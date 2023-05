Gli scontri casuali nei jrpg e il farming: la lezione di Blue Dragon

"Se non ci sono gli scontri casuali, non è un Final Fantasy". "Se non ci sono, non è nemmeno un jRPG". Sembra quasi che parte della community videoludica sia convinta che questo sia l'assioma più corretto per definire un genere vasto e variegato, che da oltre trent'anni ci spinge a trascorrere un elevato quantitativo di ore dinanzi alle nostre console. L'evoluzione di questo tipo di giochi è passata dall'abolizione degli scontri casuali, alla necessità di introdurre meccaniche che riuscissero a incentivare il grinding. Andiamo per gradi, però, e analizziamo in maniera dettagliata quelli che sono stati gli snodi cardine del genere, per capire in che modo siamo giunti a osservare nei giochi alcune innovazioni che paradossalmente adesso stentano a progredire.

Nascita ed evoluzione degli scontri casuali

È il 1986 e proprio a questa data si tende a far risalire l'inserimento degli scontri casuali nei JRPG. Siamo dinanzi a Dragon Quest, conosciuto nel Nord America come Dragon Warrior: il titolo sviluppato da Chunsoft e pubblicato da Enix su Nintendo Famicom introduceva una meccanica che permetteva ai giocatori di incontrare casualmente gli avversari durante l'esplorazione della mappa.



In questo modo aumentava non solo la sfida, ma anche la varietà dell'esperienza stessa: il successo ottenuto da Dragon Quest in Giappone gli ha permesso di stabilire quelle che sono diventate delle convenzioni del genere JRPG, che di lì a poco sono state recuperate da Square con Final Fantasy, pubblicato nel 1987, e da SEGA con Phantasy Star, uscito nello stesso anno su Master System. Stiamo ovviamente parlando di una introduzione all'interno di uno specifico genere, perché non sono stati i giochi di ruolo giapponesi a inventare gli scontri casuali.

Ultima III: Exodus nel 1983, sviluppato da Richard Garriott, utilizzò tra i primi un sistema molto simile, sebbene fosse meno pressante di quanto sarebbe accaduto tre anni dopo con Dragon Quest. Innanzitutto, gli scontri erano meno frequenti ed erano regolati da un sistema che gestiva lo spawn dei nemici e la probabilità di comparsa, la quale aumentava e diminuiva a seconda della zona esplorata. In questo modo al giocatore veniva data l'occasione di prepararsi in prossimità di un determinato luogo o dungeon, sapendo che avrebbe visto incrementare la comparsa di determinati avversari, sia in quantità che in qualità.

Fu un meccanismo che, in maniera molto simile e forse molto più noto al grande pubblico, è stato ripreso dalla saga di Pokémon all'interno delle caverne, dove la scarsa luce aumentava l'incidenza di avversari di tipo Spettro. In Ultima III: Exodus era poi possibile evitare gli scontri casuali usando un incantesimo chiamato Passwall, che permetteva di superare pareti e ostacoli del mondo di gioco, così da evitare completamente le aree che avrebbero visto aumentare la presenza di scontri.

Primi tentativi di evoluzione

Ancor prima di Ultima, c'era stato Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, sviluppato da Andrew Greenberg e Robert Woodhead nel 1981, pubblicato da Software Heaven. Il gioco introdusse il sistema degli scontri casuali nel modo in cui lo conosciamo oggi, migliorando la struttura che potremmo sostenere essere stata inventata da PLATO RPG, sviluppato da Rusty Rutherford nel 1975 per PC. Il sistema di incontri casuali di quest'ultimo permetteva di imbattersi in nemici durante l'esplorazione, trasformando l'esperienza in un combattimento a turni, per poi inserire il sistema di punti esperienza ottenuti per il completamento delle missioni e la sconfitta degli avversari.

Non essendo stato un gioco dal grande appeal commerciale, PLATO RPG non ha saputo raggiungere la totalità della platea dei videogiocatori, che all'epoca rappresentavano una nicchia di dimensioni molto contenute. Per questo, Wizardry è stato identificato nel tempo come principale progenitore per l'inserimento dei combattimenti casuali nei videogiochi. È chiaro che il sistema degli scontri casuali trova le proprie origini in un tempo che sembra preistoria del videogioco, il che ci spinge ancora di più, oggi, a guardarlo come se fosse davvero anacronistico. È altrettanto chiaro che, se l'Occidente ha usato il sistema degli scontri casuali in maniera centellinata, in Giappone questa feature ha proliferato. Nel 1986, stesso anno di Dragon Quest, l'America continuava a sperimentare con Might and Magic, ma nel Sol Levante, dopo anni di studio e di attenzione rivolta alla dicotomia creata tra Chunsoft e Square con le loro due saghe ammiraglie, l'arrivo di Shin Megami Tensei nel 1992 per mano di Atlus rendeva ancora più intensa la presenza degli scontri casuali nei videogiochi.



