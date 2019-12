Shenmue 3: cronache di una saga interminabile

Sono passate alcune settimane dall'uscita di Shenmue III, e ormai molti di voi dovrebbero aver portato a termine il terzo capitolo della celebre saga di Yu Suzuki. Dopo aver fatto calmare il battito cardiaco e dopo aver smaltito gli effetti della nostalgia, possiamo finalmente ragionare a mente fredda per cercare di capire quale potrebbe essere il destino di Ryo Hazuki e degli altri personaggi dell'epopea marziale concepita da un nome storico dell'industria videoludica giapponese. Nelle prossime righe troverete il riassunto della storia raccontata fino a questo momento che, in quanto tale, conterrà necessariamente spoiler legati ai primi tre capitoli. Se non avete ancora completato l'episodio recentemente distribuito da Koch Media, continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.

Innocenza perduta a Yokosuka

All'uscita del primo capitolo di Shenmue, Yu Suzuki conquistò il cuore dei pochi giocatori che diedero fiducia all'avventura su Dreamcast grazie a un complesso mix di elementi ludici e cinematografici, amalgamato con cura secondo una chiave di lettura molto realistica. Al di là della contestualizzazione pittoresca ispirata ai film cinesi sulle arti marziali, l'avventura vissuta da Ryo Hazuki raccontava un viaggio di crescita misterioso, affascinante, ma privo di virate fantasy o fantastiche troppo accentuate (se volete approfondire la trama, recuperate il nostro speciale sulla storia di Ryo Hazuki) .

Questo elemento, affiancato ai dialoghi verosimili e all'impronta generalmente credibile di ogni situazione, ha contribuito a creare un'opera unica all'interno dell'affollato mercato dei videogiochi. Dopo aver assistito all'omicidio del padre per mano di Lan Di, un glaciale maestro di arti marziali, Ryo, liceale cresciuto nel dojo di una piccola cittadina portuale giapponese, inizia un lungo percorso di maturazione con l'intento di vendicare il genitore scomparso. Questo lo porta a incrociare personaggi positivi e negativi e ad entrare in contatto con un mondo fatto di organizzazioni malavitose e di intrighi internazionali. Durante la fase introduttiva ambientata a Yokosuka, l'avventura di Hazuki ruota attorno a due misteriosi artefatti chiamati specchi, uno dedicato al dragone e l'altro alla fenice. Il primo cade subito nelle mani di Land Di, mentre il secondo viene recuperato da Ryo nelle fasi finale della prima avventura, dopo aver sconfitto la banda dei Mad Angels e aver scoperto la sua esistenza grazie alle informazioni ottenute dal maestro Chen e dal figlio Guizhang.

L'inferno criminale di Hong Kong

Il secondo capitolo della saga porta Ryo lontano da casa, nella vasta e pericolosa città di Hong Kong. Qui il protagonista entra in contatto con Xiuying Hong, maestra di arti marziali indicatagli da Chen come possibile alleata. Nonostante le obiezioni di Xiuying, Ryo riesce ad allenarsi e riceve utili consigli per migliorare nelle arti marziali e per andare avanti con le indagini.



Durante la permanenza a Hong Kong, inoltre, il ragazzo in cerca di vendetta incontra la motociclista Joy, il leader di un branco di teppisti, Wuying Ren, e il giovane Wong, che lo aiutano a orientarsi tra i labirinti della città e a portare a casa la pelle durante la lotta contro l'organizzazione criminale chiamata Yellow Head. Più scava con le indagini, più Ryo si rende conto di essere rimasto coinvolto in qualcosa di molto più grande di lui. Quello del padre è stato solo uno dei tanti sacrifici fatti per restituire il potere all'antica dinastia Quing grazie a un'antica profezia.

È proprio in Shenmue II, dopo le fasi esplorative di Hong Kong e del distretto di Kowloon, che l'avventura creata da Yu Suzuki inizia ad appoggiarsi ad alcuni elementi sovrannaturali. Quando dietro suggerimento di Yuanda Zhu, che aveva scritto una lettera a Iwao Hazuki per avvertirlo delle intenzioni di Lan Di, Ryo si reca nel villaggio rurale di Bailu, si imbatte nella giovane Shenhua, che aveva già visto in sogno e che, a quanto pare, ha qualche legame con i leggendari specchi tanto bramati da Lan Di.

Una storia da completare

Dopo la rivelazione sugli specchi all'interno della caverna ha inizio Shenmue III, un episodio che sotto molti punti di vista può essere considerato un enorme filler, il cui cliffhanger finale si affaccia sul baratro di un futuro più che mai incerto. Le fasi iniziali del gioco si svolgono nel piccolo villaggio di Bailu, dove una misteriosa banda di teppisti tormenta gli abitanti alla ricerca dello specchio della fenice posseduto da Ryo.



