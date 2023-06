I segreti di Payday 3: motore grafico, Game Pass, progressione e gameplay

In occasione della nostra visita presso gli studi di Starbreeze, in quel di Stoccolma, abbiamo avuto il piacere di intervistare il Producer e Lead Designer Per Storløkken, che ci ha svelato diversi dettagli sulle ambizioni di Payday 3 e sulle aree del gioco che promettono di offrire i maggiori avanzamenti rispetto al secondo capitolo della serie (a tal proposito, vi rimandiamo alla nostra prova di Payday 3). Detto questo, preparate i borsoni e caricate le armi: c'è molto da sapere su questo mondo di rapine al cardiopalma!

Di progressione, negoziazione e sviluppo

Everyeye.it: Quali sono per voi le novità più significative di Payday 3 e quali lo rendono un'evoluzione dei suoi predecessori?



Per Storløkken: Payday è un gioco con molte meccaniche che si combinano tra loro e non ce n'è una in particolare che abbiamo ritenuto un pilastro attorno a cui costruire tutto il resto. Credo però che l'evoluzione più grande di questo terzo capitolo sia nella progressione del colpo: si possono fare molte più cose prima di iniziare la rapina vera e propria e addirittura tutto può essere portato a termine senza nemmeno indossare la maschera. Poi, in caso di fallimento, la curva di escalation è più morbida dei precedenti capitoli, in questo modo incoraggiamo i giocatori a tentare approcci più stealth.

Everyeye.it: Abbiamo tentato l'approccio stealth ma con scarsi risultati e alla fine è stata una carneficina!



Per Storløkken: La soglia d'ingresso per giocare in stealth è piuttosto alta ma offre diverse possibilità di approccio e quindi può valerne la pena. Come dicevo, l'escalation della situazione ha una curva più morbida: quando si viene individuati in zone inaccessibili, le guardie ti scortano fuori prima di far scattare l'allarme oppure può iniziare una fase di ricerca. Prima di arrivare allo scontro a fuoco si può anche negoziare. In termini di gameplay credo che questo sia il più grande cambiamento rispetto al passato.



Everyeye.it: Con alle spalle due titoli di successo e una solida community, è facile immaginare che il team abbia modellato il terzo capitolo considerando anche il feedback offerto dai fan. Quali sono gli elementi che avete integrato nella formula a partire dagli input del vostro pubblico?



Per Storløkken: Quando abbiamo iniziato il progetto, essenzialmente c'è stato un periodo in cui ci siamo seduti e abbiamo detto: "ecco gli elementi che dobbiamo assolutamente mantenere", "dobbiamo valutare queste funzionalità per capire come possiamo migliorarle" e ancora "per ottenere il gioco che vogliamo dobbiamo eliminare queste altre cose". Alla fine di questo processo abbiamo definito il nostro gioco.



Non so se possiamo parlare veramente di feedback ma posso dirvi questo: una delle cose che ci hanno influenzati di più nel cambiare il modo in cui funzionano le fasi stealth è stato osservare i giocatori che amano questo approccio in Payday. Lo stealth è davvero arduo in co-op perché si basa sul posizionamento e sul movimento sincrono. Questi due aspetti sono essenziali per giocare furtivamente ed è molto difficile coordinarsi con altre persone. Per questo motivo abbiamo abbassato un po' il ritmo dell'azione, per permettere agli utenti di organizzarsi più facilmente.



Everyeye.it: Ci sono giochi, film o serie TV che vi hanno particolarmente influenzati durante lo sviluppo?



Per Storløkken: Non direi proprio "influenze". Voglio dire, ci saranno sempre degli spunti tratti da altri contenuti ma non abbiamo detto: "ok, prendiamo questa cosa e la mettiamo in Payday 3", non avrebbe molto senso. È tutta una questione di contesto: abbiamo delle idee e dobbiamo adattarle al contesto di Payday. Poi ovviamente ci sono giocatori a cui piace molto Ocean's Eleven, altri a cui piace Heat e così via. Da questi film si possono trarre spunti.

Engine, supporto post-lancio e il piano perfetto

Everyeye.it: Passiamo a una domanda tecnica. Sappiamo che avete utilizzato Unreal Engine 4 per sviluppare Payday 3. Pensate di passare ad Unreal Engine 5 in futuro?



Per Storløkken: Sì, abbiamo utilizzato l'Unreal Engine 4 fin dall'inizio del progetto. Vogliamo passare a Unreal Engine 5 e questo è molto elettrizzante perché questa nuova versione del motore grafico ci semplifica di molto la vita e alcune cose difficili da fare attualmente diverranno più facili. Quindi si, stiamo lavorando per passare ad Unreal Engine 5 e personalmente non vedo l'ora di poter mostrare quello che siamo in grado di fare con le ultime tecnologie di Epic.

Everyeye.it: Che livello di interazione ambientale possiamo aspettarci da Payday 3?



Per Storløkken: Al momento l'interazione con l'ambiente si sofferma di più sull'aspetto prettamente visivo: fori di proiettile, finestre in frantumi e così via. Non usiamo molta distruzione ai fini del gameplay. Però è ovvio, non so se posso dirlo. Una volta effettuato il passaggio ad Unreal Engine 5 le persone vorranno far saltare in aria più cose. Penso sia un'evoluzione necessaria, perché - come dicevo - dal punto di vista del design ci permetterà più facilmente di ottenere determinate cose che oggi sono ardue da implementare.



