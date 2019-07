Sconti PS4: saldi estivi sul PlayStation Store, le migliori offerte

Siete riusciti a conservare qualche spicciolo dopo le numerose promozioni delle scorse settimane? Lo speriamo per voi, poiché sul PlayStation Store ne è appena partita un'altra, ed è pure una di quelle grosse! Sony ha infatti lanciato i Saldi Estivi, che offrono sconti fino al 60% sui protagonisti indiscussi dell'ultimo anno videoludico. C'è il meglio del meglio a questo giro, da Marvel's Spider-Man a Days Gone, passando per Resident Evil 2, Assassin's Creed Odyssey e Red Dead Redemption 2. Non mancano all'appello neppure giochi un po' più vecchiotti, ma ugualmente meritevoli d'attenzione, come le esclusive Sony facenti parte della collana PlayStation Hits.



C'è davvero l'imbarazzo della scelta, pertanto ancora una volta abbiamo deciso di venire in vostro aiuto segnalandovi alcuni titoli meritevoli d'attenzione, concentrandoci in particolare su quelli che secondo noi offrono il miglior rapporto qualità/convenienza. I Saldi Estivi rimarranno attivi fino al prossimo 15 agosto, pertanto avete tutto il tempo per prendere una decisione. Come al solito, siete invitati ad utilizzare la sezione commenti in basso per chiedere ulteriori suggerimenti oppure condividere i vostri consigli.

Red Dead Redemption 2 (39,99 euro)

Non potevamo certamente stilare questa lista senza includere l'ultimo capolavoro di Rockstar, sebbene il suo prezzo, nonostante lo sconto, non può certamente essere considerato stracciato. Red Dead Redemption 2 è un'opera semplicemente mastodontica che merita ogni singolo centesimo che chiede, plasmato in sei lunghi anni dalle mani di alcuni dei migliori sviluppatori del panorama videoludico.

Ambientata nel 1899, 12 anni prima dell'altrettanto indimenticabile primo capitolo, la storia di Red Dead Redemption 2 segue le gesta di Arthur Morgan, un fuorilegge della banda di Dutch Van der Linde. Un colpo andato storto della città di Blackwater costringe lui e i suoi compagnia alla fuga: da quel momento in poi, dovranno fare di tutto per superare gli inevitabili conflitti interni e sopravvivere in un'America che si appresta a dire addio all'era del Selvaggio West, ormai agli sgoccioli.



La vera forza del gioco, oltre che nella cura dei dettagli riversata in ogni singolo aspetto di esso, è l'alchimia che si viene a creare tra la narrazione magistrale e l'impressionante densità del mondo di gioco. Da un lato una delle migliori storie mai narrate in un videogames, che si prende i suoi tempi e che va assaporata dialogo dopo dialogo, dall'altro una mappa che non smette mai di stupire con panorami mozzafiato e città vibranti. Red Dead Redemption 2 ha settato standard con i quali tutti, d'ora in avanti, dovranno necessariamente misurarsi. C'è davvero tanto da dire sull'opera di Rockstar Games pertanto, oltre a consigliarvi l'acquisto, vi invitiamo anche a leggere la fantastica recensione di Red Dead Redemption 2 del nostro Francesco Fossetti.

Resident Evil 2 Remake (34,99 euro)

Il remake di Resident Evil 2 può essere considerato senza alcun dubbio come uno dei migliori capitoli della serie, poiché mescola sapientemente il vecchio e il nuovo offrendo un'esperienza survival horror imprescindibile sia per i nuovi arrivati che per i giocatori storici. Dopo l'altrettanto eccellente Resident Evil 7, Capcom sembra aver finalmente ritrovato la quadratura del cerchio, che era stata quasi del tutto smarrita con la deriva action dei precedenti capitoli numerati.

La storia è nota: l'orrore, dapprima confinato alla sola Villa Spencer, è ora esploso definitivamente anche nella cittadina di Raccoon City. Nel bel mezzo dell'apocalisse zombie s'intrecciano le storie di Leon S. Kennedy, un poliziotto al suo primo giorno di lavoro (che sfortuna!) e Claire Redfield, giunta in città a bordo della sua fidata moto per cercare suo fratello Chris, uno dei due protagonisti del capostipite. All'avvio dell'avventura siete liberi di decidere quale dei due impersonare, a tutto vantaggio della longevità. Al termine dell'arco narrativo sarete fortemente invogliati a ripartire daccapo per viverlo dall'altra prospettiva.



Resident Evil 2 Remake abbandona l'ormai vetusta visuale fissa in favore di una in terza persona alle spalle dei protagonisti, dà una spolverata qui e lì rinnovando gli enigmi e modificando la progressione dove necessario, e aggiunge delle riuscite sezioni inedite. Il tutto preservando intatti l'incedere e le atmosfere dell'originale, valorizzate da un motore grafico, il RE Engine, di prim'ordine. In sostanza, la ricetta perfetta per un successo commerciale da oltre 4 milioni di copie. Ne ha parlato in maniera ancora più approfondita il nostro Alessandro Bruni nella recensione di Resident Evil 2 Remake.

