Sea of Thieves e l'epoca d'oro della pirateria: le fonti di ispirazione di Rare

In molti, oramai, sarete salpati con il vostro Sloop o con un Galeone in compagnia di una nutrita ciurmaglia alla volta di quell'anarchica esperienza ludica che risponde al nome di Sea of Thieves. I Sette Mari digitali targati Rare si sono popolati di avventurieri, imberbi marinai d'acqua dolce convinti di far fortuna, criminali incalliti e saccheggiatori d'ogni sorta tutti intenti a sgraffignare tesori, depredare galeoni nemici, fare antipatici dispetti alle altre ciurme e solcare le onde cristalline (o nere come la notte) solo per il gusto di...cazzeggiare. Ecco, sì, l'abbiamo detto. Non è forse questa la vera essenza dell'esperienza piratesca che tutti abbiamo in mente, con cui siamo cresciuti? Non è forse questa la sublimazione della nostra voglia, anche solo per un momento, di evadere dalle costrizioni "civili" sentendoci liberi di darci agli stravizi facendo ciò che più ci aggrada?

Nel nostro immaginario sono eternamente presenti le acque trasparenti e calde, la sabbia bianchissima, i paradisi incontaminati che per decenni sono stati la patria di pendagli da forca senza padrone, - apparentemente - senza regole, e le leggende di favolosi tesori sepolti in qualche atollo sperduto, frutto delle scorribande di impavidi filibustieri. Certo, la nostra idealizzazione della pirateria e dei suoi principali attori è ovviamente mutuata principalmente dalla finzione messa in scena da libri e film e altri media ma, si sa, tutte le storie e le leggende celano sempre un fondo di verità.

L'epoca d'oro della pirateria

L'intera epopea piratesca, almeno di quella che è impressa in maniera indelebile nella nostra mente, si sviluppa sullo sfondo della spietata rivalità per il controllo delle colonie del Nuovo Mondo tra britannici, spagnoli e francesi. Ovviamente in ballo, oltre all'egemonia territoriale, c'erano immense ricchezze. Quelle sottratte dagli spagnoli ad Aztechi e Inca, prima di tutto, ma anche la seta e le spezie provenienti dall'Estremo Oriente, il traffico di schiavi africani e le piantagioni da zucchero. Si è soliti ricondurre l'esplosione del fenomeno piratesco alla ratifica del Trattato di Utrecht, che pose fine a oltre un decennio di guerre nel Vecchio Continente. Con la fine delle ostilità, le marine di moltissime potenze vennero drasticamente ridotte, con la conseguenza che una enorme quantità di marinai rimase sostanzialmente senza un lavoro, riversandosi nei principali porti dove, poi, si imbarcarono per trovare fortuna nelle Americhe. Un altro fatto contribuì all'esodo verso il Nuovo Mondo: si verificò, nel 1715, anche il naufragio della flotta del tesoro spagnola al largo delle coste della Florida che diede il via a una corsa all'oro mai vista prima. Fenomeno che assunse ben altri connotati quando i pirati iniziarono direttamente a dare la caccia a prede in movimento ben più grosse, come i corazzatissimi galeoni spagnoli carichi d'ogni sorta di ricchezza diretta in madrepatria.

Nonostante mancasse ancora un secolo per la Rivoluzione francese, già durante il 1600 la pirateria si fondava su tre principi fondamentali molto "moderni": libertà, fratellanza ed eguaglianza.

I capitani, ad esempio, potevano essere sfiduciati sulla base di un voto a maggioranza dato dalla ciurma che sceglieva al suo posto un nuovo comandante. Fu un grande passo in avanti ed un principio di democrazia che si poneva in netto contrasto rispetto alle ingessate caste sociali e militari di stampo europeo. Inoltre, il bottino veniva diviso in parti uguali e somme di denaro venivano appositamente destinate a risarcire gli uomini che avevano subito incidenti e ferite gravi.

Il mare e i frastagliati arcipelaghi caraibici furono il teatro delle loro leggendarie gesta. Isole paradisiache come la Isla de Mona (in cui il corsaro inglese Jennings seppellì il proprio tesoro, ritrovato solo nel 1939), le Cayman, Tortuga, Juventud e Norman Island furono solo alcuni dei rifugi più famosi per gli uomini del mare.

Nassau, l'odierna capitale delle Bahamas fu l'ultima roccaforte della pirateria. Ma fu ben più di un porto qualsiasi: fu sede di una vera e propria "repubblica di pirati", fondata da Thomas Barrow e Benjamin Hornigold, che si autoproclamarono governatori.

Chi erano gli Uomini dei Mari del Sud?

