I segreti di Dead Island 2: Flesh System, gameplay e fonti di ispirazione

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Abbiamo lottato con le unghie e con i denti per sopravvivere un altro giorno all'inferno di Hell-A, la Los Angeles invasa dagli zombie che abbiamo analizzato nel dettaglio con la recensione di Dead Island 2, ma non è finita qui: ci è stata data l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con Ayesha Khan, Lead Narrative Designer di Dambuster Studios, che ci ha svelato diversi segreti sui personaggi, il mondo e - ovviamente - i violenti scontri all'arma bianca alla base della produzione. Dalle più grandi sfide affrontate (e superate) in fase di sviluppo, fino all'ideazione del sanguinoso FLESH System, ecco che cosa abbiamo appreso dalle parole della creativa.

Riportare in vita la paura

Everyeye.it: Al netto dei 10 anni dall'annuncio originale, i toni della campagna di Dead Island 2 sono rimasti vicini a quelli del primissimo trailer. Possiamo chiederti quanto del concept iniziale è stato mantenuto all'interno del vostro gioco?



Ayesha Khan: Abbiamo lavorato al gioco per quasi cinque anni. Si tratta di un ciclo di sviluppo normale per i giorni nostri e, se escludiamo dei frammenti di questo o di quello, credo che abbiamo mantenuto soltanto il setting, perché Los Angeles è un perfetto paradiso piombato all'inferno, un concetto questo che da sempre è tra i pilastri del franchise. Le persone guardano alla città come a un posto in cui dover essere, in cui dover ricercare il successo. Quindi si, abbiamo ripreso l'ambientazione ma costruito il nostro prodotto dalle basi. Il trailer però era fantastico e ne abbiamo adorato i toni.

Volevamo che le persone andate in hype per quel video, che - diciamolo apertamente - era incredibile, potessero attendere con ansia il nostro Dead Island 2, ritrovare al suo interno quegli elementi che tanto avevano apprezzato nel filmato. Alla fine, per quanto mi riguarda, abbiamo avuto successo. Siamo riusciti a creare una lettera d'amore ai B-movie hollywoodiani, un'esperienza over the top dalle tinte pulp che sicuramente anche il trailer originale ha aiutato a trasmettere.



Everyeye.it: Quali sono le più grandi sfide che avete affrontato nel riportare in vita questo progetto?



Ayesha Khan: Risorgere dalla tomba (ride), credo sia appropriato. Di sfide ce ne sono state tante, in vari ambiti. Non siamo un team molto grande e c'era tanto lavoro da fare, ma in compenso siamo una squadra di appassionati. Sapete, c'è una cosa che Dead Island 2 riesce a fare molto bene. Sa bene che cosa vuole essere e non finge di essere altro. Sin dall'inizio, volevamo rendere gli zombie divertenti, di nuovo. Darvi la possibilità di partecipare a scontri con schizzi di sangue sulle palme, col sistema di combattimento e i non morti al centro di tutto. Il gore doveva essere un elemento fondamentale ma non creare disagio, come avveniva in Robocop. E poi ci siamo anche spinti verso i lidi pulp di Quentin Tarantino e l'estetica zombie di Romero.

Inoltre, vado molto fiera delle sfide superate dal Narrative Team, che è il mio. Volevamo una storia che fosse abbastanza diretta da riuscire a muovere felicemente il giocatore attraverso l'intera campagna. Non dovevamo raccontare una storia di uomini, incentrata su drammi personali. Complici gli sforzi dell'Art Team, con cui abbiamo lavorato a stretto contatto, siamo riusciti a creare un mondo ricco, profondo, e non uno vasto ma irrimediabilmente vuoto.



In Dead Island 2 puoi essere ovunque, guardarti attorno e trovare sempre delle note o imbatterti nello storytelling ambientale. Lo dico perché ho realizzato diversi progetti in varie realtà: non avevo mai visto collaborare così da vicino (Narrative e Art team). Chi viveva in questa casa? Cosa faceva per lavoro? A cosa teneva? Cosa gli è capitato? Abbiamo potuto dir loro tutte queste cose, permettere a questi aspetti di risaltare nel gioco.



