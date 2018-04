Sea of Thieves: le migliori clip dalla live acolica

Dispersi i fumi etilici di una diretta già incisa a fuoco nelle cronache della pirateria videoludica, ci sembrava giusto, anzi doveroso dedicare l'ormai tradizionale appuntamento con le migliori clip della settimana all'avventura vissuta solo poche ore fa dalla ciurma di Everyeye, tra le onde di Sea of Thieves. La squadra di bucanieri composta da Francesco Fossetti, Alessandroi Bruni, Tommaso Montagnoli e Francesco Serino ha dato il meglio di sé in due ore strapiene di combattimenti in mare aperto, battaglie tropicali e reflui gastrici da record. Uno spettacolo - indecoroso - che la community ha graziato con una presenza massiccia e calorosa, quasi quanto quella delle alchimie etiliche che circolavano, potenti, nelle vene dei prodi redattori.

E mentre la ciurma sta ancora arrancando sulla strada per la sobrietà, ecco a voi un assaggio liquoroso della serata di ieri. Arrrr!

Deliri d'altri tempi

Raggiunto miracolosamente il porto dopo una giornata di onesta pirateria, la ciurma di Everyeye comincia faticosamente a svuotare la stiva di tutti i bottini trafugati. Un momento di pace che la mente annebbiata dell'ottimo capitan Serino, sospinta dolcemente da un liquore d'altri tempi, collega ai momenti di un passato più semplice, dando il via ad un delirio che scatena un moto di giusta ilarità tra le file di un equipaggio altrettanto provato.



Canti pirateschi

Nel pieno della navigazione, con la salsedine nei polmoni, il vento fra i capelli e l'avventura nel cuore, capitan Serino e il mozzo Todd intonano fieramente una melodia corsara altamente evocativa. Roba che al confronto il canto delle sirene sembra il verso agonizzante di un gabbiano cannoneggiato. Una prova canora indimenticabile, già diventata uno dei tormentoni pirateschi dell'estate 2018. Presto in edizione LP.

Distanze marittime

Mentre il (a breve ex) capitano Fossetti sbraita indicazioni al timoniere Todd, la ciurma si lancia in un'accorata disquisizione sulle norme e misure della navigazione. Tra problemi di rotta e improbabili definizioni metriche, pian piano cominciano a intravedersi nel capitano quei segni di scorbuto che, di lì a poco, costringeranno l'equipaggio a intraprendere, soffrendo, la strada dell'ammutinamento.

Gavettoni gastrici

Reclusi i due capitani nel gabbione di sentina, dopo aver constatato la follia causata dall'incedere dello scorbuto, i mozzi Ale e Todd cercando di curare il malanno dei due prigionieri sacrificando il proprio benessere gastrico per condividere la scorta vitaminica accumulato. Il risultato è uno spettacolo che colpisce duramente i sensi, già diventato una categoria di culto tra le maglie di diversi siti per adulti.

Un capitano affonda sempre con la nave

Abbandonata ogni speranza di salvezza, la ciurma di Everyeye affronta si prepara ad affrontare gli abissi oceanici sulle note soavi di strumenti fortuna, mentre l'ex capitano Fossetti rimembra ad alta voce le cronache avventurose di un viaggio senza speranza. Il risultato è una romanza piratesca destinata a rimanere per sempre incisa nella memoria di tutti i bucanieri... e nel web, purtroppo.

Alla prossima live!