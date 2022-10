Scorn è un horror inquietante e profondo, con una storia enigmatica

Il mondo di Scorn non si racconta a parole: lo fa con suoni, ambientazioni, situazioni e colori che creano un quadro di complessa interpretazione, ma al contempo di grandissimo fascino. Abbiamo apprezzato particolarmente la coerenza estetica e tematica messa in campo da Ebb Software (come illustrato nella nostra recensione di Scorn, a portata di click) e vogliamo tentare di tracciare un percorso interpretativo nei meandri dell'universo biomeccanico creato dallo studio serbo.



Seguiremo il cammino del protagonista, esponente di una specie umanoide su un pianeta che, forse, altro non è che la Terra in un futuro distopico. I dubbi sono tanti: in tutto il mondo di gioco non vi è una sola linea di dialogo, e non sono reperibili testimonianze scritte che possano chiarire il passato dei luoghi che attraversiamo. Non ci resta che ascoltare la voce sommessa di un'avventura che pone al centro della scena l'angoscia del vivere, tentando di raccogliere indizi e formulare teorie per decrittare il difficile linguaggio di Scorn. Per ovvie ragioni, vi consigliamo di intraprendere la lettura una volta concluso il gioco, in quanto l'articolo contiene numerosissimi spoiler sulla trama.

La caduta

La schermata iniziale di Scorn mostra un essere umanoide reclinato su un fianco, apparentemente intrappolato in un groviglio di rami. Non si tratta di un'immagine tratta dall'inizio dell'avventura: il gioco comincia con un flashback che mostra la caduta del protagonista da una parete misteriosa. In un certo senso, è proprio quel muro a fungere da madre dell'umanoide nei cui panni iniziamo l'avventura: si tratta di una parete organica, pulsante di vita, piena di bozzoli al cui interno si celano altri umanoidi in via di sviluppo, oppure aperti e vuoti in seguito alla nascita dei loro precedenti occupanti.

Ebb Software dà quindi una lettura traumatica dell'inizio dell'esistenza degli umanoidi che popolano il mondo di Scorn: già perfettamente formati come adulti, i nuovi nati devono essere capaci di cavarsela da soli una volta usciti dal bozzolo, anche perché la caduta dal muro è in sé un evento potenzialmente mortale.



L'artista svizzero H.R. Giger (potete recuperare qui il nostro speciale su H.R. Giger e i videogiochi) rappresentava spesso il mondo dell'infanzia in una luce inquietante e disturbante, dati i timori per la sovrappopolazione della Terra particolarmente presenti nel discorso collettivo degli anni '60 e '70: il bambino non è una fonte di gioia, bensì una nuova bocca da sfamare, e la nascita è vista da Giger come un evento crudele, associato a tremendi dispositivi biomeccanici.

Tornando alle primissime fasi di Scorn, vediamo il protagonista ruzzolare rovinosamente all'interno di una struttura maestosa, il cui scopo, almeno inizialmente, non è chiaro; solo l'esplorazione può permettere di formulare delle teorie sull'edificio e sulla sua funzione. In questo luogo i corridoi sembrano budella, le arcate ricordano colonne vertebrali e costole umane, e la vita umanoide pare un elemento fondamentale nella stessa composizione della struttura. Un indizio importante sulla sua possibile natura viene dal primo enigma che siamo chiamati a risolvere: l'obiettivo è liberare da un muro labirintico un uovo che contiene un essere simile al protagonista, ma pesantemente malformato. L'omuncolo mugolante sembra essere stato creato all'interno dell'involucro, plasmato per adempiere a uno scopo ben preciso: a nostro avviso, l'obiettivo ultimo di chi ha creato la struttura è quello di fornire energia e creare materiale da costruzione tramite lo sfruttamento della materia organica. In altre parole, questo individuo - e i suoi simili, che si trovano morti, e in grandi quantità, nelle sale dell'edificio - funge da carne da cannone per la civiltà morente che abita il mondo di Scorn.



