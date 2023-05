I segreti di Holomento: le fonti di ispirazione e il focus sul permadeath

Abbiamo provato Holomento, l'action pubblicato da Deck 13 e sviluppato da una sola persona che pone la permadeath al centro dell'esperienza. Dopo avervi raccontato perché le dipartite nel gioco non sono così dure come sembrano, siamo andati direttamente alla fonte per fare qualche domanda a Sean Weech, il creatore di Holomento. Tra feedback lusinghieri e non, belle intuizioni e fonti di ispirazione, ci ha raccontato i retroscena sulla gestazione di questo peculiare titolo.

Ricostruire il mondo una morte alla volta

Everyeye.it: Una delle caratteristiche principali del tuo gioco è proprio la permadeath. Hai iniziato a sviluppare Holomento con questa meccanica in mente?



Sean Weech: Ah! Il punto zero in realtà sono io che avvio Unreal Engine e costruisco una sorta di "mondo", poi ho aggiunto un personaggio e l'ho esplorato. Allora ho pensato: "oh fico, ma è facilissimo!" e le cose sono continuate velocemente da lì. La permadeath è un'idea che ho avuto solo molto più tardi. Ho prima cominciato dal mondo e dall'aggiunta delle meccaniche.

Poi, siccome mi piacciono i roguelike e roguelite ho pensato di inserirla nel gioco, perché ti fa pensare prima di agire: se muori, sei davvero morto e devi ricominciare da zero. Non puoi creare un quicksave davanti a un mostro enorme e urlargli "Dai, vediamo di che pasta sei fatto!" solo perché se perdi puoi ricaricare il salvataggio. La Permadeath dà un peso alle azioni di chi gioca.



Everyeye.it: La permadeath non è una meccanica del tutto nuova nel gaming. Il tuo gioco però la interpreta in modo diverso, la ibrida con meccaniche RPG e ti fa sentire come se stessi "riavvolgendo il tempo in un loop", per ricominciare ogni volta con più coscienza sulle sfide che hai affrontato. Si può interpretare così?



Sean Weech: Sì e no. L'idea di base era di prendere alcuni elementi dai roguelike e usarli per il progetto che avevo in mente. Però volevo sviluppare un mondo persistente, non procedurale, che è una scelta abbastanza insolita per i roguelike. Holomento doveva restare un'esperienza RPG, ma per quanto ne so io non ci sono altri giochi così e mi chiedo come mai. Volevo un grande reame fantasy che fosse soggetto allo scorrere del tempo.

Perciò ho risposto "sì e no": sì perché il mondo in effetti è bloccato in un loop temporale e la tua missione è romperlo. No, perché è un mondo persistente che puoi modificare attivamente. Puoi risolvere puzzle, ricostruire villaggi e le tue azioni non fanno parte del loop, rimangono tangibili e presenti sulla mappa.



Everyeye.it: I modelli, le texture e i colori di Holomento sono accesi, vividi. Li hai pensati così in contrasto con la durezza della Permadeath?



Sean Weech: (Ride) in effetti potrebbe sembrare così vero? In tutta onestà, il design del mondo di gioco è ispirato alla serie di Zelda (qui la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom). Quindi i colori vivaci rappresentano la gioia di un mondo una volta pacifico in cui qualcosa è però andato orribilmente storto, privandolo della sua spensieratezza.

Feedback "strappacuore"

Everyeye.it: Hai tenuto conto di quasi tutti i feedback dei fan che ti sono arrivati fino a oggi, sviluppando il più ambizioso update dal lancio: Evenfall. Quali sono state le critiche più pungenti? Ti hanno fatto stare male o ti hanno motivato?



Sean Weech: Oddio, i feedback sul combattimento all'inizio sono stati devastanti. In retrospettiva, in effetti era legnosissimo. Ancora oggi è un po' "meccanico", ma in un modo che ritengo affascinante e che si sposa bene con l'approccio al resto del gameplay.

Ciononostante, i primi giorni e settimane sono stati davvero, davvero probanti in termini di feedback. Non mi sono mai sentito demoralizzato, ma sì, certe persone e opinioni mi hanno fatto il cuore a pezzi. È stato allora che mi sono seduto e ho iniziato a migliorare tutto quello che potevo del gioco. Per fortuna tutti almeno hanno adorato da subito il mondo che avevo sviluppato. Perciò adesso, lentamente, tutti i pezzi stanno andando al loro posto.



Everyeye.it: Quali sono state le tue fonti di ispirazioni principali? Abbiamo percepito qualche vibrazione "alla Outward" ogni tanto...



Sean Weech: Veramente, la principale è stata Terranigma. Adoro la sua meccanica di "ricostruzione del mondo". Esteticamente invece direi Zelda. C'è un po' di soulslike sicuramente e tonnellate di Risk of Rain 2. In ordine: con Terranigma da bambino mi divertivo molto a ricostruire la mappa di gioco. Quanto a Zelda, i suoi colori sono... di un altro mondo.

Di Risk of Rain 2 infine apprezzo il combat system, che è puro e semplice divertimento. Legnoso, ma divertente. Ho provato a combinare tutto questo, ci sto ancora provando in realtà, mettendo meglio a fuoco con l'aiuto della community.



Everyeye.it: Un'ultima domanda: potresti riassumere Holomento in tre parole, spiegandoci poi perché le hai scelte?



Sean Weech: Esplora, combatti e ricostruisci. Infatti puoi esplorare una vasta mappa, che nei prossimi mesi diventerà ancora più grande. Per farlo devi combattere e sopravvivere, facendo salire di livello il tuo personaggio. Infine più vai avanti, meglio potrai ricostruire il mondo, sempre un passo alla volta.