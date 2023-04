I segreti di Immortals of Aveum: personaggi, combat system ed esplorazione

Oltre a poter provare Immortals of Aveum in esclusiva italiana (qui la nostra prova di Immortals of Aveum), abbiamo avuto l'occasione di poter intervistare alcuni dei creativi che lo stanno portando alla luce. Parliamo di Bret Robbins, il Game Director in persona, Kevin Boyle, l'Executive Producer, Dave Bogan e Julia Lichtblau, rispettivamente Art Director e Associate Art Director. Ci siamo soffermati sulla carriera di Robins, sull'importanza della partnership con EA Originals, ma non solo: grande spazio è stato dato alla lore del gioco, alla sua componente metroidvania, ai combattimenti magici, e a alle fonti di ispirazione che hanno permesso agli sviluppatori di realizzare questo mondo magico in guerra perenne.

La carriera di Bret e il concept della sua nuova creatura

Everyeye.it: Ciao Bret, Ascendant è stata un nuovo e importante inizio ma puoi parlarci degli altri momenti più significativi della tua carriera?



Bret Robbins: Oltre alla nascita di Ascendant, direi... quando Dead Space è uscito. Era il 2008, e stavamo tutti aspettando il responso delle recensioni. Amavamo il gioco ma non sapevamo come avrebbe reagito il pubblico. E beh, poi sappiamo come è andata. Il solo fatto che io stia parlando di Dead Space oggi, dopo 14 anni, è qualcosa di cui vado davvero fiero. Un altro momento è certamente quando Sledgehammer venne incaricata di sviluppare Modern Warfare 3. Dovevamo imparare a realizzare un Call of Duty in un lasso di tempo limitato, la schedule era pazzesca.

Di colpo ci siamo trovati a gestire uno dei più grandi franchise al mondo, e io mi sono occupato sia della storia, sia della campagna single player. È stato straniante ritrovarsi sotto ai riflettori a quel modo, ma anche stimolante. Tra l'altro anche quel gioco ha fatto molto bene, sia a livello di critica che commerciale...



Everyeye.it: L'idea iniziale per Immortals of Aveum l'hai avuta proprio durante la tua "era Call of Duty". Quanto di quel concept originale è cambiato da allora?



Bret Robbins: Credo sia cambiato davvero tanto. Avevo delle idee iniziali su cosa potesse significare essere un mago da battaglia, abbiamo sperimentato molto sul feeling degli scontri, ed esplorato strade che non funzionavano del tutto. Alla fine però le cose sono cambiate drasticamente, e per il meglio. Mi sono assicurato che il team riuscisse a trattare nel modo corretto una serie di elementi importanti, e da quel momento tutti i pezzi del puzzle sono andati al posto giusto. Tornando al concept, non ha fatto altro che migliorare man mano che ho accolto tutti questi talentuosi sviluppatori nel team.



Everyeye.it: Quanto il presente del mondo di Aveum viene influenzato dal suo passato remoto?



Kevin Boyle: Amo questa domanda. È qualcosa da cui sono rimasto colpito sin da quando mi sono unito al team. La storia è davvero profonda, con elementi politici e geografici tracciati anche oltre ciò che i giocatori vedono effettivamente nel corso dell'avventura.

Una delle cose che ho sempre apprezzato del fantasy come genere di intrattenimento è il poter esplorare un mondo diverso e complesso, oltre quello reale, è ciò che amo degli scritti di Tolkien, e credo che anche il nostro sia su questa linea qui.



Bret Robbins: Volevo che la storia permeasse ogni angolo del gioco, ecco perché oltre alle grandi cutscene e al nostro splendido cast, che ha portato alla vita i personaggi, ho previsto un sistema di dialoghi opzionali con gli NPC e la presenza di elementi di lore da raccogliere in giro per la mappa. Volevo dare ai giocatori più informazioni sugli antefatti. Amo il worldbuilding e la narrativa e volevo sviluppare le vicende al centro dell'esperienza in ogni modo possibile.

I personaggi e il bilanciamento del combat system

Everyeye.it: Quindi avremo modo di conoscere meglio i personaggi e i loro trascorsi?



Bret Robbins: Sicuramente. Hanno backstory approfondite, i loro bisogni e motivazioni, nonché una specifica importanza nel quadro generale degli eventi. Per quanto concerne Jak, avrà un arco narrativo completo. Partirà dall'essere un ragazzo dei bassifondi e poi si ritroverà a disporre di questi enormi poteri magici per diventare prima un Magnus e poi un Immortale. Subirà un forte trauma e sarà arrabbiato ma andrà anche incontro a una trasformazione. Diciamo che diverrà una persona piuttosto differente per la fine del gioco.



Everyeye.it: Nel gioco ci sono tre tipologie principali di magie, ma moltissime combinazioni possibili: potete parlarci del processo di bilanciamento del gameplay?