Sono le stesse stanze e le tecnologie ivi presenti a trasudare sangue, organi e non-vita: gli strumenti usati dal protagonista hanno sempre una componente biologica, risultando disturbanti alla vista e all'uso. L'umanoide controllato dal giocatore sembra perfettamente consapevole della natura inferiore dell'essere intrappolato nello strano guscio, tanto da liberarlo con mezzi crudeli e sanguinari senza troppi complimenti, per poi usarlo come mezzo per proseguire nel suo cammino.

Lasciataci alle spalle questa prima zona del mondo di gioco, siamo accolti da una vista sconvolgente: pile di cadaveri umanoidi dai tratti sia maschili che femminili riempiono delle grosse vasche di raccolta, come in attesa del loro turno di essere trasformati in energia o in materiale da costruzione.



Avvicinandoci al centro della struttura, si ottiene un'arma a corto raggio, utile per eliminare degli esseri volanti che rischiano di danneggiarci con un liquido nebulizzato di natura misteriosa. Risolvendo l'enigma ambientale di quest'area, la stanza viene riempita da un liquido che ingloba il nostro protagonista, avviando una nuova fase dell'avventura.

Una seconda nascita

Non è immediato accorgersene, ma di fatto l'alluvione segna un punto di non ritorno per l'umanoide da noi impersonato nella prima parte di Scorn. Si riprende il controllo assistendo a una seconda uscita dal bozzolo, e alzando gli occhi notiamo una vasta sequela di altre strutture ovoidali contenenti degli umanoidi: una vista che ci ha ricordato il modo in cui le macchine creano e mantengono imprigionati gli esseri umani in Matrix.

Questa volta ci troviamo in un campo aperto i cui cromatismi richiamano i dipinti dell'artista polacco Zdzislaw Beksinski (trovate qui il nostro speciale sull'arte di Zdzislaw Beksinski). Non solo: il decadimento del grosso edificio che sovrasta la pianura evoca il lento morire delle strutture create dal pittore, che in molti casi sembrano sgretolarsi nell'aria.



Guardando le nostre mani, scopriamo di non avere più né la pistola né il meccanismo installato all'inizio del gioco sulla mano sinistra al fine di interagire con le tecnologie presenti nel mondo di gioco.

Delle due l'una: o ne siamo stati privati dalla forza dell'alluvione (ma, seguendo questa ipotesi, come si spiegherebbe la nostra seconda nascita? Chi o cosa ci ha portati in un nuovo bozzolo?) oppure stiamo interpretando un nuovo personaggio. Percorrendo la distesa desolata che conduce a quella che sembra un'astronave aliena non abbiamo risposte, ma entrando nella misteriosa struttura e addentrandosi nei suoi meandri avviene un incontro sconvolgente che cambia la nostra prospettiva. Dal soffitto di una stanza cala su di noi un misterioso parassita che ha inglobato un teschio umano nel suo petto: è dotato di due braccia, di tentacoli e di una lunga coda che si conclude in una maniera del tutto inaspettata. Alla sua estremità, infatti, troviamo la pistola acquisita nella prima fase dell'avventura. Questo elemento ci ha convinti dell'esistenza di due protagonisti in Scorn: un primo umanoide, interpretato nelle prime battute del gioco, che in seguito all'alluvione viene inglobato da un'entità parassitica (con ogni probabilità veicolata dal liquido stesso) e poi un secondo essere che viene attaccato dal primo.



Inizia così una relazione ambivalente: di tanto in tanto, il parassita affonda le sue braccia nelle viscere del secondo protagonista, causando una consistente perdita di salute; dall'altro, è impossibile andare avanti senza le armi installabili sulla coda dello strano essere mutato, che conserverà anche altri oggetti utili per la progressione, permettendoci di utilizzarli al momento opportuno. Nel frattempo, notiamo nella struttura dei fiori biomeccanici che consentono un'ulteriore forma di sviluppo degli esseri umanoidi: è possibile che si tratti di creature di livello superiore rispetto a quelle nate dal muro, nate in un contesto chiuso e meglio tutelato.

