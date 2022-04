Sharkmob: conosciamo gli squali svedesi amanti dei vampiri

Non sappiamo se i vampiri abbiano una predilezione particolare per il Nord Europa, ma sicuramente si tratta di un'area del mondo particolarmente cara a chi scrive. Anche per questa ragione, è con estremo piacere che di recente ci siamo imbarcati su di un volo con destinazione Svezia, città di Malmo. Qui siamo stati ospitati dal team di Sharkmob, entusiasta di poter finalmente accogliere il primo Press Tour dalla fondazione della software house. I preparativi per una nuova grande avventura videoludica prima, e una pandemia globale dopo, hanno infatti impedito agli sviluppatori di aprire le porte dei propri studi alla stampa sino alla primavera 2022.



Come già sapete, parte della nostra visita è stata dedicata alla prova del nuovo battle royale ambientato nel World of Darkness - trovate il resoconto nel provato di Vampire the Masquerade: Bloodhunt -, ma non solo. Nel corso della trasferta abbiamo infatti potuto scoprire moltissimi retroscena interessanti sulla nascita di Sharkmob e sulla notevole crescita che ha interessato il team negli ultimi anni. Poggiata ormai la valigia, vi raccontiamo cosa abbiamo trovato ad attenderci in Svezia: buona lettura!

Squali in Svezia

La sede principale di Sharkmob si snoda all'interno di un palazzo dalla strana storia. Affacciato sulla piazza principale di Malmo, in origine era un'importante banca, poi tramutatasi in un night club e infine divenuta la seconda casa di - al momento - 342 sviluppatori. A radunarli in una pittoresca città del sud della Svezia sono stati cinque veterani del settore: Fredrik Rundqvist (ex Massive e Produttore Esecutivo di The Division); Anders Holmquist (figura chiave nella creazione del motore grafico Snowdrop); Martin Hultberg (ex dirigente Massive e IP Director per The Division); Petter Mannerfelt (Game Director di The Division) e Rodrigo Cortes (Art Director di The Division ed Hitman).

Dopo aver dedicato anni alla realizzazione di The Division, spinti dal desiderio di testare nuove idee, i cinque autori decisero di dare vita, nel 2017, ad uno studio indipendente. Nasceva così Sharkmob, un piccolo team svedese con sede in un attico non troppo distante dall'edificio che oggi ospita diverse centinaia di professionisti.



Tra il periodo delle origini e il lancio di Vampire the Masquerade: Bloodhunt - primo gioco a portare la firma della software house - vi sono state innumerevoli evoluzioni. Tra queste ultime spicca ovviamente l'acquisizione di Sharkmob da parte di Tencent, ufficializzata dalle parti nel 2019. I fondatori del team raccontano con serenità questa scelta, evidenziando come non abbia avuto conseguenze negative in termini di libertà creativa e autonomia. Dimostrazione ne è il fatto che il nuovo battle royale ambientato nel World of Darkness sia stato auto-pubblicato dalla stessa Sharkmob.

In pochi anni, questa nuova realtà videoludica ha esteso i propri confini anche oltre la Svezia, strutturando una seconda sede nella città di Londra. Complessivamente, ad oggi vi sono ben 44 diverse nazionalità rappresentate tra i dipendenti di Sharkmob, che guarda con grande favore alla possibilità di attingere a diversi background culturali e creativi per plasmare i propri videogiochi.



Negli studi di Sharkmob si respira una passione autentica per il medium. Veterani e nuove leve - con queste ultime in costante crescita - lavorano fianco a fianco in un ambiente che ci è parso essere genuinamente a misura di

persona. Postazioni di lavoro si alternano ad aree relax, con tanto di zona attrezzata con calciobalilla, scacchi e altri passatempi, mentre non manca nemmeno uno sbocco sull'esterno, con una piccola terrazza adatta ad offrire un momento di pausa. Per respirare nel verde, bastano poi pochi passi: la sede di Sharkmob è infatti a pochi minuti a piedi dallo Slottsträdgarden, un esteso giardino botanico che si snoda attorno all'antico castello di Malmo. Tornando entro le mura dell'ex banca che ora ospita il team, non mancano poi un vero e proprio bancone da bar, piccoli punti ristoro e una cucina strutturata come un open space, il tutto alternato ad aree di lavoro che portano il nome delle più disparate specie di squalo. Lungo la strada, ci siamo poi imbattuti in dettagli peculiari, tra una quantità incredibile di pinguini peluche - un dono di Tencent, ci spiegano - e una serie di spettacolari modellini che alcuni sviluppatori creano nel tempo libero, sfruttando materiali di recupero, tra cavi, lattine e qualunque altra cosa possa transitare dal "bidone delle donazioni" presente in sede, in cui ogni membro del team può donare alla causa oggetti inutilizzati.

