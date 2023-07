Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island tra pirati, citazioni e novità

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X

Il matrimonio fra Sea of Thieves e Monkey Island è la concretizzazione di un desiderio a lungo covato, che nel tempo ha continuato a titillare senza sosta l'immaginazione dei bucanieri più navigati, un'allegra masnada di esperti lupi di mare cresciuta con un insano amore per il grog e una ragionevole avversione per la porcellana. Con un occhio sempre puntato verso la fulgida leggenda del più temibile dei corsari, questi utenti avevano accolto con sommo gaudio il crossover con Pirati dei Caraibi (qui trovate la nostra anteprima di Sea of Thieves A Pirate's Life), tanto per il valore proprio del contenuto, quanto per lo spiraglio aperto sul tesoretto delle licenze disneyane.



A maggior ragione considerando la presenza in A Pirate's Life di un gustoso easter egg dedicato proprio alle avventure di Guybrush Threepwood, peraltro servito con un contorno d'eccezione: l'immortale tema musicale di The Secret of Monkey Island. A due anni da quella meravigliosa allusione, accompagnata da un vivace nugolo di speculazioni sui piani di Rare, il primo atto dell'espansione The Legend of Monkey Island ha finalmente fatto il suo debutto tra i mari di Sea of Thieves, accaparrandosi sin da subito i favori della community. Una reazione più che comprensibile, visto che il contenuto ha tutto il potenziale per segnare un nuovo primato per il virtuosissimo percorso post lancio orchestrato da Rare.

Il sono gomma, tu sei colla

Messo da parte - si fa per dire - l'entusiasmo scatenato dall'annuncio di The Legend of Monkey Island, avevamo immaginato che la nuova Storia Assurda ordita dallo sviluppatore britannico avrebbe seguito il modello del precedente contenuto aggiuntivo: al di là dell'ovvio, e graditissimo, coacervo di citazioni e riferimenti, A Pirate's Life proponeva un assetto perfettamente in linea con i canoni più consolidati di Sea of Thieves, "limitandosi" ad offrire ai giocatori una piacevole cornice tematica per le proprie imprese.

Messo da parte l'impasto narrativo, con effetti più o meno consistenti sul gameplay, l'avventura seguiva insomma una rotta già tracciata, totalmente in linea con i trascorsi del titolo di Rare. Di contro, invece, la prima porzione del nuovo DLC mostra chiaramente la volontà del team di alterare in maniera più significativa l'esperienza, con l'obiettivo di trovare una sintonia perfetta tra i paradigmi ludici della saga di Ron Gilbert (purtroppo escluso dal progetto) e quelli alla base di Sea of Thieves. Dopo aver ricevuto da una vecchia conoscenza l'incarico di rintracciare il buon Guybrush, apparentemente disperso negli interstizi tra il suo mondo d'origine e l'utopia piratesca di Sea of Thieves, saremo quindi chiamati ad navigare verso l'eterno crepuscolo dell'iconica Mêlée Island, la prima tappa del nostro viaggio. Man mano che i contorni dell'isola si faranno più netti oltre la prora del nostro vascello, deliziando i nostri sensi con un panorama intriso di nostalgia e incanto, non potremo fare a meno di apprezzare il magnifico lavoro svolto dal team nell'armonizzare lo stile tipico di Monkey Island (avete già letto la nostra recensione di Return to Monkey Island?) con la direzione artistica di Sea of Thieves, in un concerto di forme e cromatismi tanto allettanti quanto familiari.



D'altronde, come anticipato, l'estremo rispetto per il materiale di base è uno degli aspetti più convincenti della produzione. Ogni tassello di questo immaginario condiviso risulta infatti tornito alla perfezione, tanto che sin dal principio i fan di Monkey Island non avranno alcun problema ad orientarsi tra le pietre miliari dello scenario: tutto è al posto giusto e immediatamente riconoscibile, dal venerando profilo della sentinella sul picco di Mêlée Island fino alla tetra soglia della casa di Voodoo Lady, passando ovviamente per l'avvinazzata marmaglia seduta ai tavoli dell'immancabile Scumm Bar.

Malgrado l'assenza dei veterani di LucasArts, anche la scrittura dei dialoghi rispecchia fedelmente l'inconfondibile verve che ha sempre contraddistinto l'epopea di Guybrush, e viene investita di un ruolo essenziale nel quadro del gameplay. Dopo aver chiesto - ancora una volta - al vecchio Cobb di raccontarci qualcosa su sugli incredibili pregi di Loom, dovremo infatti approfittare della loquela degli abitanti di Mêlée per ottenere informazioni ed indizi di vario genere, essenziali per muoversi tra le maglie di quella che è a tutti gli effetti un'avventura grafica in prima persona.

La felicità è un caldo tricheco

Sebbene la distanza dalle norme ludiche di Sea of Thieves possa lasciare un po' interdetti, almeno in prima battuta, il carattere unico del nuovo DLC non tarda a convincere con un ricco assortimento di enigmi da risolvere, oggetti da recuperare e folli divagazioni sul tema della pirateria: tessere di un mosaico che si mantiene organico e scorrevole fino ad un finale che sembra arrivare troppo presto, complice la qualità dei contenuti e la prospettiva di dover aspettare un mesetto prima di vederne il prosieguo.

Va da sé che, tenendo a mente il taglio dato al pacchetto, alcuni giocatori di Sea of Thieves potrebbero non apprezzare appieno i lineamenti dell'ultima Storia Assurda, proprio perché modellata come una vibrante lettera d'amore all'universo di Monkey Island e ai suoi fan storici. Il DLC non offre ad esempio grandi momenti d'azione, ad esclusione di un'intensa battaglia a colpi di chinotto (fantasiosa rielaborazione della cara vecchia birra di radice ammazza-spettri) collocata nelle fasi conclusive della vicenda, che coincidono con l'entrata in scena di un certo bucaniere non morto. Pur in assenza di tenzoni o arrembaggi, però, la proposta non mostra cedimenti davvero significativi in termini di ritmo e mordente, fatta forse eccezione per il tempo dedicato alla ricerca dei "pezzi da otto" richiesti per acquistare alcuni oggetti indispensabili per la risoluzione dei primi rompicapo.



Gran parte delle monete in questione può essere recuperata esplorando lo scenario e frugando in casse e bauli: un compito non sempre semplice e a tratti perfino tedioso. Ci teniamo comunque a ribadire che, nel complesso, The Legend of Monkey Island si apre con un capitolo all'altezza delle saghe coinvolte in questo mirabolante crossover, che speriamo possa lasciare un segno indelebile negli annali della pirateria videoludica.

Per raggiungere l'obiettivo, il DLC dovrà dimostrarsi in grado di soddisfare le aspettative generate da questo primo atto, magari rimpolpando l'offerta con qualche altra variazione di rilievo, senza temere di ritoccare gli equilibri tra la formule di Sea of Thieves e Monkey Island. In tutta onestà, ci piacerebbe se alcuni degli elementi visti nelle prime ore del contenuto diventassero parte integrante della ricetta corsara di Rare, per aggiungere un ulteriore strato di profondità ad una produzione che negli ultimi anni ha continuato ad evolversi senza sosta, fino a diventare uno dei game as a service più brillanti di sempre.