Kevin Boyle: Abbiamo speso molto tempo a fare hands-on, a studiare il funzionamento dei vari colori. E non si tratta nemmeno solo di questo, ma anche dei Sigilli, che modificano ulteriormente le cose. Ci sono incantesimi da più munizioni e altri che colpiscono più duramente ma con meno colpi. E in più troviamo l'albero dei Talenti, che influenza con bonus ed effetti secondari i vari colori e vantaggi, che cambiano a seconda di come andrete a spendere i punti, chiaramente.

C'è però da considerare che noi sviluppatori giochiamo diversamente rispetto agli utenti, semplicemente perché abbiamo una grande familiarità col prodotto. In questo senso è stato grandioso poter contare sulla capacità di EA di organizzare dei test dedicati ai giocatori. In momenti differenti abbiamo coinvolto persone per provare Immortals of Aveum, così da ottenere dei preziosi feedback e registrare i loro playtrough, per assicurarci di vedere le cose dalla prospettiva dei giocatori.



Bret Robbins: Si, è un sistema abbastanza complesso, e vi basti sapere che stiamo continuando a bilanciarlo ancora adesso, lo facciamo costantemente. Si tratta certamente di un lavoro titanico ma sono davvero molto felice di dove siamo e abbiamo ancora dei mesi per assicurarci che tutto fili alla perfezione. C'è tanta varietà. I giocatori possono impostare l'offensiva in modi ben distinti l'uno dall'altro. Sono invogliati a sperimentare, possono optare per un respec se necessario, o rigiocare l'avventura per avere un'esperienza differente.

L'esplorazione e le fonti d'ispirazione

Everyeye.it: Parliamo un po' del sistema di progressione. Possiamo aspettarci una struttura non lontana da quella del God of War del 2018? Quindi con contenuti secondari ma sempre ben delimitati e gestibili?



Kevin Boyle: il contenuto che avete giocato oggi è legato a una fase iniziale più lineare ma una dimensione metroidvania, con la possibilità di tornare indietro con nuove abilità per scoprire ulteriori sentieri, è presente.

Chi vuole completare solo la storia impiegherà circa 25 ore, ma chi vorrà vedere tutto potrebbe mettercene anche più di 40. Detto questo, non vi troverete di fronte a una lista infinita di cose da fare. Abbiamo una vicenda da raccontarvi e ci siamo concentrati su quella.



Bret Robbins: God of War è un buon esempio di ciò che abbiamo fatto. Ci sono zone più lineari, dedicate all'avanzamento della storia, e e zone un po' più ampie. Non ci saranno delle vere e proprie missioni secondarie ma il contenuto non mancherà di certo. Penso ad esempio a dei mini livelli intrisi di magia, che presentano sfide uniche e a volte perfino dei boss, e sono completamente opzionali. Insomma, gli amanti dell'esplorazione avranno pane per i loro denti.



Everyeye.it: Esploreremo città non ancora devastate dalla guerra nei panni di Jak?



Kevin Boyle: Il nostro è un mondo in guerra, assolutamente, ma non tutti i luoghi sono sul fronte. Ci sono delle zone sicure, si pensi a dei luoghi sacri per gli Immortali, che non sono stati ancora raggiunti dalle truppe di Rasharn.



Dave Bogan: Visiterete posti che sono in guerra, altri che lo sono stati e perfino quelli dove il conflitto deve ancora giungere.



Everyeye.it: Vi siete ispirati a qualcosa in particolare per realizzare questo mondo magico?



Bret Robbins: Ho preso un bel po' di pezzi da ogni dove, non ci sono fonti specifiche. Sono un grande fan del Marvel Cinematic Universe. Quando ho cominciato a pensare alla storia e ai personaggi volevo scrivere qualcosa sullo stile di un film Marvel. Amo gli Avengers, amo Guardiani della Galassia. Personaggi in cui puoi riconoscerti ma in un mondo fantastico, e volevo provare a creare proprio questo. Lo humor non manca nel gioco ma abbiamo cavalcato la linea tra divertimento e dramma piuttosto bene.



Julia Lichtblau: Il nostro gioco ha un messaggio ambientalista. È sempre stato un pilastro della produzione quest'aspetto. Ai tempi del college ho studiato a fondo la vegetazione delle nostre zone e quando è arrivato il momento di realizzare il foliage dovevo mandare delle reference chiare ai nostri partner.

Certo, il mondo di Aveum contiene piante magiche e non terrestri ma anche erba, alberi, fiori. Ebbene, questi elementi li ho ripresi dai paesaggi Nordamericani e nello specifico sono stati tratti da specie a rischio. Speriamo solo che il gioco non diventi l'unico modo per goderseli in qualche decennio.



Everyerye.it: Dave e Julia, siamo molto interessati al discorso che avete fatto di dar vita alle idee su carta. Potete parlarci di questo processo?



