Sea of Thieves: la copertina di Andrea Guardino

Un mese fa lanciavamo, sulle pagine di Everyeye.it, un'iniziativa pensata "in memoria" dei tempi d'oro delle riviste cartacee. Volevamo ricordare le vecchie copertine, quelle interpretate dai disegnatori che si stavano affermando e che rappresentavano, in molti casi, un valore aggiunto per le pubblicazioni che giungevano in edicola. L'idea di avere artisti, illustratori e coloristi pronti a rileggere gli immaginari più sferzanti, riconoscibili e iconici del mondo dei videogiochi ci sembrava semplicemente galvanizzante.

Il mese scorso la nostra "cover" era dedicata a Shadow of the Colossus, scaturita dalle matite di Andrea Scoppetta. Questo marzo la produzione che invece ha catalizzato la nostra attenzione è Sea of Thieves, tassello di fondamentale importanza per le strategie di Microsoft e titolo con cui Rare vuole rilanciarsi dopo qualche anno di pubblicazioni non proprio ispirate.

Il disegno che potete vedere qui sotto è firmato Andrea Guardino.

Classe 1988, Andrea vive a Milano dove lavora come Freelance Artist: Co-Fondatore di The Evil Company e Dicegames Italia, ha collaborato e collabora con svariati editori, principalmente nel settore del gioco di ruolo e del fumetto come No Lands Comics, Manfont, Tin Hat Games, Wyrd Edizioni, Serpentarium e Need Games.

Attualmente è impegnato come Main Artist nella realizzazione del modulo d'avventura GDR "Journey to Ragnarok".

Da Sea of Thieves, Andrea ha recuperato il colpo d'occhio sgargiante, il tema piratesco e la voglia di avventura, rileggendo il tutto sotto i colori di Everyeye. Oltre al logo che campeggia sulla benda e sul cappello, c'è un altro "inside joke": guardate bene il pappagallo e fateci sapere se, col suo ciuffo piumato, vi ricorda qualcuno!

Sea of Thieves di Andrea Guardino

Per l'immagine in alta definizione cliccate qui