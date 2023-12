SEGA scommette sui vecchi classici: tra ninja, asce d'oro e taxi scatenati

Durante l'ultima edizione di The Game Awards, Sega ha sorpreso il pubblico annunciando la produzione di un nutrito assortimento di remake destinati a riportare sul mercato alcuni dei suoi brand più iconici. La prima fase di questo progetto vedrà il ritorno sugli scaffali di Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi e Streets of Rage, titoli che tra la metà degli anni ‘80 e l'inizio del secondo millennio hanno scandito tappe memorabili nel percorso produttivo della compagnia giapponese.



Il breve trailer mostrato in quel di Los Angeles non permette di farsi un'idea chiara del potenziale dei singoli progetti, ma è già chiaro che non si tratta di una semplice operazione nostalgia. In attesa di saperne di più, abbiamo organizzato per voi una bella scampagnata sul viale dei ricordi, alla (ri)scoperta di giochi che hanno segnato tappe importanti nella storia del medium.

Shinobi

Nel 1986 Yukata Sugano era un ingegnere minerario neolaureato e desideroso di mettersi in gioco in un contesto molto lontano dal suo percorso accademico. In un momento in cui l'industria era ancora giovane e guidata da un forte spirito pionieristico, alimentato da figure provenienti dai più svarianti ambienti, Sugano riuscì ad ottenere un ruolo di spessore nella divisione AM1 di Sega, come co-designer di Alex Kidd: The Lost Stars.

Il successo del titolo lo mise nella condizione di poter dirigere in relativa autonomia un progetto del tutto nuovo, che Sugano cominciò a definire a partire da un chiaro obiettivo: tornire una cornice ludica capace di suscitare immediatamente l'interesse del pubblico. Preso atto della straordinaria popolarità delle pellicole a tema "ninja" sia in Giappone che negli Stati Uniti, l'autore decise dunque di mettere al centro della produzione un guerriero armato di katana e shuriken, Joe Musashi, fulcro di un gameplay fortemente influenzato da un altro grande classico di quegli anni: Roller Thunder. Sugano voleva inoltre che il gioco riuscisse a trasmettere la stessa "tensione agonistica" di uno dei suoi titoli preferiti, Gradius, e questo spinse il team a tarare verso l'alto il livello di difficoltà lavorando in particolar modo sulle routine degli avversari.



A questo proposito, in un'intervista lo stesso designer ha dichiarato che, durante i test con i vari nemici, era solito considerare un successo quelli che lo vedevano soccombere 9 volte su 10. Caratterizzato da uno stile più cupo rispetto alla media delle produzioni del periodo, e sostenuto da una formula action platformer a metà strada tra hack and slash e run and gun, Shinobi subì una temporanea battuta d'arresto verso la metà del percorso di sviluppo, quando uno dei supervisori di Sega bocciò piuttosto sonoramente il lavoro svolto dal team di Sugano.

L'originale Shinobi Il nuovo Shinobi

Con solo un anno di anzianità nel settore, il director non aveva l'autorità per opporsi all'impietosa valutazione del dirigente, ma fortunatamente poté contare sul sostegno del veterano Yoji Ishii, che si fece portavoce del potenziale dirompente dell'opera. Inutile dire che sia Ishii che Sugano ci avevano visto lungo: lanciato a novembre del 1987, Shinobi ottenne uno straordinario successo in tutti i territori, piazzandosi saldamente in cima alla classifica dei coin-op più remunerativi. Oltre a dare un nuovo slancio allo sviluppo di giochi sui ninja, il titolo divenne il capostipite di una lunga saga, approdata per la gran parte nel mercato console.

Golden Axe

Reduce dall'enorme successo riscosso da Altered Beast, une delle più grandi hit di Sega alla fine degli anni ‘80, nel 1988 il designer Makoto Uchida venne incaricato di sviluppare un nuovo progetto che ereditasse alcuni dei tratti vincenti della sua precedente opera, a partire dall'immediatezza di un gameplay che doveva risultare coinvolgente sin dal primissimo istante.



Vista la grande popolarità delle produzioni fantasy su console, alimentata dai primi capitoli di Dragon Quest e Final Fantasy, Uchida decise dunque di portare anche nelle sale giochi un titolo che recuperasse molti degli elementi cardine di questi immaginari, ma caratterizzato da un taglio più brutale e grintoso.

Altered Beast Golden Axe

Appassionato di film d'azione, l'autore trovò in Conan il barbaro la sua principale fonte d'ispirazione per l'estetica e la lore del suo Golden Axe, mentre sul versante ludico l'intenzione era quella di rielaborare l'efficace formula di Double Dragon, l'inamovibile punto di riferimento per gran parte dei beat 'em up a scorrimento pubblicati fino alla fine degli anni ‘90.



