizioni rimasterizzate di Spyro The Dragon (1998), Spyro 2 Ripto's Rage (1999) e Spyro 3 Year of the Dragon (2000), ovvero tutti i giochi della prima trilogia del draghetto viola usciti su PS1 tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio.

Per il momento Activision non ha annunciato Spyro 4 ma chissà che qualcosa non si stia muovendo dietro le quinte, con una operazione di rilancio simile a quella messa in atto per Crash Bandicoot. Qui troverete la nostra recensione di Spyro Reignited Trilogy.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy - 9.99 euro

I fan di Naruto (e in generale coloro che amano i giochi tratti da serie anime e manga) non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa trilogia che include le versioni rimasterizzate di Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst.

Grande assente Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 ma a questo prezzo è difficile pretendere di più. Qui troverete, invece, la recensione di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Trilogy.

Borderlands Legendary Collection - 19.99 euro

E' tempo di scatenare il caos! Questo mega bundle include Borderlands Game of the Year Edition, Borderlands 2 con tutti i DLC (ad eccezione di Lilith e la Battaglia per Sanctuary) e Borderlands The Pre-Sequel anche in questo caso con tutte le espansioni.

Tre giochi amatissimi e ancora oggi molto popolari (Borderlands 2 in particolare) proposti con contenuti aggiuntivi e pacchetti bonus per assicurarvi centinaia di ore di puro divertimento ad un prezzo davvero contenuto.

Dead Rising Triple Bundle 14.99 euro

Non sappiamo quale sarà il futuro di Dead Rising dopo la cancellazione di Dead Rising 5 e la chiusura di Capcom Vancouver, la serie zombie della casa di Osaka merita però di essere riscoperta e valorizzata e in questo senso non c'è niente di meglio del Triple Bundle.

Una collection che include l'originale Dead Rising (uscito nel 2006 in esclusiva su Xbox 360), l'acclamato Dead Rising 2 e lo spin-off Dead Rising 2 Off The Record, riedizione del secondo capitolo con protagonista Frank West.

Devil May Cry HD Collection - 14.99 euro

Altra raccolta targata Capcom, dedicata ad una delle serie più amate e vendute del publisher giapponese. Devil May Cry HD Collection contiene le riedizioni HD di Devil May Cry, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3 Special Edition, tre giochi che vi permetteranno di (ri)scoprire le origini del genere Stylish Action, elevato poi all'ennesima potenza da PlatinumGames con Bayonetta.

L'operazione di messa a nuovo non è del tutto perfetta a livello tecnico ma fortunatamente per quanto riguarda il comparto ludico i tre titoli hanno retto bene al passare degli anni. Qui troverete la nostra recensione della Devil May Cry HD Collection.