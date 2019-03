Sekiro Shadows Die Twice: lo sguardo di Wolf secondo Andrea Guardino

Marzo è il mese della primavera, ossia il periodo dell'anno in cui in Giappone sbocciano i fiori di ciliegio. E non è un caso se anche nel mondo videoludico inizia a diffondersi il profumo della cultura nipponica. Il prossimo 22 marzo arriverà Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo gioco di From Software che ci catapulta nell'epoca Sengoku, tra demoni, soldati e - ovviamente - ciliegi in fiore macchiati di sangue. La nostra copertina del mese non poteva quindi che essere dedicata all'opera partorita da Miyazaki: e quale matita migliore per realizzarla se non quella del sempre eccezionale Andrea Guardino?



Già più volte visto sulle nostre pagine (sue sono ad esempio le cover di Red Dead Redemption 2 e Sea of Thieves), l'autore ci ha proposto in quest'occasione uno splendido "profilo" di Wolf, il protagonista di Sekiro, riassumendo in un unico ritratto le caratteristiche essenziali del personaggio: la lunga cicatrice che gli solca il viso è la stessa che, quand'era ancora un bambino, gli è stata inflitta sul campo di battaglia, mentre il suo sguardo riflette ora il dolore di un guerriero che ha smarrito la sua ragione di vita, ora l'ardimento di chi è intenzionato a riconquistare l'onore perduto.



Il tutto incorniciato da una gamma cromatica che raffigura la dualità dell'antieroe: da una parte i caldi colori di un tramonto infuocato, simbolo dell'ambizione, e dall'altro il viola, associato solitamente al settimo chakra, ossia quello dell'illuminazione, del superamento di sé, dell'unione tra l'umano ed il divino. La rappresentazione perfetta di uno shinobi che va oltre il limite dell'uomo, capace di risorgere dalla morte.

L'occhio del Lupo

