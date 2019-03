Shenmue 3: tutte le ultime novità sull'avventura di Ryo Hazuki

Sono trascorsi ormai vent'anni da quando Shenmue è sbocciato su Dreamcast come fanno i fiori di ciliegio in primavera. E proprio come i giapponesi rimango incantati ad osservarne la fioritura, così il pubblico e la critica di tutto il mondo restò ammaliata dall'avanguardistica avventura ideata dal genio di Yu Suzuki. Dopo una rimasterizzazione in HD che ha condotto sulle console di attuale generazione i primi due titoli della saga, questa estate giungerà finalmente il terzo atto dell'epopea di Ryo Hazuki: per ingannare l'attesa, proviamo a riassumere quello che sappiamo su Shenmue 3, in arrivo il prossimo 27 agosto per PC e PlayStation 4.

Una moneta per un ciliegio

Tutto è iniziato sul palco di Sony all'E3 2015, quando venne annunciata una campagna Kickstarter per la realizzazione di Shenmue 3, con un obiettivo fissato intorno ai due milioni di dollari. La cifra richiesta era ovviamente "gentile" nei confronti dell'utenza, volta più che altro a valutare la reazione del mercato. Infatti, in alcune interviste, Suzuki stesso spiegò che il budget sperato si aggirava in realtà intorno ai dieci milioni: un mese dopo la campagna si concluse, raggiungendo un ammontare superiore ai sei milioni di dollari, un tetto che seppe dimostrare che l'affetto per Ryo Hazuki da parte del pubblico non era affatto diminuito nel corso del tempo.

Prima della campagna annunciata alla kermesse losangelina, Suzuki aveva tentato diversi approcci per riportare in vita Shenmue, vivendo sotto il continuo bombardamento dei fan, i quali erano ovviamente desiderosi di un epilogo della trilogia. Tra idee transmediali che abbracciavano fumetti e libri, e bozze sperimentali che approcciavano il genere dei MMORPG ed il settore mobile, il placido Yu venne convinto da un collega a tentare la strada del crowdfunding.



Tutt'oggi non sappiamo chi sia questo addetto ai lavori celato nel mistero, ma è certo che in molti lo ringrazierebbero.

Conclusa con discreto successo la campagna, venne sancito l'inizio ufficiale dei lavori. Lo sviluppo coinvolse ex dirigenti di SEGA, con Suzuki ed il suo team Ys Net impegnati nella pianificazione del design generale.

Il processo è stato chiaramente molto lungo, e non esente da qualche ritardo di troppo, causando di conseguenza alcuni rinvii che hanno portato la data di pubblicazione definitiva al 27 agosto di quest'anno.

The story so far

La trama del terzo capitolo riprende esattamente da dove si era interrotto il secondo episodio. Riparte quindi dalla regione di Guilin, in Cina, che Ryo ha raggiunto dopo essersi lasciato alle spalle la Hong Kong di Shenmue 2. Conosciamo ancora pochissimi dettagli sul canovaccio narrativo, ma azzardiamo l'ipotesi che, finalmente, potremmo approfondire il rapporto con Shenhua, e la speranza è quella di trovare risposta a tante domande lasciate in sospeso.

Giusto per citarne alcune, ci domandiamo quale potrebbe essere il ruolo della ragazza all'interno del viaggio di Ryo, o se ci sarà un ritorno agli elementi sovrannaturali, notati nell'epilogo del secondo episodio, ed apparentemente rimossi da Yu Suzuki in questo nuovo capitolo.

Il fondatore di Ys Net, non risparmiandosi alla stampa, ha anticipato che verranno inseriti dei riferimenti anche per i neofiti della serie, in modo tale da permettere a tutti di comprendere le ragioni del viaggio di Hazuki. Da questa voglia di catturare un pubblico più ampio possibile, si avverte che Shenmue 3 rappresenta un momento memorabile per l'industria.



È del resto il ritorno di una serie che, seppur vittima di un fallimento commerciale, ha sconvolto il mercato videoludico, portando ad innovazioni mai viste prima.

Oggi Shenmue 3 non gode del budget stratosferico del passato, e rischia di rimanere incatenato ad una formula di gameplay che potrebbe risultare poco attuale: ciononostante Suzuki resta convinto delle sue scelte in termini di game design.

