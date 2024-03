Sì, i dettagli nei videogiochi contano e fanno davvero la differenza

Più riesce ad avvolgerci nel suo mondo, più un videogioco ha possibilità di trovare un posto speciale nel nostro cuore, di tenerci incollati allo schermo per intense ore. La cura per i dettagli, da quelli in apparenza più insignificanti a quelli più vistosi e di peso, è uno di quei fattori cruciali per irretire l'utenza, semplicemente perché il "come" qualcosa si verifica è sempre più importante del "cosa". In tanti titoli possiamo metterci al riparo dietro una copertura ed eliminare nemici con armi da fuoco, ma solo in alcuni vediamo i nostri assalitori adottare tattiche offensive più articolate, reagire alla perdita di un compagno, o al "click" della nostra arma scarica, magari lanciandosi furiosi verso di noi.



Beneficiando di condizioni più uniche che rare in termini di tempo e risorse umane ed economiche impiegabili, Rockstar ha fondato il suo impero di successi sulla cura per i dettagli e la realizzazione di mondi vivi (qui il nostro speciale dedicato al coinvolgimento secondo Rockstar Games), motivo per cui abbiamo pensato di soffermarci su diversi altri esempi più o meno noti, provenienti da varie ere del gaming.

Assassin's Creed e Far Cry: la settima gen di Ubisoft

Chi vi scrive trova molto difficile guardare al capostipite di Assassin's Creed per soffermarsi sulla ripetitività degli incarichi principali. Il titolo a firma Patrice Desilets e soci ha avuto il merito di farci esplorare un contesto storico ben poco approfondito nel mondo videoludico, dandoci la libertà di visitare le Acri, Damasco e Gerusalemme ai tempi della Terza Crociata, con le loro vie gremite di persone, i segni del conflitto in ogni dove e i tanti appigli per arrampicarsi su palazzi e monumenti grazie a un parkour attento a trasmetterci la pesantezza dei movimenti di Altair.

Nell'attraversare le folle, l'assassino poteva spostare i passanti, ma anche nascondersi tra i monaci per non farsi individuare da occhi indesiderati. Quando arrivava il momento di sguainare la spada o il pugnale, però, Assassin's Creed dimostrava di non lasciare nulla al caso. Le movenze in combattimento di Altair mutavano con coerenza a seconda della lama utilizzata, e le esecuzioni degli avversari sapevano essere soddisfacenti, complice anche il ridotto numero di "incertezze" legate a compenetrazioni poligonali o impatti poco convincenti.



Mentre il secondo capitolo ha spinto molto sull'ampliamento delle possibilità offensive e difensive, Assassin's Creed III ha puntato nuovamente sulla potenza scenica dei combattimenti, anche grazie a soluzioni tecnologiche nuove di zecca. Mentre lo stile offensivo del templare Haytham tradiva la sua crescita nelle sale nobiliari di Londra, il figlio Connor lottava in modo molto più furioso, con mosse brutali e di grande complessità.

Accompagnati dalle epiche note di Freedom Fighter di Lorne Balfe potevamo afferrare un amico per sopravvivere ai moschetti dei suoi compagni, eliminare più avversari in contemporanea con uccisioni spettacolari e gustare in generale la gran varietà di finisher ottimamente animate messe a disposizione dagli sviluppatori. Già con Assassin's Creed 4 Black Flag, che ha portato la componente navale al livello successivo, questa cura particolare legata a mosse ed esecuzioni è andata un po' a perdersi, e in seguito, con l'arrivo dell'era ruolistica della saga, gli scontri sono cambiati radicalmente, con l'importanza delle attenzioni "sceniche" in battaglia che è stata ridimensionata. Restando nell'era PS3 e Xbox 360, Ubisoft voleva rivitalizzare Far Cry con un secondo capitolo ambizioso, sviluppato da un team guidato da Clint Hocking (già Director di Splinter Cell Chaos Theory) con il Dunia Engine.



Ne risultò un titolo imperfetto, con degli spigoli evidenti, ma anche incredibilmente avanzato sotto certi aspetti. Il mercenario al centro degli eventi narrati poteva sfruttare un vasto arsenale d'armi reali, ottimamente sonorizzate, che si inceppavano con l'usura e arrivavano a esplodere nei casi più gravi. Quando colpito in battaglia, il protagonista doveva curare le proprie ferite, tra lussazioni d'ogni sorta, proiettili o frammenti acuminati da rimuovere alla svelta, bruciature e via discorrendo.

Nel corso dell'avventura inoltre non doveva mai restare a corto di pillole per mitigare gli effetti della malaria, ma in compenso non era l'unico a doversi preoccupare di tutti questi fattori. Grazie a un incredibile sistema di propagazione del fuoco, che ancora oggi non ha rivali, era possibile appiccare un incendio in un campo per vedere le fiamme bussare alla porta di un avamposto nemico nelle vicinanze, per uno spettacolo assicurato. Inoltre imbottire una jeep con tante cariche di C4 aumentava l'ampiezza e gli effetti dell'esplosione.



E ancora, fare fuoco con un RPG verso il cielo significava vedere il razzo tornare giù e schiantarsi al suolo. Tutte queste attenzioni non le ritroviamo negli odierni Far Cry, e basta guardare le tante comparative video online per rendersene conto.