La grande madre

Qualche tempo dopo il traumatico incontro con il parassita, incappiamo in una zona piena zeppa di sangue, viscere ed esseri ostili che sembrano usciti da un quadro di Francis Bacon.

Dotata di un potentissimo impatto visivo, l'area è dominata da un'entità che sembra essere l'origine dei mostri rivoltanti che popolano il mondo di gioco: il collo lungo, gli occhi vuoti, e - se si guarda con attenzione - un paio di seni penduli ne definiscono la sconvolgente estetica.



La creatura non reagirà in alcun modo quando apriremo violentemente in lei dei corridoi che ci consentiranno di proseguire nell'avventura: si limiterà a osservarci, rimanendo per il resto immobile.

Sono invece ostili i mostri che popolano il suo interno, e di cui lei sembra essere madre. Come abbiamo visto, la generazione di nuova vita nel mondo di Scorn avviene in modalità assolutamente non convenzionali: forse la grande madre raccoglie elementi organici di scarto per rimodellarli negli esseri che poi attaccano il nostro protagonista. Lo scopo di questa gestazione è incerto, ma sembrano esservi pochi dubbi nella sua brusca interruzione quando l'umanoide da noi controllato ascende a un livello superiore attivando l'ascensore interno alla creatura, che ne dilania le viscere in un tripudio di interiora e di sangue. Come visto nelle fasi esplorative immediatamente precedenti l'incontro con la madre titanica, le catene organiche formate dai mostri sono un accidente che impedisce il funzionamento di molti dei meccanismi creati dalla civiltà in declino che popola il mondo di Scorn: non sappiamo se la morte della maestosa creatura bloccherà effettivamente il diffondersi delle sue metastasi organiche, poiché il protagonista di Scorn prosegue nel suo cammino senza mai voltarsi indietro.

Il tempio del culto

Arriviamo così all'ultimissima fase dell'avventura, che coincide, a nostro avviso, con la più alta espressione dell'ispirazione artistica di Ebb Software. L'ascesa sulle scale di quello che sembra un vero e proprio tempio ispira riverenza e timore nel giocatore, presto consapevole che quel luogo è nettamente diverso da tutti gli altri: basta entrare nella sala principale per essere colpiti da una vista sconvolgente e trovarsi quindi a speculare sulla sorte degli abitanti del pianeta in cui è ambientato Scorn.

Figure umanoidi sono immobili su dei piedistalli. Hanno le viscere esposte e la calotta cranica aperta; dalla loro testa spuntano dei fili che si collegano a un'ampia rete che ricorda i neuroni del cervello umano. L'intera struttura è piena di statue che rappresentano maschi e femmine umanoidi nell'atto della copulazione: la pornografia non sembra fine a sé stessa, anche perché a queste sculture si affiancano immagini di donne in vistoso stato di gravidanza.

In altre parole, la civiltà che ha creato questo monumento alla riproduzione sembra prestare particolare attenzione al sesso come momento generativo della vita, e questo contrasta nettamente con le modalità di creazione degli umanoidi viste in Scorn: la nascita dai bozzoli sul muro di carne, la produzione di esseri malformati all'interno delle uova, la gestazione di umanoidi nei fiori biomeccanici... Nel tempio troviamo una quarta forma di nuova vita: dei repellenti omuncoli rinchiusi in corazze di vetro. Se inseriti nel petto di alcuni cyborg, gli omuncoli prenderanno il controllo degli stessi, attaccando il protagonista: non è chiaro quale sia il loro scopo, ma di certo i cyborg sono un ulteriore esempio di utilizzo efficiente di materiale organico. Formati da parti meccaniche e da arti presi da umanoidi deceduti, questi esseri utilizzano un lanciagranate che sarà anche l'ultima arma acquisita dal nostro protagonista.