Everyeye.it: Nel definire la storia di Dead Island 2, avete creato una sorta di cronologia degli eventi verificatisi tra il primo e il secondo capitolo? Sappiamo ad esempio che Sam B è nel gioco, ma non è chiaro cosa gli sia capitato dopo Banoi...



Ayesha Khan: Nel Narrative Team, così come nello studio in generale, abbiamo diverse persone super appassionate dell'originale Dead Island. Che conoscono tutta la lore e, onestamente, anche più di me. Quindi, volevamo certamente assicurarci di rendere canonici sia il primo capitolo che Riptide. Quegli eventi fanno parte del nostro universo e nulla del nostro lavoro doveva contraddire questa base qui, ma al contempo sapete... è passato un po' più di un minuto dall'uscita di quei titoli (ride). In parole povere, non dovevate per forza aver guardato "la prima stagione" per godervi la nostra avventura.

I giocatori possono divertirsi con Dead Island 2 pur essendo all'oscuro del passato: avranno perfettamente chiaro il quadro degli eventi. Chiaramente abbiamo inserito degli Easter Egg, dei piccoli momenti in cui diamo qualche indizio su Sam B e altri personaggi. Non abbiamo realizzato un reboot, ma una storia fresca ambientata nel medesimo universo di quelle che l'hanno preceduta.



Gli zombie sono al centro del racconto e magari tra qualche mese aggiungeremo informazioni su cosa abbia causato le epidemie, diciamo così. In generale, volevamo creare degli NPC approfonditi, e anche i personaggi giocabili dovevano avere una personalità spiccata, risultare differenti l'uno dall'altro. Dovevate poter conoscere questi strambi individui che non sono riusciti ad abbandonare la città. Si tratta insomma di un prodotto in grado di ricompensare gli amanti del franchise, ma anche di risultare pienamente soddisfacente per chi non lo conosceva.



Everyeye.it: Oltre a offrirci un bel tour dei luoghi più iconici della città, Dead Island 2 ci è parso essere fortemente legato alla cultura losangelina. Cosa puoi dirci al riguardo?



Ayesha Khan: Abbiamo trattato Los Angeles come fosse un personaggio. Non abbiamo fatto una rappresentazione 1:1 della città, non è tipo "se sai muoverti in quella vera, allora puoi farlo nel gioco". Ciò che volevamo fare davvero era portare in game le immagini da cartolina di LA, ma non senza "esagerarle".

Certamente una persona del posto doveva riconoscere le ambientazioni più famose, come Venice Beach, ma - ancora - abbiamo "portato tutto a 11", iper saturato la foto. Abbiamo reso giustizia all'immagine che le persone hanno di Los Angeles. Anche i cittadini in cui si imbatte il protagonista non sono il losangelino comune, ma individui sopra le righe, di quelli che solitamente fanno notizia. In aggiunta, abbiamo fatto sì che a seconda del quartiere visitato gli zombie fossero vestiti in modo diverso.

Le mutilazioni e il futuro del franchise

Everyeye.it: Spostandoci sul gameplay, quali sono stati i vostri obiettivi nel ridefinire l'esperienza Dead Island?



Ayesha Khan: Ciò che volevamo proporre ai fan era una vera esperienza di Dead Island. Per quanto mi riguarda, il primo gioco e Riptide si sono distinti per i combattimenti. Non si trattava di affrontare orde di zombie anonimi, e noi abbiamo voluto seguire questa stessa filosofia. Però oltre a rispettarla volevamo perfezionarla. Di questo processo di perfezionamento si è occupato in gran parte Dan Evans-Lawes, il nostro Technical Art Director. è stato lui a inventare e a chiamare così il FLESH System. Il Fully Locational Evisceration System for Humanoids (ride). E non è soltanto un nome.