Marvel's Spider-Man (29,99 euro)

Con Spider-Man: Far From Home ancora nelle sale, non possiamo non cominciare consigliandovi Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, esclusiva PS4 che in meno di un anno è diventato il gioco di supereroi più venduto di sempre negli Stati Uniti d'America. La storia, completamente slegata dal Marvel Cinematic Universe, comincia con un Peter Parker ormai maturo alle prese con uno dei suoi più acerrimi rivali, Wilson Fisk. Dopo averlo rinchiuso nel Raft in compagnia degli altri super criminali, il ragnetto è costretto a tornare nuovamente in azione a seguito del ritrovamento di un misterioso manufatto, che sembra celare oscuri segreti. Alle indagini parteciperà anche Mary Jane, la sua ex ragazza.

Marvel's Spider-Man riesce ad eccellere grazie ad una messa in scena di alto livello che non manca di coraggio per quanto concerne la narrazione, un comparto tecnico di prim'ordine, un sistema di combattimento dinamico e un'anima free-roaming valorizzata da animazioni fluide e curate. Il titolo non raggiunge la perfezione a causa delle sezioni stealth e di alcuni incarichi secondari privi di mordente, ma può ugualmente essere considerato come la miglior incarnazione videoludica dell'amichevole ragnetto di quartiere, meritevole di un posto nella collezione di tutti i giocatori PS4. Se volete saperne di più, tra le nostre pagine trovate la recensione di Marvel's Spider-Man curata dal nostro Giuseppe Arace.



L'eccellente titolo di Insomniac è stato omaggiato anche al cinema, sia nel film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo, sia nel già citato Spider-Man: Far From Home.

Monster Hunter World (19,99 euro)

Consigliamo Monster Hunter World non solo perché ad oltre un anno e mezzo dell'uscita si trova ancora sulla cresta dell'onda, ma soprattutto poiché adesso può essere acquistato ad un prezzo al quale è davvero impossibile resistere. A soli 19,99 euro potete staccare un biglietto per un viaggio dalla durata di decine e decine di ore, che vi porterà alla scoperta di luoghi meravigliosi e soprattutto di un'ampia varietà di mostri da imparare a conoscere e cacciare, sia da soli che in compagnia degli amici.

Monster Hunter World non rinuncia a nessun aspetto del suo retaggio hardcore e richiede tanta dedizione per essere padroneggiato, ma grazie al suo raffinato gameplay sa essere incredibilmente appagante. L'ampio arsenale messo a disposizione permette inoltre ai cacciatori di approcciarsi ai combattimenti nella maniera che preferiscono, dal momento che sono contemplati gli stili di gioco più disparati. Il magistrale supporto fornito da Capcom, che continua a curare la sua creatura e a rendere disponibili nuovi eventi di gioco, rappresenta infine la ciliegina sulla torta.



È il momento perfetto per acquistare Monster Hunter World: il titolo ha raggiunto la sua piena maturazione e a settembre riceverà la grande espansione Iceborne, che porterà i cacciatori tra le nevi offrendo loro un quantitativo di contenuti paragonabile a quello del gioco base.

Grand Theft Auto 5 (14,99 euro)

La mastodontica opera di Rockstar Games, probabilmente, si trova già nelle collezioni di molti di voi. Stiamo parlando di un titolo che non ha mai abbandonato le posizioni alte delle classifiche mondiali da quando è stato lanciato, capace di superare le 100 milioni di copie distribuite. Merito, oltre che della corposa campagna per giocatore singolo con tre protagonisti d'eccezione (Trevor, Franklin e Michael), anche di GTA Online, componente multigiocatore che continua ad espandersi inesorabilmente settimana dopo settimana.



Se stiamo qui a consigliarvi Grand Theft Auto 5, è anche per questo motivo. In questi giorni Rockstar Games ha pubblicato una nuova espansione per l'online completamente gratuita, il Casinò e Resort Diamond, che introduce un nuovo spazio sociale dove gli aspiranti criminali di Los Santos possono sperperare i propri guadagni giocando d'azzardo e organizzando feste nell'attico privato.

Acquistare ora l'open world di Rockstar Games significa portarsi a casa non solo un'opera dalla fattura eccezionale, ma anche un'esperienza potenzialmente infinita capace di tenervi incollati allo schermo per mesi, se non anni. Se siete tra i quattro gatti a non aver ancora acquistato GTA 5, è giunta l'ora di rimediare. Compreso nei 14,99 euro richiesti dalla Premium Online Edition, tra l'altro, c'è anche il Criminal Enterprise Starter Pack che include proprietà, attività, armi, veicoli e ben 1.000.000 di GTA$ da spendere a come più vi aggrada.

Bonus: le esclusive Sony della collana PlayStation Hits

Se siete appena entrati nel mondo PlayStation, oppure per qualche assurda ragione ve le siete lasciate scappare negli anni scorsi, vi consigliamo caldamente di acquistare le esclusive Sony facenti parte della collana PlayStation Hits, sia per la loro incredibile qualità, sia per il prezzo stracciato al quale vengono proposte - appena 14,99 euro. Stiamo parlando di roba del calibro di The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Horizon Zero Dawn - Complete Edition, Bloodborne, Ratchet & Clank, inFamous: Second Son e altre ancora.



Ancora non siete convinti? Allora sappiate che se siete abbonati a PlayStation Plus potete usufruire di un ulteriore sconto del 10% e farle vostre a soli 13,49 euro l'una... cosa state aspettando? Correte a comprare quelle che vi mancano!