Nel frattempo, il parassita ha mutato radicalmente le apparenze dell'umanoide da noi controllato, ormai assalito da ramificazioni che gli impediscono di interagire adeguatamente con l'ambiente circostante. Sembra che questa eventualità sia stata prevista dai costruttori del tempio, che è dotato di tecnologie capaci di rimuovere momentaneamente le ramificazioni sulle braccia dell'umanoide - così permettendogli di risolvere enigmi e usare strumenti - e addirittura di eliminare del tutto il parassita attaccato sulla sua schiena. Il tentativo di liberarci da questo ospite ingombrante si conclude però in maniera imperfetta, visto che la creatura non viene uccisa nel processo e riesce a sgusciare subdolamente lontano dalla nostra vista.

Visti questi macchinari, si può anche tentare un'interpretazione degli altorilievi visibili nella sala principale. Nel primo, la testa bifronte di un umanoide è sormontata da un'entità aliena, dotata di tentacoli e di ali: che si tratti proprio del parassita, desideroso di modificare la biologia della specie umanoide del mondo di Scorn per piegarla ai propri fini, privandola di libero arbitrio?

Un secondo altorilievo sembra mostrare l'unione degli umanoidi dotati di tratti maschili e di quelli dotati di caratteristiche femminili in un'unica entità, capace di dare la vita senza passare dai meccanismi riproduttivi "tradizionali": esponenti di questo nuovo tipo di creature umanoidi sarebbero le due entità rianimabili grazie al sangue estratto dagli omuncoli, dotate di un vistoso pancione di colore rosso sangue. Riconoscendo un ruolo dominante al parassita alieno, tuttavia, non si comprende perché siano presenti dei macchinari che consentono di rimuoverlo dagli umanoidi: una possibile spiegazione potrebbe essere che i creatori della struttura erano consapevoli dell'eventualità che il procedimento di integrazione tra i due esseri potesse andare storto ma, a nostro avviso, non vi sono risposte certe a questa domanda.



In ogni caso, il viaggio del protagonista sta per concludersi. Attivando una piattaforma, l'umanoide e le due creature dotate di pancione salgono al centro della sala principale, dove una macchina dotata di molte braccia ci sventra e apre la nostra calotta cranica, connettendoci alla rete neurale biologica che pende dal soffitto. Il procedimento è di rara crudezza, e la visuale in prima persona di Scorn si rivela il modo migliore per convogliare il senso di orrore e di sacrificio che permea l'intera scena.

L'interruzione del percorso

A questo punto scopriamo di poter controllare i due umanoidi "incinti", responsabili di traghettarci nell'ultima fase del cammino. Se, fino a questo punto, Scorn ha parlato di nascita e di utilizzo delle risorse biologiche per la costruzione di un mondo ormai decaduto, il finale ribalta radicalmente la prospettiva: il viaggio dell'umanoide attraverso un lungo corridoio - che sembra a tutti gli effetti il canale del parto - si conclude bruscamente, sembrando una metafora dell'interruzione di una tormentata gravidanza.

Entrambi i protagonisti di Scorn sono infatti condannati a non uscire dall'utero che è l'avventura nel suo complesso. L'apertura finale verso un mondo altro, verso (forse) una forma superiore di esistenza e di coscienza, viene resa inaccessibile dall'azione del parassita, che dopo essere stato rimosso dalla schiena del protagonista torna sul più bello e si avviluppa sulle sue carni, stavolta per sempre. Strappato dall'abbraccio della creatura che lo stava conducendo verso la conclusione del suo pellegrinaggio, il protagonista si fonde con il parassita in un'entità che rimane immobile sulla scalinata che conduce verso l'Altrove: si tratta di una concrezione organica tormentata e inquietante, ormai impossibilitata a muoversi e a progredire verso uno stadio diverso dell'essere.



Quest'abominazione sulla soglia dell'eternità ci fissa, enigmatica, negli ultimissimi istanti di Scorn, a simboleggiare una volta in più il rifiuto di Ebb Software per le tecniche narrative tradizionali, lasciandoci liberi di concentrare le nostre riflessioni più sulle tematiche trattate - la riproduzione, l'ascesi, l'utilizzo del materiale organico in nome del progresso e del benessere - che sull'intreccio narrativo in sé, aperto a numerose speculazioni.