Vampire the Masquerade: come nasce un gioco di debutto

Giunto il momento di decidere quale sarebbe stato il titolo di lancio della software house, parte dei fondatori avrebbe voluto puntare immediatamente sulle nuove IP che aleggiavano nei loro pensieri ormai da diverso tempo. Tale opzione, tuttavia, apparve alla fine troppo rischiosa per un team indipendente appena creato. Sharkmob decise dunque di volgere il proprio sguardo in direzione di una IP "dormiente", alla quale dare nuova vita. Il fato volle che proprio in quel momento, Paradox Interactive stesse iniziando a lavorare ad un grande rilancio di Vampire the Masquerade. Con a bordo del team diversi appassionati del World of Darkness, la scelta di avviare una collaborazione si concretizzò in breve tempo.

Prese così il via il processo di sviluppo di Vampire the Masquerade: Bloodhunt, un progetto volto a fondere il rispetto per l'immaginario dell'IP vampiresca con il genere videoludico di riferimento di Sharkmob, i cui fondatori - già autori di The Division, come detto - hanno una particolare predilezione per produzioni multiplayer votate all'azione e alla narrativa emergente. Con l'obiettivo di portare i vampiri della Masquerade in un nuovo contesto, ma senza dimenticarne le origini, il team svedese ha confezionato un battle royale dall'elevato valore produttivo, all'interno del quale sono stati ricreati i clan vampireschi e i relativi poteri sovrannaturali, il tutto arricchito da una marcata attenzione per la lore del World of Darkness, che i giocatori di Vampire the Masquerade: Bloodhunt possono scoprire esplorando l'Elysium e interagendo con i molti NPC del gioco (per maggiori dettagli sul gameplay del titolo, vi ricordiamo che è disponibile il nostro provato di Vampire the Masquerade: Bloodhunt).



Al momento dell'annuncio di Bloodhunt, avvenuto nel novembre del 2020, Sharmob

si aspettava un'accoglienza controversa del progetto. Con la serie tradizionalmente legata al format del GDR, il team era consapevole che l'annuncio di un battle royale avrebbe potuto destare perplessità nel pubblico. Convinti però della propria scelta, giunta peraltro in un momento in cui il genere non aveva ancora conosciuto la capillare diffusione odierna, gli autori hanno imboccato la strada dell'Early Access, per presentare gradualmente ogni caratteristica di Vampire the Masquerade: Bloodhunt al grande pubblico. Un approccio che pare aver soddisfatto il team di sviluppo, che ha potuto contare su circa 2,2 milioni di account verificati nella fase di Accesso Anticipato. Ancora più importante, il percorso ha portato alla nascita di un server Discord densamente popolato, che ha attivamente contribuito al miglioramento dell'esperienza. Dalla rifinitura di elementi di gameplay, alla scelta di mettere in scena un immaginario marcatamente PEGI 18, passando per l'edificazione di un sistema anti-cheat, la community - ci ha riferito Sharkmob - ha interagito con il team con costanza e partecipazione.



Nel percorso che ha portato alla pubblicazione di Vampire the Masquerade: Bloodhunt su PC e PS5, tuttavia, non tutto è andato come previsto. In origine, infatti, il lancio del sequel di Vampire the Masquerade: Bloodlines avrebbe dovuto precedere quello del titolo Sharkmob. Come noto, tuttavia, i notevoli problemi che hanno interessato il travagliato sviluppo di Vampire the Masquerade: Bloodlines 2 hanno impedito che questo piano potesse prendere forma. Una circostanza che Sharkmob ha deciso di affrontare comunque con ottimismo, orgogliosa del lavoro svolto per omaggiare al massimo la storia dell'IP all'interno del proprio titolo multiplayer.

Un team in crescita: tra UE5 e autonomia

Con Vampire the Masquerade: Bloodhunt ormai sul mercato, Sharmob guarda al futuro con ambizione. Una fiducia che si traduce ad esempio nella conduzione di una serrata campagna di assunzioni, con il team che mira a raggiungere quota 400 sviluppatori entro la fine dell'anno. Una crescita giudicata essenziale, dato che al momento Sharkmob risulta impegnata su tre fronti. Da un lato, ovviamente, molte risorse saranno dedicate al supporto post lancio del battle royale vampiresco. Nel corso della nostra visita, gli autori di Bloodhunt ci hanno ad esempio confermato di star già lavorando ai contenuti di quelle che saranno le seconda e terza stagione del free to play. In aggiunta, Sharkmob ha già in cantiere due ulteriori giochi, che saranno confezionati in Unreal Engine 5. Entrambi saranno basati su altrettante nuove IP, la cui proprietà fa capo allo stesso team svedese.

