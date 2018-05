Shadow of the Colossus: i Colossi immortalati nelle foto di Emanuele Bresciani

: insospettabile autotrasportatore di giorno, di notte veste i panni del videogiocatore e fotografo videoludico spendendo ore su un unico frame che cestinerà quasi sicuramente. Fondatore di ProjectRing negli anni ‘90 col nickname Emalord e redattore per riviste ormai dimenticate collabora con everyeye.it perché crede che Gaming sia sinonimo d’Arte e vuole diffondere l’idea su scala nazionale. Seguitelo su twitter @electricbskies per riflessioni bislacche e scatti che non vedranno mai la luce del giorno.

Torniamo di nuovo ad esplorare le meravigliose Lande Proibite grazie all'obiettivo virtuale di Emanuele Bresciani. Ancora una volta, come nella prima e nella seconda raccolta, a farla da padrone è la sensazione di scala che predomina l'immagine: Wander, seppur al centro della scena, è annichilito dalle dimensioni monumentale dei colossi, inquadrati da una prospettiva che ne mette in risalto non soltanto la stazza poderosa, ma anche l'espressività fisica, con un accento marcato alla potenza comunicativa del loro sguardo. Esattamente al pari degli scatti precedenti, anche qui ogni creatura possiede una propria identità cromatica, che man mano si fa sempre più calda, fino ad assumere, nel caso di Celosia, l'undicesimo Colosso, i contorni di un dipinto lievemente sfumato. È proprio su quest'ultima creatura che vale la pena soffermarsi con maggiore attenzione: rispetto ai suoi "fratelli", Celosia è meno imponente, meno soverchiante e spaventoso. I suoi sono quindi gli occhi di un cucciolo di pietra che non vuole morire.





Gli occhi dei Colossi