Ogni zombie è stato realizzato sin dalla struttura ossea, con strati di pelle, grasso, muscoli, tessuti, cartilagine, e può essere smembrato e danneggiato in modo procedurale, in accordo chiaramente alle ferite subite e quindi all'arma utilizzata dall'assalitore. Credo che abbiano raggiunto un livello qualitativo molto alto. Secondo me questa feature sarà il motivo per cui Dead Island 2 verrà giocato e ricordato.



Everyeye.it: Puoi raccontarci qualche curiosità sulla creazione del FLESH System?



Ayesha Khan: ... Diciamo che per un periodo siamo stati preoccupati per Dan (ride), soprattutto quando ha raggiunto il culmine di questo particolare processo creativo. Seriamente, cominciamo col dire che è un amante dei classici zombie movie. A un certo punto però ha messo un po' da parte questa categoria perché è diventata uno sfondo per raccontare storie di uomini, per inscenare tristi metafore della condizione umana. Sia chiaro: sto divorando The Last of Us e credo che questi tipi di racconti siano un ottimo modo per utilizzare creature fameliche, ma semplicemente non è quello di cui ci occupiamo noi.

Tornando a Dan, bisognava rievocare quei toni da Robocop, da film action degli anni '80-'90 che lui stesso amava guardare da ragazzo. Ci sono poi degli artisti che hanno fatto degli studi di anatomia per rendere il tutto in maniera accurata ma la vera maestria per me riguarda tutti i piccoli dettagli. Lo specifico colore e la viscosità del sangue, l'ossessione per il dettaglio. E Dan aveva questa ossessione. Non sono mancati i problemi tecnici, anche per questioni internazionali. Ci sono paesi che non amano tutto questo sangue, che non vogliono che sia di un determinato colore o che sia possibile pestare un cadavere. Insomma, c'era un equilibrio da trovare, per così dire.



Everyeye.it: Il sistema di progressione offre molta libertà in termini di gestione del personaggio. Come avete ideato il modello basato sulle carte abilità?



Ayesha Khan: Inizialmente avevamo previsto una progressione ad albero tipica degli RPG. Poi però ci siamo detti "più che interfacce questi menu sono metafore". Un albero è fisso sulle sue radici e si sviluppa per incrementi successivi. Un sistema di carte invece rispecchia la natura mutevole dell'esperienza: nessuno si aspetta che un mazzo di carte sia sempre uguale. Così abbiamo dato ai giocatori la possibilità di stravolgere letteralmente al volo i loadout, nel senso che un utente può fare un salto e cambiare idea sulla mossa da eseguire all'atterraggio.

Chiaramente non si parla di carte collezionabili. I giocatori saranno in grado di ottenerle tutte facilmente, alcune come ricompense di missioni e altre in giro per la mappa. E senza microtransazioni. Credo che le nostre carte siano disegnate molto bene e che rappresentino un sistema flessibile capace di premiare la creatività.



Everyeye.it: Abbiamo apprezzato molto la scelta di non optare per un'esperienza open world. Come avete definito la formula del gioco?



Ayesha Khan: Questa decisione è stata presa prima del mio arrivo ma devo dire che Dambuster è particolarmente efficace nella realizzazione di esperienze dettagliate piuttosto che vaste in modo forzato. C'è un motivo se il nostro gioco gira così bene sulle console della scorsa generazione (qui lo speciale su Dead Island 2 versione PS4), la possibilità di avere un approccio aperto alle realizzazioni di livelli ben delimitati ci ha dato molti vantaggi. Inoltre l'eterogeneità dei quartieri di L.A. si è prestata benissimo a questo tipo di setup.

Everyeye.it: Quali sono i vostri piani per il futuro di Dead Island 2?



Ayesha Khan: Per adesso siamo concentrati sul lancio del gioco. E a quel punto magari parleremo di ciò che potrebbe arrivare. Onestamente credo che il franchise in generale abbia un sacco di potenziale. E questo speriamo che si possa riflettere sui nostri piani per il futuro...