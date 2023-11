Che sfortuna: perché i giochi del Signore degli Anelli non funzionano?

Il Signore degli Anelli è un'opera imprescindibile per qualsiasi lettore, un testo che per temi e ambizioni ha ben pochi rivali all'interno della letteratura fantasy. Oltrepassati i confini della carta stampata, il capolavoro firmato Tolkien si è palesato nei cinema con una trilogia diventata di culto, per poi affacciarsi con convinzione nel medium videoludico - dopo i primi esperimenti degli anni '80 - con numerosi titoli ambientati nel suo iconico universo.



Questa grande epoca d'oro però ha ceduto il passo a un periodo di incertezza, tra una nuova avventura cinematografica non altrettanto riuscita e produzioni videoludiche di solidità variabile. Per questo motivo, l'annuncio di una serie TV prodotta da Amazon e l'acquisto delle licenze da parte di Embracer hanno spinto in molti a sperare nell'arrivo di un'altra era da ricordare per l'immaginario tolkieniano, anche e soprattutto in tema di videogiochi. Purtroppo, almeno ad oggi, così non è stato.

La situazione odierna

Spente le torce e battuta via la polvere delle miniere, abbiamo da poco accantonato l'ultimo progetto videoludico legato al mondo del Signore degli Anelli, il quale ha fatto riemergere le preoccupazioni verso un utilizzo poco convinto di una proprietà intellettuale tanto importante: la nostra recensione di Return to Moria evidenzia come l'opera di Free Range Games non sia affatto da buttare, ma i suoi numerosi difetti - che spaziano da una realizzazione tecnica datata ad un gameplay loop poco bilanciato - hanno modellato un'esperienza per nulla imprescindibile per i fan della saga fantasy.

Solo nel 2022 c'era chi non vedeva l'ora di mettere le mani sulle gesta videoludiche di Gollum, per non parlare di chi stava preparando i pop-corn per gustarsi Gli Anelli del Potere, la serie TV targata Amazon (qui la recensione de Gli anelli del potere).



A un anno di distanza, la produzione televisiva viene ricordata per le sue oscillazioni qualitative, mentre il gioco su Gollum è arrivato sul mercato in uno stato tecnico e creativo tutt'altro che brillante, affossando le speranze di chi riusciva a vedere uno spiraglio di luce nel progetto dedicato ad un personaggio interessante da approfondire (trovate qui la nostra recensione di The Lord of The Rings Gollum).

Dei report hanno parlato di sviluppatori costretti a un crunch prolungato e impegnati a seguire le direttive di una dirigenza poco incline a far loro sviluppare una produzione in linea con la storia creativa dello studio. Chiaramente non abbiamo certezze in tal senso, ma a prescindere dalla verità sulla gestazione del prodotto resta l'amaro in bocca al pensiero di ciò che Gollum avrebbe potuto essere.

Un passato da ricordare

Nel prossimo futuro non si prospetta nessuna grande epopea single player incentrata sulla storia e sull'epica tolkeniana, e soltanto nei nostri ricordi possiamo cullare l'esaltazione regalataci dai magnifici tie-in prodotti da EA, i quali ci permisero di vestire i panni dei protagonisti della trilogia originale e rivivere insieme a loro le grandiose battaglie contro l'armata di Sauron. Nel 2002 sviluppare un'opera a partire da Il Signore degli Anelli richiedeva una cura maniacale per il materiale di partenza: per questo gli addetti ai lavori viaggiarono in Nuova Zelanda per visitare i set del film che avrebbero dovuto ricreare nel videogioco, ottenendo inoltre l'accesso agli effetti digitali e sonori della pellicola, alla soundtrack e ai dati del motion capture.

Le Due Torri Il Ritorno del Re

Le Due Torri fu dunque un'operazione atta a cavalcare l'onda lunga dei film, ma comunque molto costosa e ben studiata, che si avvalse anche della presenza degli attori visti sul grande schermo. Nel 2008 - è bene ricordarlo - è avvenuta la cancellazione di un videogioco in lavorazione presso Traveller's Tales. Il fondatore dello studio (che dopo una manciata di anni avrebbe creato la versione in mattoncini del fantasy con LEGO Il Signore degli Anelli) ha rivelato l'abbandono del progetto dopo il secco no da parte di Warner Bros ad un titolo ispirato alla saga de Lo Hobbit.



Ha quindi mostrato al pubblico le demo che ricreavano alcune delle scene più epiche della trilogia originale, come la battaglia tra Gandalf e il Balrog, basate su una classica formula da action in terza persona. Facendo un deciso salto temporale, da menzionare è poi il filone Middle Earth di Monolith, che con i suoi combattimenti fluidi e una trama originale ci ha permesso di esplorare il vasto open world della Terra di Mezzo soggiogando orchi insieme a Celembrimbor, il leggendario creatore degli Anelli del Potere.

L'Ombra di Mordor Il gioco mai uscito de Il Signore degli Anelli

Dopo un primo capitolo sensazionale sotto svariati punti di vista, da quello narrativo a quello puramente ludico, la serie si è arricchita con un sequel valido, che ha messo in luce ancora una volta il talento dei creatori di opere come FEAR e Condemned. Ma che cosa possiamo dire della situazione attuale?

Un futuro da decifrare

Ci eravamo illusi che all'orizzonte si prospettasse il risorgimento videoludico di un mondo fantasy indimenticabile e invece oggi non possiamo che guardare con un briciolo di timore agli altri titoli ispirati dalla penna di Tolkien. Embracer Group infatti ha acquisito i diritti de Il Signore degli Anelli per 396 milioni di dollari, guadagnando la possibilità di poter realizzare videogiochi, film e board game dedicati. Purtroppo però adesso il colosso sembra non versare in ottime condizioni.

Lo scorso giugno il CEO dell'azienda Lars Wingefors ha annunciato un piano per ridurre drasticamente i costi, dando inizio a una stagione di licenziamenti - si pensi a quelli in Crystal Dynamics - e all'insegna della chiusura di team come Volition e Campfire Cabal. La situazione insomma sembra non essere delle migliori per la nuova casa de Il Signore degli Anelli, e possiamo certamente comprendere l'apprensione dei tanti appassionati che temono per l'avvenire dei videogiochi legati alla serie. Se al momento non molto possiamo dire in merito a possibili produzioni single player legate all'IP, ricordiamo il progetto nato dalla collaborazione tra Embracer e Amazon, che pur vivendo di aspettative vacillanti non è di certo da snobbare a prescindere.



La lezione impartita da Square Enix con Final Fantasy XIV dovrebbe ricordare a tutti come sia possibile creare una magnifica storia (ed un'esperienza

indimenticabile) anche con un MMO open world: Amazon Games Orange County ha già fatto esperienza con New World e nelle intenzioni vuole offrire ai tanti giocatori fan della serie un'esperienza di alta qualità, chiaramente basata sul sostrato narrativo imbastito da Tolkien, con nuovi racconti da ricollegare agli storici avvenimenti immaginati dallo scrittore britannico.

La data d'uscita e informazioni più precise sulla produzione al momento scarseggiano, d'altra parte il titolo dal nome sconosciuto è stato annunciato solo da pochi mesi. Allo stato attuale delle cose non ci resta che sperare: ci auguriamo che con i suoi pesanti interventi di riduzione dei costi operativi Embracer possa avviare la realizzazione di una nuova avventura in singolo dedicata al Signore degli Anelli, non mancando inoltre di proseguire nella gestazione dell'MMO con Amazon Games. A questo punto la parola passa a voi: che cosa ne pensate dell'avvenire della saga di Tolkien nei videogiochi? Ditecelo nei commenti!