Gli autori nord-europei non ci hanno svelato a cosa stanno lavorando esattamente, ma hanno tracciato una serie di confini molto precisi su quello che è - e resterà - il settore di attività della software house. In piena continuità con Vampire the Masquerade: Bloodhunt, Sharkmob è infatti determinata a continuare a dare vita a titoli multiplayer di stampo live service, contraddistinti da valori produttivi di carattere AAA. I fondatori della software house hanno inoltre ribadito il proprio apprezzamento per gameplay di stampo action, in grado di accompagnarsi ad importanti operazioni di world building e narrativa emergente. Le piattaforme di riferimento resteranno PC e console, e non mancheranno aspetti social pensati per favorire l'interazione all'interno delle future community. In questo senso, l'inclusione dell'Elysium in Vampire the Masquerade: Bloodhunt è stata citata come un chiaro esempio di questa specifica volontà del team di sviluppo.



Le grandi ambizioni di Sharkmob per il futuro passano anche dalla realizzazione di grandi investimenti sul fronte tecnologico. Nel corso della nostra visita, abbiamo in particolare avuto modo di constatare quanto il team abbia deciso di porre grande enfasi sulle più innovative tecniche di produzione videoludica. A pochi passi dalla sede di Malmo, si erge infatti un'ampia struttura di proprietà della software house e dedicata esclusivamente a motion capture e fotogrammetria. L'area, davvero estesa, è allestita con tecnologia d'avanguardia, che Sharkmob mira ad utilizzare anche per velocizzare il processo di creazione di nuovi contenuti per Vampire the Masquerade: Bloodhunt.

Durante la nostra visita, abbiamo avuto l'opportunità di osservare una piccola sessione di motion capture, grazie ad uno degli attori che hanno interpretato i personaggi di Bloodhunt. Abbigliato con la divisa d'ordinanza del mo-cap, il professionista recita all'interno di uno spazio monitorato da circa trenta videocamere di ultima generazione. Gli strumenti a disposizione di Sharkmob consentono di osservare il risultato della performance in tempo reale all'interno dell'engine utilizzato. La sessione che abbiamo osservato coinvolgeva l'UE4, ma il team è già pronto a fare lo stesso anche con Unreal Engine 5. Con l'intervento di un operatore, è inoltre possibile modificare in maniera dinamica l'inquadratura della scena oggetto della sessione di motion capture, con un effetto che osservato dal vivo è assolutamente sorprendente.



Nella struttura, troviamo poi un'area più piccola dedicata esclusivamente allo scan 3D dei volti degli attori. Un processo che ha luogo all'interno di una futuristica

struttura a cupola, sormontata da fotocamere e strumenti di ultimissima generazione. Sharkmob ci ha raccontato di come l'assemblaggio dello strumento abbia richiesto molto più tempo del previsto, a causa ovviamente della crisi dei semiconduttori e dei ritardi nelle forniture che hanno caratterizzato gli ultimi due anni. Ora, tuttavia, l'equipaggiamento è ormai pienamente operativo e contribuirà ad accelerare notevolmente l'inclusione di nuovi personaggi in Vampire the Masquerade: Bloodhunt, ma anche lo sviluppo degli altri due misteriosi titoli in UE5. L'impiego di tecnologie all'avanguardia è del resto un punto sul quale Sharkmob non è disposta a scendere a compromessi: a due passi dall'area dedicata alla scannerizzazione dei volti, troviamo un altrettanto misterioso strumento, dedicato questa volta alla fotogrammetria. Con quest'ultimo, il team creativo può riprodurre in digitale, e in maniera assolutamente fedele, oggetti di ogni genere, da capi d'abbigliamento a variopinti skateboard. Per poter impiegare al meglio l'impianto, la software house ha deciso di dotarsi anche di un vero e proprio laboratorio di falegnameria. Qui, i creativi danno vita a ogni genere di "oggetto di scena" destinato a prendere vita all'interno di un gioco. Da riproduzioni di armi a manichini sui quali modellare i personaggi, le possibilità sono davvero infinite!



Le potenzialità offerte dalla fotogrammetria sono state inoltre sfruttate da Sharkmob anche in trasferta. Desiderosa di ambientare Bloodhunt lontano dalle strade già battute del nord America, la software house aveva infatti chiaro sin da subito che la sua guerra tra vampiri si sarebbe combattuta in Europa. Tra le diverse città prese in considerazione, ha prevalso praticamente sin da subito il profilo di Praga. Poco sfruttata nel mondo videoludico, ma ricca di fascino gotico, la capitale della Repubblica Ceca è parsa perfetta per ospitare un conflitto tra creature della notte, non solo per la sua atmosfera, ma anche per la sua struttura.

Ricca di stradine tortuose in cui smarrirsi e con una marcata verticalità, Praga ha conquistato sin da subito gli artisti del team svedese. Per dare forma all'ambientazione di Vampire the Masquerade: Bloodhunt, sono stati dunque organizzati due viaggi sul campo, durante i quali moltissime angoli della città, inclusi molteplici siti UNESCO, sono stati dettagliatamente documentati, per poi essere ricreati in-game grazie alla fotogrammetria. La Praga del gioco, per ragioni di game design, non è però una riproduzione 1:1 della città europea, ma alcuni profili e punti di riferimento possono comunque essere facilmente riconosciuti nella mappa del battle royale.