Everyeye.it: Storicamente Payday ha sempre goduto di un grande supporto post lancio. Quali sono i vostri progetti per questo nuovo capitolo?



Per Storløkken: Seguiremo esattamente la stessa strada e dopo il lancio supporteremo molto il gioco. Abbiamo un piano approssimativo di ciò che vogliamo fare entro il primo anno ma vogliamo coinvolgere la community, ascoltare i feedback che riceviamo e quindi modificare i nostri piani di conseguenza. Dobbiamo avere un punto di partenza e poi ci vorrà un po' di tempo affinché i giocatori capiscano cosa vogliono davvero. Una volta ricevuto il loro responso, ci adatteremo e porteremo l'esperienza in una determinata direzione.

Everyeye.it: Completare un colpo richiede preparazione e un gruppo ben coordinato. Quanto è importante l'aspetto tattico/strategico e come lo avete implementato in Payday 3?



Per Storløkken: Tattica e strategia sono componenti di grande rilevanza, questo è sicuro. Ci sono due cose fondamentali che vanno considerate: il modo in cui si affronta una rapina può cambiare anche la velocità con cui la si porta a termine, soprattutto con la coordinazione. Se sai come gestire uno scenario perché lo hai già fatto in passato, puoi riuscire a cavartela meglio e più velocemente. In questo nuovo capitolo vogliamo premiare i giocatori per la coordinazione, per la capacità di scoprire nuovi approcci e di apprendere dagli errori.



Anche se i colpi possono essere completati da soli, giocare con un gruppo affiatato semplifica di molto le cose e rende tutto più divertente. Credo che tu abbia giocato la rapina alla galleria d'arte: in questo scenario una volta apprese tutte le informazioni necessarie ai fini del colpo, le cose si mettono bene, soprattutto in stealth. Per essere efficienti occorre però una buona strategia di gruppo. Certo, puoi anche completare il livello utilizzando la forza bruta...a tuo rischio e pericolo.

Gli ostaggi, la personalizzazione e Xbox Game Pass

Everyeye.it: Puoi dirci qualcosa sul comportamento degli ostaggi e delle guardie? In generale come avete migliorato l'intelligenza artificiale?



Per Storløkken: I civili, per esempio, possono essere presi in ostaggio e utilizzati nella fase di negoziazione: possono essere rilasciati all'inizio delle ostilità per ritardare l'assalto della polizia e in seguito, durante le pause tra un'ondata e l'altra, essere scambiati per risorse e medikit. Inoltre li potrete impiegare a mo' di scudi umani. I poliziotti sono più attenti in queste fasi e, se non si sentono direttamente minacciati, tendono a sparare solo da posizioni di vantaggio.

Gli ostaggi hanno anche un valore tattico poiché possono essere posizionati strategicamente per impedire alle forze dell'ordine di effettuare attacchi ad area. Sulle meccaniche comportamentali delle guardie non ci sono molte novità, a parte il fatto che quando arrivano i primi proiettili possono arrendersi e diventare ostaggi a loro volta. Per quanto riguarda l'IA in generale invece ci sono diverse cose nuove. Per esempio quando un poliziotto con lo scudo entra in gioco, gli altri S.W.A.T. si posizionano in fila per sfruttarne la copertura. Poi ci sono tanti specialisti che combinano le loro abilità in vari modi: i granatieri colpiscono con effetti ad area che costringono il giocatore a spostarsi e a subire attacchi coordinati. Se la zona è ristretta, come un corridoio, le unità leggere sono molto più pericolose, mentre in una grande area aperta i cecchini possono diventare letali. Il ritmo e la tipologia di combattimento cambiano quindi in base alla sezione della mappa.



Everyeye.it: Come funziona il loadout di Payday 3? La personalizzazione delle armi è migliorata rispetto al precedente capitolo? In che modo le abilità influenzano il gameplay?



Per Storløkken: Innanzitutto, alla difficoltà più bassa si può tranquillamente fare a meno di qualsiasi personalizzazione, si può completare un colpo anche senza conoscere pienamente tutte le meccaniche. Poi, quando si acquista il giusto grado di confidenza con il sistema di gioco, si può aumentare la difficoltà e diventa necessario migliorare armi e abilità. Abbiamo scelto una progressione piuttosto orizzontale, quindi loadout e skill possono essere adattati al proprio stile di gioco: ogni personaggio può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche del giocatore, si può scegliere se provocare più danni o se subirne di meno.

Al livello di sfida più elevato i nemici hanno molta più resistenza e munizioni, i giocatori invece devono fare i conti con la carenza di risorse: diventa quindi fondamentale scegliere bene il proprio equipaggiamento e le abilità correlate, avere più proiettili o medikit di riserva può fare la differenza.



Everyeye.it: Ultima domanda. Cosa ne pensi della scelta di inserire Payday 3 nella libreria di Xbox Game Pass al lancio? Che vantaggi può portarvi?



Per Storløkken: Innanzitutto il Game Pass non ha influenzato il modo in cui abbiamo lavorato al gioco. Ma è un'opportunità molto interessante, soprattutto in ambito console, perché ci permetterà di costruire una solida community anche in questo segmento. Penso che si apriranno molte opzioni degne di attenzione per il futuro e il Game Pass ci permetterà di avere una base da cui partire sin dal lancio.