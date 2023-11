Le sfide di Hot Wheels Unleashed 2: in pista con le macchinine Mattel

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, il corsistico di Milestone basato sul famoso brand di macchinine diverte e anche tanto, complici le sue nuove modalità e una campagna con tanto di cutscene e dimensione narrativa. Delle caratteristiche della serie e delle sfide legate alla creazione di questi giochi abbiamo parlato con Andrea Simone Basilio, Head of Game Design di Milestone e con il PR e Digital Communications Manager Francesco Corona.

L'importanza di Hot Wheels e gli scenari

Raffaello Rusconi: Ciao Andrea e grazie per il vostro tempo. Siamo molto contenti di poter parlare di Hot Wheels Unleashed 2, perché crediamo stia diventando una serie importante per voi...



Andrea Simone Basilio: Hot Wheels ha dimostrato al mondo che siamo in grado di realizzare un gioco arcade molto diverso da quelli che solitamente proponiamo. Poi per il secondo ci siamo posti una domanda: come facciamo a non rovinare una cosa che ha funzionato così bene ma al tempo stesso renderla ancora più ancora interessante?

Raffaello: Potete parlarci della creazione delle ambientazioni e delle piste?



Andrea: Tra i pilastri della serie troviamo sicuramente gli ambienti. Abbiamo ricreato questo mondo realistico, verosimile, in cui tu sei una macchinina piccolina che corre in un tracciato su misura. Noi utilizziamo il nostro engine fisico per simulare tutto quanto ed è realmente una macchinina piccola che gira in uno spazio enorme, con tutte le difficoltà del caso nel simulare queste cose. Nel primo gioco avevamo scenari più verosimili e altri un po' meno.



Per Unleashed 2 abbiamo fatto la stessa cosa ma sapendo in cosa potevamo migliorare. Il Backyard è un po' il simbolo del nuovo gioco. Forse non è la pista più spettacolare da un punto di vista estetico, perché ad esempio abbiamo il museo coi dinosauri, però il Backyard è quell'atmosfera un po' casalinga, un po' presa dai video su YouTube della gente che fa le cose pazze con le Hot Wheels in America. E in più ci ha dato la possibilità di passare dagli interni agli esterni.

Magari il tracciato si sviluppa in cucina e poi finisce fuori. Ci sono poi anche terreni differenti per grip differenti. La guida cambia un po' se corri sulla terra o l'erba. Da un punto di vista operativo e di creazione di ambienti ci siamo riuniti con tutti i vari componenti, quindi design, grafica, e abbiamo stilato all'inizio una lista di ambienti che potevano essere belli da fare, con le loro differenze.



Comunque abbiamo immaginato delle cose incredibili, poi pian piano abbiamo ristretto il campo. Quando uno scenario riceve il via libera, si parte da una fase di concept art dove viene effettivamente disegnato, con bozzetti sempre più raffinati che ci fanno avere un'idea anche delle sue dimensioni spaziali.

A quel punto i designer costruiscono quello che si chiama White box o Grey box, che è praticamente una virtualizzazione dello spazio con delle figure geometriche che rappresentano le varie parti. Rispetto alle piste immaginarie di un Ride però cambiano delle cose...



Raffaello: E quali?

Andrea: In Ride quando inventiamo un autodromo immaginiamo la pista e cosa c'è attorno alla pista, tutto insieme. Con Hot Wheels invece prima ci inventiamo l'ambiente e poi pensiamo al circuito che ospita. Quindi, dobbiamo creare uno scenario che presumiamo essere interessante per tutte le piste che possono essere create al suo interno, anche dai giocatori.

Raffaello: Con l'editor?



Andrea: Per esempio, una cosa che abbiamo imparato dal primo capitolo - ed è la prima intervista in cui lo dico - è che nella parte alta del mondo è necessario ci siano tanti elementi che puntano alla verticalità. All'inizio del progetto noi non l'avevamo considerato. Però poi abbiamo osservato e compreso quanto i nostri giocatori, nella costruzione delle piste, si orientavano verso l'alto.



Diciamo che il Track Editor è stato probabilmente l'elemento su cui abbiamo investito di più da un punto di vista di tempo e di design sul primo gioco: volevamo dare uno strumento all'utenza che fosse davvero potente. Non è molto diverso da quello che usiamo internamente. I giocatori possono fare quello che facciamo noi, praticamente. Questo strumento ha permesso loro di esprimersi in maniere che neanche immaginavamo. Nel primo Hot Wheels abbiamo delle piste in stile metroidvania, platformer, hanno fatto di tutto e di più. Abbiamo quasi mezzo milione di circuiti creati dagli utenti.



Raffaello: Ho letto. È un grandissimo risultato.

Andrea: Una cosa incredibile. Quando abbiamo concepito il Backyard insomma abbiamo dovuto pensare a cosa avrebbero creato i fan al suo interno. Inoltre, dobbiamo costruire ambienti con dei punti di interesse sparsi in giro, per invogliare il giocatore a costruire piste attorno a loro. Ad esempio, nel primo gioco c'era la Bat-caverna come DLC e abbiamo pensato di mettere la bat-mobile in un certo posto, la parte con il costume di Batman da un'altra.