Suikoden (1995), Chrono Trigger (1995) e Persona (1996) seguirono l'esempio. Ognuno di loro aveva provato una strada che portasse a una sorta di evoluzione della feature e del core loop: già Shin Megami Tensei, ad esempio, inserì la possibilità di negoziare con gli avversari durante il combattimento, così da non doverli necessariamente sconfiggere, oltre al sistema di allineamento morale per i personaggi giocanti.



Un meccanismo che era già stato sperimentato in Phantasy Star nel 1987, un anno dopo Dragon Quest, e che in Occidente aveva visto The Bard's Tale, sempre negli anni '80, fare da apripista, con l'intenzione di rendere più dinamica la scelta delle battaglie.

Con Persona è arrivata infine la meccanica, ancora oggi in uso nella saga, che ha permesso al giocatore di portare dal suo lato i nemici, usandoli per l'appunto come "Personae" per combattere al proprio fianco, aspetto che Shin Megami Tensei aveva in ogni caso esplorato già con le citate contrattazioni.

Lo scontro casuale diventa un peso

Torniamo a quanto dicevamo in apertura: sulle prime, lo scontro casuale sembrava dovesse rappresentare una delle caratteristiche alla base dei jRPG, fondamentale per definire un genere che ha in sé numerose sfaccettature. Un'affermazione che non ha trovato d'accordo i team di sviluppo, che invece hanno cercato di ridurre progressivamente la presenza degli scontri casuali, fino ad annullarla, all'interno dei loro giochi, sostituendo il tutto con un sistema di combattimento più diretto e gestibile.

L'introduzione dei nemici visibili sull'overworld durante l'esplorazione ha fornito ai giocatori un'esperienza più controllata. Nel perseguire una narrativa sempre più coesa, nonché integrata nell'esplorazione, gli studi di sviluppo hanno notato come lo scontro casuale potesse interrompere di troppo la trama, rendendo difficile concentrarsi sugli snodi narrativi. Non è un caso che tra i primi videogiochi che si sono focalizzati su un sistema che permettesse l'eliminazione degli scontri casuali dall'equazione ludica si trovi Final Fantasy IV. Pubblicato da Square per il Super Nintendo Entertainment System nel 1991, il quarto capitolo permetteva l'utilizzo di specifici oggetti per evitare incontri per un certo lasso di tempo, come il Safe Travel che garantiva un'immunità temporanea agli scontri casuali. Final Fantasy VI continuò su questa strada con gli Sprint Shoes, che potevano essere equipaggiati e che fornivano una diminuzione, pari al 25%, della probabilità di incappare in uno scontro casuale, incrementando la velocità di spostamento nel corso dell'esplorazione. Se col Ward Bangle si poteva dimezzare l'incidenza delle battaglie, grazie al Molulu's Charm era invece possibile annullarle del tutto.

La lezione di Blue Dragon: il Field Barrier

Quelli appena citati erano tentativi che iniziavano a far capire quanto i jRPG stessero inseguendo un'alternativa per permettere al giocatore di non avere più interruzioni indesiderate. Adesso facciamo però un salto in avanti considerevole, e proseguiamo sulla stessa traiettoria tracciata da Hironobu Sakaguchi, che più di tutti ha cercato di focalizzarsi sull'innovazione ludica dei jRPG.



Arriviamo a Blue Dragon, pubblicato nel 2006 per Xbox 360 e sviluppato da Mistwalker, la nuova casa di produzione di Sakaguchi, insieme ad Artoon. Tra le abilità fornite al protagonista troviamo il Field Barrier, una barriera, come il nome stesso suggerisce, che protegge il gruppo dagli incontri casuali, visibili sulla mappa: non solo il Field Barrier riusciva a respingere gli avversari, ma li sconfiggeva nel caso in cui il loro livello fosse stato più basso di quello del giocatore.

