I segreti di Final Fantasy 7 Rebirth: storia, esplorazione e grafica

In occasione della nostra recente prova di Final Fantasy 7 Rebirth abbiamo avuto anche il piacere di scambiare quattro chiacchiere con figure chiave del team di sviluppo, tra cui i Producer Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura.



Dopo aver giocato la demo che ci ha messo nei panni di Cloud e Sephiroth, ma anche degli altri membri del party durante una missione ambientata a Junon, ne abbiamo approfittato per rivolgere qualche domanda agli autori circa la storia, il mondo di gioco e le ambizioni produttive dell'opera.

Una storia Zack-centrica?

Il più grande interrogativo che ci attanaglia da mesi riguarda la direzione narrativa di questo Rebirth. Una fame di conoscenza che il recente hands-on non ha ancora potuto soddisfare, poiché le porzioni di gioco messe a disposizione per la stampa proponevano due spezzoni di trama praticamente identici all'originale. Ma quindi quali saranno le differenze tra Rebirth e il gioco del 97? A quanto pare sarà Zack a fornirci le risposte di cui abbiamo bisogno:

"Crediamo che questo aspetto sarà molto importante per tutti quelli che conoscono il gioco originale. I fan storici ricorderanno il ruolo di Zack nel classico, ma il modo in cui appare alla fine di Final Fantasy 7 Remake innesca chiaramente qualcosa di diverso. Con quella scena abbiamo deciso di dare ai giocatori un piccolo assaggio di quello che sarà il mistero più grande di Final Fantasy 7 Rebirth: Zack sarà il personaggio chiave del gioco, l'elemento che spiegherà ai fan in cosa questa storia differisce davvero dall'originale".



Insomma, un po' l'avevamo capito, ma a quanto pare Rebirth oscillerà costantemente tra omaggio al classico e importanti modifiche a livello narrativo. Questo vale anche per i poteri e le Materie che i giocatori si ritroveranno tra le mani all'inizio dell'avventura. Non sarà possibile importare i progressi in termini di livello ed equipaggiamento ottenuti durante il Remake (qui la recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade). Ma c'è un motivo:



"Per quanto riguarda questo aspetto abbiamo deciso di "giocare" un po' con la nostalgia. Questa è chiaramente la continuazione della storia dopo FF7 Remake, e in quanto tale ritenevamo che non fosse opportuno che Rebirth facesse ricominciare i giocatori da zero per quanto riguarda livello e abilità.



Abbiamo però scelto una strada diversa piuttosto che importare i progressi del capitolo precedente: il livello di partenza dei personaggi è quello che, secondo noi, la maggior parte dei giocatori aveva raggiunto nel gioco del '97 una volta usciti da Midgard, che è il punto di partenza della storia di Rebirth.



È anche un modo per dare ai nuovi giocatori, ovvero quelli che non hanno giocato FF7 Remake, di entrare nell'universo di Final Fantasy senza sentirsi spaesati. In ogni caso, se avete giocato la versione PS5 di FF7 Remake e il DLC Intermission, vi ritroverete come bonus una Materia di Evocazione che dovreste conoscere se siete fan storici...".

Un Pianeta più vasto

Final Fantasy 7 Rebirth sembra essere ciò che ci aspettavamo, ovvero un'evoluzione di FF7 Remake anche in termini di superficie esplorabile. No, il Pianeta non sarà open world, ma avremo una mappa del mondo divisa in aree molto aperte, in cui troverete (a detta degli sviluppatori) un'infinità di contenuti opzionali:



"L'originale Final Fantasy 7 era un gioco essenzialmente story driven. Abbiamo cercato di mantenere quel focus in modo che il mondo di FF7 Rebirth fosse pieno di racconti tutti da conoscere. Anzi, questa volta crediamo che il numero di storie da scoprire sia molto superiore al classico per PS1. Le sensazioni che proverete nell'esplorare il Pianeta saranno le stesse, ma il nostro obiettivo era puntare ancora di più sulla libertà.

Ciò significa che i contenuti opzionali saranno anche superiori in numero a quelli della main quest, ma la decisione su cosa focalizzarsi (in qualunque momento dell'avventura) dipenderà esclusivamente dalla voglia del giocatore. Il titolo avrà una gigantesca mappa del mondo, al cui interno sarà possibile accedere a tutte le varie location, tra città, dungeon e aree più aperte.



Ogni zona sarà collegata ad un'altra e potrete anche viaggiare a piedi. Ovviamente alcune porzioni della mappa saranno divise da oceani o grandi specchi d'acqua che non potrete attraversare direttamente, ma il grosso delle aree sarà interamente interconnesso. Insomma, per poter accedere ad ogni parte del mondo in totale libertà o il più velocemente possibile, sarà necessario esplorare.

Ad esempio, progredendo nel corso della storia o sbloccando nuove abilità potrete avere accesso a veicoli o trasporti di vario tipo che vi permetteranno di raggiungere più facilmente determinate aree. In qualunque momento dell'avventura, inoltre, potrete anche tornare in territori precedentemente esplorati. Anzi, molto spesso ripercorrere i vostri passi vi farà scoprire ulteriori contenuti opzionali!".

Spettacolo visivo

E infine, come vi abbiamo già raccontato, l'impatto visivo sarà una componente fondamentale dell'esperienza. Grazie alla potenza di PS5 sembra proprio che Rebirth riuscirà ad offrire meraviglie ancora maggiori rispetto al Remake. Il che è tutto dire, poiché il gioco del 2020 era già di per sé uno spettacolo. Anche a tal proposito gli autori ci hanno svelato qualcosa di interessante sulle migliorie grafiche:

"Chiaramente dovevamo migliorare la qualità della grafica in modo da adattarla all'era moderna, perché il pubblico si aspetta un salto in avanti su quel fronte. Il nostro team interno ha lavorato duramente con Unreal Engine 4, ma possiamo considerarla una versione personalizzata e aggiornata del motore di base.



In questo modo ci siamo avvicinati molto alla resa dell'UE5, sfruttando la geometria a naniti che avevamo a disposizione. La potenza di calcolo garantita dall'SSD di PlayStation 5 ci ha aiutato moltissimo nella gestione del processing. In definitiva abbiamo trovato diverse soluzioni interne per ottimizzare l'utilizzo della memoria in modo da raggiungere il livello massimo di qualità grafica possibile".