La gestione della fisica, il ruolo dei figli, l'accessibilità

Raffaello: Hot Wheels deve poter essere approcciabile da un pubblico di giovanissimi. Questo vi comporta dei problemi in merito alla gestione della fisica?



Andrea: Diciamo che noi puntiamo a dai sei in su, più o meno. Poi ho visto anche i più piccolini giocarci e comunque divertirsi. In generale, se offri un gameplay troppo semplice poi non c'è profondità e quindi anche il bambino si annoia, e l'adulto nemmeno si avvicina. Con Hot Wheels abbiamo fatto una scelta coraggiosa: abbiamo adottato lo stesso engine fisico di base che c'è su Moto GP.

Siamo partiti da lì, ovviamente era molto simulativo, e ci ha dato un po' di grattacapi come nel caso del giro della morte. Quindi abbiamo dovuto limare delle cose, ma abbiamo capito che il feeling della fisica realistica poteva darci quell'unicità del gameplay che volevamo avere.



Raffaello: Sono un grande appassionato di Forza e anche lì ho apprezzato molto il DLC delle Hot Wheels. Mi è venuto naturale pensare al paragone col vostro prodotto. Sono due giochi diversi, però...



Andrea: Io sono un fan accanitissimo di Forza Horizon (qui la recensione di Forza Horizon 5). Gioco ogni settimana e ho tutte le macchine, ecc. Non mi è mai capitato di fare questo discorso perché nessuno me lo cita mai quando mi fanno le domande. Il fatto è che loro devono mantenere comunque una coerenza del loro engine fisico anche fuori dal mondo delle Hot Wheels.



Noi invece abbiamo modellato il nostro engine fisico per farlo sposare al 100% con la dimensione Hot Wheels. Però sotto c'è comunque la fisica, che è una fisica vera: è controllabile, ma ha quel fattore di imprevedibilità. In sintesi, noi abbiamo realizzato un prodotto godibile per tutti e smussato al punto giusto, perfetto per essere avvicinato da genitori e bambini di dieci anni.

Raffaello: L'avete fatto testare anche a qualche figlio lì nel team? Perché quello è fondamentale.

Andrea: Sì, certamente. Tra l'altro, coi nostri giochi di quest'anno abbiamo fatto un grande lavoro sull'accessibilità in generale.



Raffaello: Posso dirti che con Moto GP l'ho apprezzato tantissimo. Mio figlio tendeva a non giocare i Moto GP perché li trovava troppo ardui col pad. Quest'anno invece è riuscito a divertircisi grazie ai vostri interventi su questo fronte.



Andrea: In generale, guidare una moto è tutt'altro che semplice e magari il giocatore medio non ha neanche voglia di imparare tutta una serie di meccanismi. Vuole andare in pista con Bagnaia e vincere. È giusto poterlo offrire all'utenza. Io dirigo il reparto design, ovviamente, e sotto di me c'è tutto il reparto di fisica, che sono i ragazzi che creano proprio il feeling di gameplay. E il capo di quest'area qui ha due bambini, uno di 6, uno di 10. Più di una volta ci siamo rivolti a loro per capire cosa pensassero.

Io stesso non sono un super pro dei nostri giochi, per esempio a me piace divertirmi a una difficoltà intermedia e godermi l'esperienza. Sono appassionato di corse, naturalmente, però anch'io non voglio avere tutta la simulazione al picco. Chiaramente quelli che vogliono giocare al 110% possono sempre farlo, con le IA che non perdonano e senza alcun tipo di aiuto.

L'IA, lo sviluppo current gen, le tipologie di auto

Raffaello: Sì, ho visto. Poi l'aggiunta di ANNA (il sistema di IA neurale di Milestone), anche quella ha cambiato tanto negli ultimi anni. A proposito di IA, che tipo di lavoro avete fatto con Hot Wheels?



Andrea: Su Hot Wheels abbiamo adottato soluzioni più tradizionali e non l'IA neurale. La complessità del lavoro arriva quando gli cerchi di far fare cose un filino diverse dall'andare in pista tranquilla e seguire le curve, eccetera. Secondo me quella di Hot Wheels è una IA abbastanza sofisticata. Bisogna un po' capirla e aiutarla. Ad esempio abbiamo dovuto "spiegarle" come usare il boost nel modo corretto. C'è tutto un sistema che le fa comprendere quando utilizzarlo a seconda della situazione di gara. In Unleashed 2 ci sono nuove azioni lato gameplay, quindi inutile dire che anche l'IA in gara usa il Lateral Dash per farsi spazio nella mischia.

Raffaello: C'è un'intenzione di portare il prossimo capitolo della serie solo su console current gen?



Andrea: Chiaramente le console vanno avanti e a un certo punto ha senso, no, proseguire? D'altro canto, però, una delle nostre versioni migliori, e con una fetta d'utenza importante, è quella Switch. Hot Wheels ha anche questo dilemma: da un lato, se vado su next-gen potrei fare cose più spettacolari, robe ancora più esagerate, però è un gioco che funziona così bene anche split screen, con un unico Joy Con, quindi su Nintendo Switch.