Bucanieri, filibustieri, corsari. I tre termini, che utilizziamo indistintamente come se fossero sinonimi per indicare tutti i pirati che imperversavano nel Mar dei Caraibi (ma anche, seppur in misura minore, nel Pacifico), in realtà hanno origini molto diverse e indicano, storicamente diversi tipi di pirateria. Il termine "bucaniere", originariamente, veniva utilizzato per riferirsi a gruppi di uomini, soprattutto di origine francese, che vivevano vicino ai branchi di animali selvatici nell'entroterra dell'isola di Hispaniola, l'odierna isola divisa tra Santo Domingo/Haiti. Questi individui divennero noti come boucaniers (o bucaniers) a causa della loro abitudine di cuocere la carne su un boucan, ovvero una specie di graticola su cui veniva fatta arrostire la carne, alla maniera degli indigeni locali. Uomini rozzi e vestiti di pelli di animale, vennero cacciati dagli spagnoli quando questi ultimi conquistarono l'isola, migrando in quella che sarebbe diventata il punto nevralgico dell'intera storia della pirateria: l'isola di Tortuga. Da qui i bucanieri iniziarono ad assaltare le navi di passaggio, in particolare quelle battenti bandiera spagnola, a causa del trattamento riservato loro dalla corona iberica. Dopo la conquista della Giamaica da parte degli inglesi, furono molti i bucanieri a migrare verso Port Royal che, in breve tempo, divenne il più famigerato e deprecabile covo di pirati dell'intero Nuovo Mondo, tanto da guadagnarsi l'appellativo di Nuova Sodoma. Port Royal, grazie alle enormi ricchezze sperperate da questi individui, crebbe talmente tanto da rappresentare un punto di riferimento per l'economia della regione.

Fu proprio dalla cittadina giamaicana che il più famoso dei bucanieri della seconda metà del Seicento, Henry Morgan, partiva per le sue incursioni nei territori spagnoli. Per la crudeltà e la finezza tattica, di lui si ricordano soprattutto i saccheggi di Panama e Maracaibo. Colpito da tanta audacia (e ovviamente attratto dal bottino che Morgan riuscì a portare in Giamaica) il bucaniere fu addirittura insignito del titolo di cavaliere da Carlo II e fu rispedito in Giamaica in qualità di vice-governatore dell'isola.

Con il placet della corona britannica Morgan divenne a tutti gli effetti un "corsaro". La stessa sorte toccò a Woodes Rogers, rude capitano che seppe arricchire la corona inglese saccheggiando dapprima vascelli spagnoli e poi trasformandosi egli stesso in cacciatore di pirati.

Il termine filibustiere, invece, deriva dalla parola anglofona freebooters che ha trovato degli adattamenti nelle varie lingue latine: filibuster e filibustero. Al contrario dei bucanieri, male armati e ancor peggio equipaggiati, che si dedicarono al saccheggio e alla rivalsa nei confronti degli odiati spagnoli solo in un momento successivo, i filibustieri furono un vero e proprio terrore per il Mar dei Caraibi e le coste sudamericane. I corsari, infine, pur commettendo atti assimilabili alla pirateria, agivano in perfetta "legalità" grazie a una patente di corsa, ovvero all'autorizzazione del paese che ne finanziava l'attività per il proprio tornaconto. Solitamente ciò consisteva nel danneggiare i commerci della nazione nemica e nella sottrazione dei quintali d'oro e altri materiali preziosi che la Spagna aveva sottratto agli imperi precolombiani assoggettati nel continente. Insomma, con quel documento un governo autorizzava il corsaro a dare la caccia e ad appropriarsi di merci e navi nemiche senza subire conseguenze sotto il profilo penale.



Molto più che semplici predoni del mare?

Filibustieri, bucanieri e corsari si differenziavano, infatti, anche per la loro sorte in caso di cattura: i corsari venivano incarcerati come qualsiasi prigioniero di guerra. Erano dunque soggetti al diritto marittimo e avevano diritto a un processo - non sempre equo -, mentre i pirati "comuni" invece venivano trattati come qualsiasi altro delinquente (o anche peggio) e sommariamente giustiziati senza andar per il sottile.

Famose sono le impiccagioni di personaggi di spicco della pirateria del tempo come Charles Vane, John Rackham (o Calico Jack) e William Kidd (anche se quest'ultimo operò principalmente in Madagascar). I corpi, di solito venivano lasciati appesi per intere settimane se non anni, come monito per tutti coloro che avessero avuto l'intenzione di unirsi a qualche ciurma.

Ad ogni modo, nonostante siano passate alla storia battaglie, incursioni, abbordaggi e massacri, va detto che i più sanguinari non furono i pirati bensì gli uomini inviati a dar loro la caccia. Per ironia, proprio coloro che obbedivano alla legge e si consideravano "civili". Sarebbe un errore etichettare i pirati come semplici predoni e criminali. Di rado ricorrevano alla tortura e generalmente (salvo i casi di saccheggi e reazioni violente) trattavano con umanità i nemici sconfitti e gli equipaggi delle imbarcazioni catturate. Inoltre, godevano del favore degli indigeni che li rifornivano di viveri e acqua e non era infrequente la presenza di uomini istruiti a bordo in grado di tenere diari di navigazione e traccia delle terre scoperte e delle popolazioni con cui venivano in contatto, segno di una grande curiosità per l'ignoto e desiderio di esplorazione e conoscenza che animava questi uomini partiti per trovare fortuna nel Nuovo Mondo.