Dave Bogan: Si è trattato di un processo fantastico ma forse anche un po' ansiogeno. Ci si trovava tra D&D e Star Wars e dovevamo capire dove fossimo posizionati. Come doveva apparire il nostro mondo? E gli Immortali? Cosa si poteva prendere da esperienze più realistiche e crude come Call of Duty per poi accompagnarle a degli elementi fantasy e sci-fi?

Bisognava raccogliere questi singoli ingredienti e mischiarli in una ricetta valida. Con le magie è stato un po' lo stesso discorso. Come doveva apparire quella rossa? E che tipo di animazioni dovevamo assegnarle? Si è arrivati a un tale livello di profondità, che una parte del team ha creato una intera lingua a sé stante, udibile durante gli scontri coi soldati di Resharn.



Julia Lichtblau: Paesi diversi significavano biomi diversi. Lucium è un po' simile alla California ma come dovevano vestirsi gli abitanti? C'era poi il discorso legato alle civiltà del passato, alle rovine, e alle statue giganti. Dovevamo dare l'idea che fossero molto avanzate.

Di EA Originals, Unreal Engine 5 e unicità

Everyeye.it: Avete unito le forze con EA Originals. Quanto si sta rivelando importante questa collaborazione? Il successo di prodotti come It Takes Two quanto ha condizionato la vostra scelta?



Kevin Boyle: It Takes Two ci ha fatto capire quanto importante potesse essere il contributo di EA e il suo sapersi relazionare con gli sviluppatori. Poter contare su dei team consolidati per gestire localizzazione, QA e publishing è fantastico.

Ascendant è un nuovo studio e poter affrontare parte delle sfide con l'aiuto di partner di questo livello non ha prezzo.



Bret Robbins: Ascendant possiede l'IP e ha finanziato il gioco ma EA è stata un partner per il marketing e il publishing semplicemente incredibile. Aiutarci a far uscire il gioco, a proporlo a quante più persone possibili. Abbiamo lavorato molto vicino con loro alla campagna marketing. Sono molto felice degli asset che abbiamo realizzato. E più d'ogni altra cosa, ci ascoltano. Hanno a cuore ciò che a noi sta a cuore.



Everyeye.it: Mentre combattevamo siamo rimasti affascinanti dall'accompagnamento sonoro...



Kevin Boyle: Il segreto è che non stiamo prendendo pezzi musicali per poi cercare di capire dove posizionarli. Abbiamo coinvolto i compositori nel processo creativo, illustrato loro i contenuti per farli avvicinare al lavoro svolto da Bret in fase di scrittura. Dare agli artisti questo tipo di contesto ha permesso loro di ottenere risultati notevoli.



Everyeye.it: gioco fatto con Unreal Engine 5. Cosa vi sta permettendo di ottenere l'engine su PS5 e Series X?



Kevin Boyle: Unreal Engine 5 è potentissimo. E stiamo utilizzando il Lumen per l'illuminazione in tempo reale. Il Nanite invece ci permette di renderizzare geometrie con altissimi conteggi di poligoni. È un set di feature davvero importante.

Bret Robbins: Rispetto a un motore proprietario, per noi Unreal Engine 5 significa avere una grande rete di sviluppatori con cui parlare. Questo genere di conoscenze condivise a da cui poter attingere significa maggior efficienza in fase di sviluppo, che per me conta quanto la potenza bruta.



Dave Bogan: Spesso nella game industry si è abiutati a creare qualcosa, per poi vedere degli arti tagliati lungo la strada, degli elementi che devono cambiare per necessità o limitazioni. Questo inconveniente ha avuto un impatto ben meno importante stavolta, proprio per la potenza di Unreal Engine 5.



Everyeye.it: Potete parlarci di un aspetto del gioco di cui andate estremamente fieri?



Bret Robbins: Per me è difficilissimo sceglierne uno in particolare. Ma vi direi il mondo che abbiamo creato. Ha tante feature uniche, personaggi memorabili. Io e Michael abbiamo investito molto tempo per scrivere una storia coinvolgente, di cui poter andare fieri.

E ci siamo divertiti molto a partorirla. Ma, detto questo, il gioco è super appagante, grazie a un combat system fresco e familiare al tempo stesso.



Dave Bogan: Per me sono certamente la scrittura, il voice acting, le animazioni e il ritmo della storia. Vieni semplicemente assorbito da questo mondo. Dopo anni, per me è ancora così. Abbiamo qualcosa di speciale tra le mani, lo credo sinceramente.



Everyeye.it: Immortals of Aveum potrebbe essere l'inizio di un franchise?



Bret Robbins: (ride) Quando ho cominciato a scriverlo l'ho sempre inteso come un franchise, qualcosa che potesse andare oltre il primo gioco. Quindi si, assolutamente. Credo che ci sia spazio per molte altre storie in questo mondo, e sarei felice di poterle raccontare in futuro ma per adesso non c'è ancora nulla di deciso.