Raffaello: Cosa puoi dirci sui vari tipi di veicoli e i loro potenziamenti?



Andrea: In questo nuovo gioco rimane questo concetto. Se la tua macchinina preferita è la paperella, puoi portarla avanti fino alla fine con gli upgrade. Però ora abbiamo una suddivisione in tipologie di veicolo e questo vuol dire che ogni tipologia ha piccoli vantaggi a seconda delle circostanze. Ci sono quelle più performanti sui terreni sconnessi, le Rocket hanno velocità massima più elevata e i Monster Truck son più efficaci durante gli scontri.



Inoltre, abbiamo uno Skill Tree associato alle macchine quest'anno, il che permette di modificarle secondo il proprio stile. Prendiamo i moduli classici delle Hot Wheels come il ragno. La gente lo odia perché ti spara questa ragnatela, ti blocca lì e perdi un sacco di tempo. Con lo skill tree puoi guadagnare l'immunità al ragno, ma puoi anche massimizzare l'agilità della vettura o il boost, in accordo coi punti da impiegare nel potenziamento.



Parco auto, modalità e futuro

Raffaello: e a livello di parco auto?

Andrea: Beh, in primis ci sono tante Hot Wheels Originals, che i fan storici del brand amano molto. In più, abbiamo una fantastica selezione di macchinine su licenza, sia Hot Wheels, sia reali che sono state rese delle Hot Wheels. Insomma, abbiamo arricchito il roster in maniera intelligente, con ben 130 modelli al lancio.



Raffaello: E cosa puoi dirci delle modalità di gioco?



Andrea: Sì, questa è un'altra cosa che è stata molto richiesta dai nostri utenti, che volevano qualcos'altro oltre alla gara standard. Adesso abbiamo quelle a eliminazione, una nuova modalità secondo me molto bella, Waypoint, in cui devi andare da un punto all'altro nel free roaming. Abbiamo la Crash Derby, in cui devi colpire gli avversari per vincere. Insomma, abbiamo arricchito la nostra offerta oltre la carriera.



Francesco Corona: Attenzione, in multiplayer c'è anche il Grande Gear.



Andrea: Ah, il Grande Gear. Nel Grande Gear, sostanzialmente, ci sono degli ingranaggi da raccogliere e la squadra che ne raccoglie di più vince. È una sorta di cattura alla bandiera con gli ingranaggi. Invece, tornando al single player, la base della campagna è simile a quella dell'uno ma l'abbiamo resa più interessante. La mappa è tridimensionale, quindi è un po' più bella da vedere, ma soprattutto c'è una parte di narrazione che è una cosa nuova, con dei personaggi originali che devono sostanzialmente unire le forze per salvare Hot Wheels City. Ovviamente è una cosa che, come azienda, non facciamo spessissimo. Intendo la dimensione narrativa con personaggi, cutscene e tutto quanto.



Raffaello: Ho visto anche la modalità carriera quest'anno di Ride è migliorata, però qualcosina di più mi aspettavo.

Andrea: Sì, diciamo che Ride, rispetto a Hot Wheels, ha tutto un altro tipo di pubblico e ha tutto un altro tipo di storia, anche nostra, come team. È chiaro che è nato per essere il Gran Turismo delle moto, è stato il nostro claim per anni e lo è ad oggi. Chiaramente nel tempo sta trovando una sua dimensione.

Raffaello: Ma infatti ha trovato la formula, proprio si sta assestando, è quello che abbiamo notato tutti.



Andrea: Nel futuro, pian piano troverà sempre di più la sua identità. Non è banale mettere insieme una IP da zero e noi abbiamo fatto il nostro col tempo e a volte è andata un po' meglio, a volte un po' peggio. Correggiamo il tiro e proseguiamo. Però siamo contenti del Ride di quest'anno, che è un passo avanti rispetto a quello precedente, ma siamo anche convinti che si possa fare ancora di più.



Francesco: Io aggiungo solo che è vero che ci sono stati quegli alti e bassi che diceva Andrea, immagino intendesse dal punto di vista del Metacritic, della critica. Commercialmente è un gioco che è sempre cresciuto. È chiaro che ad ogni modo finisci di sviluppare un prodotto e quando è completo c'è sempre qualcosa che balza all'occhio come riuscito o come meno riuscito.



Andrea: È autocritica.

Francesco: Per esempio, sul quattro ci sono state delle scelte poco felici che anche i nostri giocatori ci hanno segnalato, quindi non è che mi voglio nascondere dietro al dito.



Raffaello: Andrea e Francesco è stato un piacere chiacchierare assieme. Penso che le novità di Unleashed 2 piaceranno molto a mio figlio, che aveva anche apprezzato il precedente tra l'altro.



Andrea: Poi comunque le sorprese non sono finite. Nel futuro avremo un sacco di altre cose super interessanti da mostrare al mondo. Noi lavoriamo tanto, abbiamo le nostre linee di progetto e c'è sempre qualcosa di nuovo che sta lì a cuocere sotto la sabbia per un po' di anni e a un certo punto arriva ed è una bella sorpresa. Ne abbiamo più di una questa volta in serbo.