Oltre a sfruttare le proprie specifiche attitudini marziali per sopraffare i nemici, ciascuno dei tre protagonisti di Golden Axe poteva contare su una particolare abilità mistica, la cui efficacia dipendeva dal numero di cariche accumulate raccogliendo pozioni sia in giro per i livelli, sia nel bonus stage tra uno scenario ed il successivo. Nel gioco erano inoltre presenti diverse cavalcature che potevano accrescere temporaneamente la letalità degli eroi: una meccanica quasi del tutto inedita destinata a fare scuola.

Tra attacchi base, combinazioni, magie e bestie cavalcabili, insomma, la proposta di Makoto Uchida riuscì a conquistare immediatamente il pubblico, in particolar modo negli Stati Uniti, dove Golden Axe rimase per diversi mesi in cima alla classifica dei coin-op più giocati.



Dopo l'ottimo riscontro ottenuto dalla versione per Sega Mega Drive, il franchise inaugurato dal titolo produsse diversi sequel e spin-off, compresi alcuni capitoli davvero sottotono che portano la serie a sparire dalle scene fino al 2008, quando il pessimo Golden Axe: Beast Rider arrivò a sancire definitivamente la sua dipartita. Teniamo le dita incrociate per il remake.

Streets of Rage

Proprio come Yukata Sugano, il creatore di Shinobi, Noriyoshi Ohba venne assunto da Sega in giovane età e al termine di un percorso accademico non particolarmente affine allo sviluppo videoludico (laurea in economia presso l'università di Waseda). Un altro punto in comune tra i due autori è l'essersi ritrovati in tempi brevi alla guida di un progetto di punta, che nel caso di Ohba era proprio The Revenge of the Shinobi, ovvero il sequel della hit di Sugano (il terzo gioco della serie).

Dopo aver incassato un grande successo grazie alla nuova avventura di Joe Musashi, Ohba iniziò quindi a delineare il concept per un titolo che doveva essere la risposta di Sega a Final Fight di Capcom, a sua volta figlio putativo di Double Dragon e nato col titolo provvisorio Street Fighter '89. Confrontandosi con l'amico e collega Yuzo Koshiro, compositore e gigante della chiptune, l'autore stabilì alcuni punti di riferimento precisi: ovviamente il gioco avrebbe dovuto includere molti degli aspetti cardinali dei succitati beat ‘em up, e tra le fonti d'ispirazione trovarono spazio anche show televisivi come The A-Team e Starsky & Hutch. Una fetta consistente del team era composta dagli sviluppatori del precedente E-SWAT: City Under Siege, quindi il progetto venne temporaneamente chiamato D-SWAT, ovvero quello che avrebbe dovuto essere il nome della squadra speciale di poliziotti schierata contro Mr. X. Curiosamente, in questa fase il personaggio principale del gioco era un certo God Hand, un karateka con le fattezze di Chuck Norris, spalleggiato da due comprimari chiamati Black Bird e Pink Typhoon.



Ben presto, per fortuna, il team virò verso un direzione alquanto differente: i tre protagonisti divennero Adam Hunter, Axel Stone e Blaze Fielding, ex agenti che, delusi dalla corruzione della polizia, avevano deciso di abbandonare il distintivo e ripulire la città a suon di batoste, riversando la loro furia tra le strade. Nel 1991, Streets of Rage approdò su Sega Mega Drive con un offerta di grande spessore: il bagaglio marziale dei comprimari comprendeva un gran numero di mosse, cui si aggiungevano una discreta gamma di attacchi a mano armata e la capacità di richiedere (una volta per livello o per vita) il supporto della polizia per annichilire tutti gli avversari in campo.

Forte di un gameplay variegato, un comparto grafico pregevole e un accompagnamento sonoro clamoroso, il titolo venne elogiato da critica e pubblico diventando il capitolo d'esordio di una serie tornata in vita tre anni fa con la pubblicazione dello spettacolare Streets of Rage 4 (qui la recensione di Streets of Rage 4). A questo proposito, ci auguriamo che nel plasmare il remake Sega tenga conto dell'ottimo lavoro svolto da Dotemu.

Crazy Taxi

A metà degli anni ‘90 l'età dell'oro dei cabinati era già tramontata da un pezzo, ma il mercato dei videogiochi arcade era ancora piuttosto remunerativo, anche in relazione alle prospettive delineate dai porting su console che, nel giro di un anno o due, finivano col cementare la popolarità dei titoli di maggior successo. Per il team di Sega AM3, specializzato nello sviluppo di titoli arcade, quelli furono anni di fuoco: fondato nel 1993 per sovrintendere alla prima sortita di Sonic nelle sale giochi (solo giapponesi), nel giro di un lustro lo studio aveva generato un buon numero di hit, compreso l'iconico Sega Rally Championship.

