Sconti Switch: cinque giochi a meno di 5 euro sul Nintendo eShop

Come vi abbamo più volte dimostrato con i nostri consigli per gli acquisti, giocare spendendo poco è assolutamente possibile, e questo non vale solo su PC, Xbox One e PlayStation 4 ma anche su Switch. In questo caso vi segnaliamo cinque giochi in vendita a meno di cinque euro su Nintendo eShop, fascia di prezzo che non permette di acquistare opere tripla A per l'ibrida di Kyoto: nonostante questo, non mancano titoli degni di nota in particolar modo per gli amanti dei giochi in stile rétro. Da Oniken a DOOM Classic e DOOM 2, passando per Kid Tripp e Dragon Quest, ecco la nostra selezione di titoli Switch in offerta.

Dragon Quest - 4.99 euro

Uscito su NES a metà degli anni '80, Dragon Quest (conosciuto inizialmente come Dragon Warrior fuori dal Giappone) è diventato rapidamente un fenomeno di costume nel paese del Sol Levante, segnando così un fulminante esordio per quella che sarebbe poi diventata una delle saghe più famose e amate di sempre, specialmente in patria.

In contemporanea con il lancio di Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva, Sqaure Enix ha (ri)pubblicato la prima trilogia su eShop: Dragon Quest è in vendita a 4.99 euro mentre i successivi Dragon Quest Luminaries of the Legendary Line e Dragon Quest III The Seeds of Salvation costano rispettivamente 6.49 e 12.49 euro: prezzi non proprio economici, a differenza del primo capitolo.

DOOM e DOOM 2 - 4.99 euro l'uno

Le versioni Classic di DOOM e DOOM 2 Hell on Earth sono disponibili su Nintendo eShop a 4.99 euro l'uno, un costo più che abbordabile per questi due grandi classici del genere FPS.

I due giochi vengono riproposti con un sistema di controllo migliorato e ottimizzato per i Joy-Con mentre non ci sono differenze sul fronte tecnico e contenutistico rispetto alle edizioni originali: non sono infatti previsti contenuti aggiuntivi di alcun tipo. Un buon antipasto in attesa di DOOM Eternal, non siete d'accordo?

Oniken Unstoppable Edition & Odallus The Dark Call Bundle - 4.99 euro

Due giochi al prezzo di uno: questo bundle include le versioni complete di Oniken e Odallus The Dark Call.

Si tratta di due action platform a scorrimento ispirati ai classici dell'era 8-bit come Ninja Gaiden Shatterhand, Power Blade, VICE Project DOOM e Kick Master, con decine di livelli da superare, enormi boss da sconfiggere, power up e tesori da scoprire. Piccola chicca: entrambi i prodotti presentano una modalità Hardcore con difficoltà tarata verso l'alto, esattamente come i titoli a cui si ispirano.

Kid Tripp - 3.99 euro

Kid Tripp è un gioco di stampo chiaramente old school, un platform ispirato anche in questo caso a giochi 8-bit come Wonder Boy e Adventure Island.

Lo scopo sarà quello di aiutare il giovane protagonista a farsi strada lungo 20 livelli (divisi in quattro mondi) in un'avventura magica, contraddistinta da una grafica in pixel art e da una colonna sonora vecchia scuola a opera di Chris Kukla. Non un capolavoro assoluto, ovviamente, ma per gli amanti del genere si tratta di un'opera che ci sentiamo caldamente di consigliare.

Mutant Mudds Collection - 1.29 euro

Se Oniken Unstoppable Edition & Odallus The Dark Call Bundle propone due giochi al prezzo di uno, in questo caso parliamo di un pacchetto con tre produzioni ad un costo irrisorio. Mutant Mudds Collection include Mutant Mudds Deluxe, Mutant Mudds Super Challenge e Mudd Blocks, tutti accessibili sin da subito senza bisogno di ulteriori acquisti in-game.

Nei primi anni del decennio scorso la serie Mutant Mudds ha riscosso un discreto successo su PC e smartphone, e queste riedizioni per Switch presentano gli stessi contenuti dei giochi originali, potendo però contare su un sistema di controllo riadattato e su piccole migliorie tecniche e di gameplay.