Ogni nemico abbattuto forniva una quantità di SP (Skill Points) che potevano essere usati per apprendere nuove abilità e aumentare la potenza dei personaggi. Ovviamente l'uso di questo talento comportava uno sforzo dal punto di vista degli MP consumati: 5 per attivare la magia, 30 per ogni avversario eliminato. In questo modo non era possibile abusarne, e anzi andava dosata con attenzione.



Il Field Barrier aveva tre diversi livelli che permettevano di ridurne il costo, facendo scendere a 1MP la spesa da sostenere per ciascun nemico sconfitto. In fase di endgame, insomma, Blue Dragon permetteva un grinding davvero spropositato, che rendeva molto più veloce e dinamica qualsiasi attività di potenziamento delle abilità dei personaggi stessi. Zero stress, zero interruzioni.

Arriviamo così a Persona 5 e la meccanica dell'Ambush, presente sin dai tempi di Megami Tensei e poi evoluta negli anni. In particolar modo, Ryuji Sakamoto ha un'abilità, la Insta-kill, che permette di uccidere immediatamente l'avversario e vincere la battaglia in caso di una imboscata andata a buon fine (a proposito, ecco qui la recensione di Persona 5 Royal). L'ottima riuscita assicura dei premi, ma non dei punti esperienza. In Persona 5 Royal la meccanica subisce un'importante revisione: Ryuji deve avere un rango Confidente al livello 7, il che gli permette di sbloccare l'abilità di cui sopra e uccidere le Ombre mentre si è alla guida di Morgana.

Questo talento funziona però solo se le Ombre posseggono un livello inferiore a quello del Joker pari a 10: nel caso in cui il Terzo Occhio restituisca un contorno color verde, l'abilità funzionerà, altrimenti bisognerà affrontarle in una battaglia normale. Con l'aggiunta dei Timbri, ottenibili durante l'esplorazione, potrete anche aumentare l'esperienza e il denaro ricevuto in battaglia. Ovviamente tale meccanica, in Persona 5, è focalizzata per lo più al grinding e al farming, senza snellire l'esperienza di gioco di per sé, essendo per lo più efficace nel Memento, un dungeon pensato proprio per potenziare il party.

Il tentativo più recente e declinazioni future

Arrivando fino al 2023 è possibile riscontrare in One Piece Odyssey (qui la recensione di One Piece Odyssey) una dinamica ludica - in realtà già sperimentata da altre produzioni - che cerca di compiere un ulteriore passo in avanti sebbene tutti i nemici siano ben visibili sull'overworld e proveranno ad attaccarvi ogni volta che potranno, nel caso in cui vi sia un divario importante di livello tra i personaggi della ciurma e gli avversari, questi si terranno a debita distanza. Certo, tale sistema non vi permetterà di ottenere né punti esperienza, né altro, ma almeno non vi rallenterà nell'esplorazione di un dungeon o di una zona che avete già visitato e scandagliato.

A conti fatti è evidente che il Field Barrier di Blue Dragon si sia rivelato, negli anni, uno dei sistemi più efficaci per il grinding estremo, emulato soltanto dal Memento di Persona 5 Royal. Non pretendiamo che la lezione di Sakaguchi vada ad automatizzare qualsiasi tipo di scontro, come se fossimo dinanzi a un sistema di auto-battle dei giochi mobile, ma sarebbe interessante vedere come può evolversi simile meccanismo all'interno dei futuri jRPG. Va da sé che il genere action non ha bisogno di qualcosa del genere, tantomeno lo stylish verso il quale si orienta Final Fantasy XVI, ma in quei giochi - tra cui per l'appunto One Piece Odyssey - in cui permangono ancora i retaggi degli scontri casuali, potrebbe essere utilissimo affidarsi a un sistema simile al Field Barrier: rende più dinamica l'azione, non interrompe l'esplorazione e velocizza l'accumulo di esperienza. È altrettanto lampante che, al giorno d'oggi, l'assenza degli scontri casuali ha infastidito una buona parte dei videogiocatori, che desiderava venisse mantenuta questa feature anche nei recenti Final Fantasy, compreso il capitolo atteso per il prossimo 22 giugno.



La loro elisione fa parte comunque di un'evoluzione dei core loop e del game design stesso, che ha perseguito nuove strade per cercare di rendere sempre più moderna l'esperienza, allontanando feature considerate -a torto o a ragione - vetuste e anacronistiche. Come d'altronde gli scontri casuali vengono oggigiorno identificati, con buona pace dei giocatori più nostalgici.