Ha deciso sapientemente di fare i dovuti sacrifici, esplorando aspetti ludici forse meno commerciali, ma di certo caratteristici della sua filosofia creativa. Un esempio di questa visione sono le attività secondarie, le quali saranno fortemente interconnesse con l'esperienza complessiva. Molti mini-game già visti nella serie dovrebbero fare il loro ritorno, ma l'accento è posto soprattutto sul legame tra le varie attività che caratterizzano la vita di tutti i giorni. Quella che si delinea all'orizzonte pare quindi una fitta rete di elementi anche piuttosto semplici e "quotidiani", ma talmente amalgamati da costruire un'esperienza profonda ed estremamente elaborata.

La libertà lasciata in mano al giocatore, la quotidianità dell'esplorazione e la coerenza di tutte le meccaniche che si fondono insieme per legarsi ad un preciso senso di realtà: il nuovo Shenmue vuole ribadire la propria identità attraverso questi tre elementi, senza preoccuparsi di dover proporre necessariamente un ritmo incalzante. Se quello che Suzuki sta pianificando sarà coerente e coeso, potremmo trovarci davanti ad una produzione unica, riconoscibile e rispettosa del suo passato, che potrebbe anche sancire l'incipit un nuovo corso. Stando proprio al creatore dell'opera, infatti, il finale che ha previsto aprirà le porte ad un altro capitolo: scommettiamo, tuttavia, che il suo primo obiettivo dello studio sarà quello di dare ai fan ciò che hanno sempre desiderato, ossia l'epilogo del viaggio di Ryo Hazuki.

Corpo e spirito

L'avventura del protagonista passa anche dall'immancabile culto delle arti marziali, ed esattamente come per le attività secondarie anche in questo caso sarà necessario prendersi il giusto tempo da dedicare all'allenamento del corpo e della mente. Shenmue 3 sembra non temere la dilatazione dei ritmi e il bisogno incessante di adrenalina che condiziona le altre produzioni.

I dettagli restano ancora fumosi, ma pare che Ryo dovrà riposare e nutrirsi tra uno scontro e l'altro, dando un peso diverso all'economia del gameplay. Se così fosse non ci troveremmo nei panni di una macchina bellica pronta a sterminare eserciti di nemici, ma in quelli di un uomo capace di sconfiggere gli avversari grazie al rispetto della disciplina e dell'allenamento.

Resta pertanto un nodo da sciogliere legato ai QTE, fortemente interconnessi con l'opera di Suzuki: da un lato dobbiamo proprio a Shenmue l'evoluzione di questa meccanica all'interno dei videogiochi moderni, dall'altro pare ormai una feature che ha fatto il suo corso, diventata quasi stantia per le produzioni attuali.



D'altro canto è vero che, in base a quanto ribadito in più occasioni dal team stesso, questo terzo atto non si preoccupa di risultare "moderno" a tutti i costi. Ys Net si trova davanti ad un bivio importante: scegliere se mantenerle e non scontentare i fan, esponendosi al rischio di usare espedienti obsoleti, oppure limitarle, correndo il pericolo di infastidire quella parte di community più affezionata.

Data l'aria generale che sembra permeare il titolo, punteremmo più una scelta conservatrice, ma per scoprire la filosofia adottata dagli sviluppatori dovremo attendere fino al 27 di agosto.

In definitiva, stando alle informazioni che abbiamo raccolto, il ritorno di questa storica serie si muove coraggiosamente contro le tendenze di mercato, cercando di imbastire una produzione fondata sulla poetica della quotidianità.



È un sentiero indubbiamente turbolento e insidioso, che porta in seno una certa quantità di rischio, come una nave che si avventura in mare aperto. Yu Suzuki, in ogni caso, sembra un capitano esperto, ben consapevole dell'opera che sta costruendo, al netto di mezzi meno sontuosi e abbondanti rispetto al passato. Tra qualche mese scopriremo quindi se le ambizioni dell'autore giapponese saranno rispettate, ed anche se il futuro di Shenmue si dimostrerà pienamente degno del suo passato.