Tra le persone coinvolte in questa storia c'è Yunshen Yuan, il padre di Shenhua misteriosamente scomparso per mano dell'organizzazione Chi You Men, di cui fa parte Lan Di. Dopo aver sconfitto il capo dei banditi Yanlang, Hazuki si reca nel villaggio fluviale di Niaowu, dove incontra l'enigmatica Feng Li e dove deve affrontare l'ennesima banda di criminali, chiamata Red Snakes. Per farlo, può contare sull'aiuto di Qiu Hsu e di Xianzi Bei, due nuovi alleati, oltre al prezioso appoggio del vecchio amico Ren. La caccia al leader dei Red Snakes si chiude con uno strano incontro con Feng Li, che con poche semplici parole convince Ryo a recarsi in un vecchio castello portando con sé lo specchio della Fenice.

È proprio in quest'ultima ambientazione che si vivono i momenti più alti di Shenmue III. Feng Li non è altro che un travestimento di Niao Sun, elemento di spicco dell'organizzazione Chi You Men, che spinta dalla sete di potere non esita a dare alle fiamme l'intero quartier generale, nel tentativo di sbarazzarsi in un colpo solo di Ryo e di Lan Di, che evidentemente considera una minaccia.



Nelle battute finali di Shenmue III, Ryo viene sconfitto in duello dall'assassino del padre, perde lo specchio della Fenice sacrificandolo per salvare la vita di Shenhua e, dopo una fuga rocambolesca, si appresta a raggiungere la Grande Muraglia per continuare il proprio viaggio. Se è vero che le fasi finali di Shenmue III tornano ai livelli dei capitoli precedenti dopo un lunghissimo preambolo, è innegabile che non è stato bello trovarsi di fronte a un cliffhanger notevole senza sapere se avremo la fortuna di seguire ancora le avventure di Ryo e dei suoi compagni.

Un amore non corrisposto

Con l'entrata in scena di Niao Sun abbiamo conosciuto un altro membro dell'organizzazione Chi You Men, con cui Ryo dovrà avere a che fare. A lei e a Lan Di si affiancano, nel ruolo di leader dell'organizzazione, altri due personaggi non ancora mostrati: Hao Di e Xuan Di. I quattro capi di Chi You Men sono associati al dragone, alla fenice, alla tigre bianca e alla tartaruga, le quattro bestie sacre di una celebre leggenda cinese spesso sfruttata come base narrativa per romanzi, manga, anime e videogiochi.

Il vero boss dell'organizzazione, tuttavia, è un individuo chiamato Tentei. Cosa potrebbe accadere nei prossimi ipotetici episodi di Shenmue, quindi? Basandoci su quanto visto fino a questo momento (a detta di Yu Suzuku, finora sarebbe stato raccontato il 40% della storia totale), Ryo e i suoi compagni di viaggio dovranno confrontarsi con altre due bande capeggiate dai due leader mancanti di Chi You Men, per poi fronteggiare direttamente con il misterioso Tentei, in una lotta che varrà ben più di una semplice vendetta.



Magari il boss finale potrebbe essere una persona già incontrata da Ryo. Considerando che Niao Sun ha cercato di eliminare Lan Di, lo spietato maestro di arti marziali potrebbe non essere il vero cattivo della serie e forse nasconde qualcosa di inaspettato. Possibile che il sacrificio di Iwao sia stato fatto per un bene superiore? Possibile che l'oggetto dell'odio di Ryo sia in realtà un personaggio positivo costretto a seguire una strada di dolore e sofferenza?

Forse stiamo viaggiando troppo con la fantasia. Quel che è certo è che il futuro della serie è appeso a un filo. Sebbene Yu Suzuki abbia più volte confermato di voler portare a termine la storia di Shenmue (anche nell'accorato messaggio di ringraziamento alla fine di Shenmue III), le possibilità che venga realizzato un ipotetico Shenmue IV sono davvero scarse.



Certo, il lavoro fatto per Shenmue III aiuterebbe a riciclare alcuni asset, ma un'eventuale campagna Kickstarter per il prossimo capitolo non riuscirebbe mai ad avere il medesimo successo di quella organizzata qualche anno fa per il ritorno della serie. Ben più realistica è l'uscita di un film animato realizzato con gli assets del gioco, montato ad arte per raccontare la storia fino alla sua conclusione originale.

Il fatto che Yu Suzuki non abbia voluto tagliare la sceneggiatura originale è da una parte un atto d'amore verso la propria opera, ma dall'altra è un gesto di spietato egoismo nei confronti di un pubblico che da anni attende con fiducia di assistere alla conclusione della storia di Ryo. In una situazione tanto precaria, l'unica certezza è rappresentata proprio dall'amore dei fan. Un amore che meriterebbe di essere ricompensato con un finale all'altezza di quest'interminabile attesa.