Complice la grande diffusione del modello "score attack", decisamente redditizio nella cornice delle esperienze coin-op, verso la fine del decennio la divisione cominciò dunque a lavorare su un nuovo titolo con le medesime caratteristiche, destinato a fare il suo esordio sul potente hardware di Sega Naomi, ovvero la controparte arcade di Dreamcast. Il producer Kenji Kanno voleva però distanziarsi, almeno in parte, dalla consolidata formula "100 yen per tre minuti di gioco", proponendo un'offerta sostenuta da logiche premiali più stimolanti, che valorizzassero tanto l'abilità quanto l'estro dei pilori.



Tra gli obiettivi di Kanno c'era anche quello di "esplorare la quotidianità e la routine" di un tassista, opportunamente esasperate in accordo con i tratti di una cornice ludica tanto esuberante quanto frenetica. In Crazy Taxi, approdato nelle sale giochi nipponiche a febbraio del 1999, questo intento si traduce nella necessità di padroneggiare non solo il sistema di guida, con annessi "trucchetti" legati alla gestione del cambio, ma anche la struttura di una mappa densa di scorciatoie e occasioni per far sfoggio delle proprie doti acrobatiche, utili a massimizzare i guadagni ed aumentare il tempo a disposizione degli utenti.

Il timer inizialmente concedeva ai giocatori un solo minuto di corse folli, ma poteva essere esteso ottenendo bonus per la rapidità nella "consegna" dei clienti, che incideva anche sul punteggio assieme a fattori come l'audacia dimostrata dal guidatore dell'eseguire stunt di vario genere, sulle note di una colonna sonora che coinvolgeva band di culto come The Offsping e Bad Religion. Il resto è storia: il grande successo riscosso dal titolo, sia in versione arcade che su Dreamcast, generò un gran numero di sequel e conversioni, trasformando il brand in una vera e propria icona del gaming.

Jet Set Radio

Il percorso creativo alla base di Jet Set Radio è un meraviglioso coacervo di audaci esperimenti e sfumature punk: una definizione che in realtà si adatta piuttosto bene al primo gioco diretto da Masayoshi Kikuchi. Dopo essersi fatto le ossa con gli ultimi due capitoli di Panzer Dragoon, nel 1999 Kikuchi si ritrovò improvvisamente alla guida di un team composto per la gran parte da ventenni senza grandi precedenti nell'industria, e con un'idea ancora molto vaga del gioco che voleva produrre.

Complice l'età media del collettivo, a guidare il progetto c'era un gran desiderio di fare qualcosa di nuovo, di creare un'esperienza dirompente che deviasse dalla zona di comfort di Sega rivolgendosi ad un pubblico più maturo. Il primo tassello di questo mosaico fu la rotta stilistica tracciata dal chief graphic designer Ryuta Ueda, che realizzò il bozzetto di un teppistello dotato di cuffie e rolleblade: un avatar della cultura pop che incarnava - ed edulcorava - la filosofia antisistema vista in Fight Club, citato tra le fonti d'ispirazione di Jet Set Radio. Stabilita l'estetica ed il "mood" della produzione, il team avviò un processo iterativo per identificare la formula di gioco che meglio si adattava alle caratteristiche della visione tratteggiata da Kikuchi e Ueda. Il risultato di questo lavoro di ricerca fu una proposta action a dir poco peculiare: nei panni di un graffitaro incallito, tutt'uno con i suoi pattini in linea, il giocatore era chiamato a sfrecciare tra le strade di una città con l'obiettivo di reclamare a suon di vernice le pareti recanti i tag delle gang avversarie, il tutto cercando di sfuggire alla polizia in un continuo susseguirsi di evoluzioni e corse folli.



Al di là della freschezza della ricetta, Jet Set Radio fu il primo gioco a proporre una grafica completamente in cel-shading, nonché uno dei primi titoli 3D con una struttura a mondo aperto, cosa che impose agli sviluppatori più di una sfida durante la produzione, soprattutto in relazione al sistema di movimento. Tra gli aspetti più entusiasmanti dell'offerta c'era un accompagnamento musicale d'eccezione, composto per la gran parte da Hideki Naganuma con l'intento di armonizzare alla perfezione l'estetica del gioco e la sua colonna sonora. Al momento della sua pubblicazione, il 29 giugno del 2000, Jet Set Radio venne accolto con grande calore sia dalla critica che dai giocatori, ma non riuscì a mai raggiungere i risultati sperati anche a causa della debacle di Dreamcast. Speriamo che al remake tocchi una sorte migliore.