Giochi multipiattaforma: un'infinità di casi

Fino ad ora ci siamo concentrati su Ubisoft, ma la realtà è che i giochi multipiattaforma caratterizzati da una particolare cura per i dettagli sono innumerevoli e legati a tanti generi differenti. Leggete il nostro speciale su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi per approfondire, ma qui occorre dire che la serie di Spike Chunsoft non offriva soltanto un vasto roster di Super Saiyan e temibili avversari: libera da qualsiasi esigenza di ordine competitivo, meravigliava gli appassionati con tante citazioni al materiale di riferimento, e chicche capaci di variegare gli scontri.

In Budokai Tenkaichi 2 ad esempio la maggior parte degli attacchi energetici erano caricabili, cosa che ne amplificava il potere distruttivo e l'effettiva dimensione. Affrontare un lottatore come Broly Super Saiyan Leggendario, potente e torreggiante, comportava il doverlo attaccare alcune volte prima di farlo vacillare.



Per accelerare il processo bastava diventare abbastanza forti, con Goku che una volta trasformato in Super Saiyan 3 lo sbilanciava al primo colpo. È grazie a questi dettagli che i Budokai Tenkaichi ci facevano credere di essere davvero i formidabili guerrieri partoriti dal maestro Toriyama (qui lo speciale sulla carriera di Toriyama nel mondo videoludico).

Tornando agli albori della settima generazione di console, sul mercato del tempo arrivarono diverse produzioni che mostravano fieramente la propria natura current gen, anche al di fuori dei soliti "grandi nomi". Mentre si faceva largo in un mondo a tinte fosche dominato dalla malavita, il Jackie Estacado di The Darkness doveva imparare a convivere con la Tenebra, una potentissima entità demoniaca splendidamente interpretata da Mike Patton, leggendario vocalist dei Faith No More. Il titolo di Starbreeze sapeva stregare non solo grazie alla sua interpretazione della giungla urbana di New York, piena di individui loschi e strambi, ma anche per elementi di contorno che chi lo ha giocato ricorderà sicuramente. Pensiamo soprattutto ai comportamenti delle due teste della Tenebra, che quando strappavano il cuore dal petto del malcapitato di turno potevano contenderselo in scenette rivoltanti ma assolutamente ben fatte, che sottolineavano la cura riposta dal team nella realizzazione di ogni aspetto dell'esperienza.



E invece chi si ricorda di Stranglehold, lo sparatutto con protagonista il detective hard boiled interpretato da Chow Yun Fat? Avventurarsi con l'ispettore Tequila al mercato di Hong Kong significava prendere parte a sparatorie fuori di testa, rese galvanizzanti da un'elevata distruttibilità ambientale. Assi di legno, casse piene di frutta, passerelle per muoversi nelle aree sopraelevate: nulla o quasi poteva salvarsi dalle bocche da fuoco del protagonista, che poteva tuffarsi sui carrellini per la merce e fare delle stragi in movimento, sparando a insegne e condizionatori per farli cadere sulle teste dei criminali.

Oltre chiaramente ai titoli di Battlefield, giochi come Red Faction Guerrilla hanno fatto sognare gli amanti delle demolizioni, fornendo loro la possibilità di radere al suolo tutte le costruzioni presenti sulla superficie di Marte, che crollavano al suolo in modi estremamente convincenti. Sì, dai piccoli dettagli ci stiamo spostando verso degli aspetti centrali di alcuni titoli, talmente curati da aver scritto pagine importanti nella storia del videogioco.



Uscito a cavallo tra due generazioni, Alien Isolation ci ha fatto vestire i panni della figlia di Ellen Ripley in un'avventura in grado di regalare intensi brividi lungo la schiena. Ci riusciva sicuramente per le sue atmosfere e la presentazione visiva, ma il merito principale era senza dubbio dello xenomorfo, mosso da un'IA progettata così bene da sembrare capace di adattarsi alle azioni dei giocatore. Gli addetti ai lavori hanno basato la creatura su un albero comportamentale che le conferiva alcune abilità quando si verificavano delle specifiche condizioni di sblocco.

È così che lo xenomorfo riusciva a braccare Ripley, a darle la caccia in modo piacevolmente asfissiante per l'utenza, ma senza portarla alla frustrazione (ne abbiamo parlato nel dettaglio nello speciale sull'evoluzione dell'IA nei videogiochi).



Passando al fronte narrativo, Baldur's Gate 3 ci ha permesso di prendere parte ad avventure che mutano profondamente in base alle nostre scelte, dandoci l'impressione di essere gli artefici del nostro destino in un mondo parallelo al nostro e altrettanto vivo. Seppur non col medesimo grado di libertà, anche il viaggio di The Witcher 2 Assassins of Kings del 2011 consentiva ai giocatori di imboccare cammini divergenti in base alle loro azioni.

Scegliere di aiutare l'elfo ribelle Iorveth o il comandante temeriano Vernon Roche alla fine del capitolo 1, per dirne una, non significava modificare una missioncina, ma intere porzioni dell'esperienza, in un'avventura non a caso dotata di 16 finali, che ci chiamava costantemente a prendere decisioni di peso.

Il ramo delle esclusive: da Uncharted 4 agli Halo classici

Entriamo ora nel ramo delle esclusive, partendo da casi legati ad alcuni degli studi più prestigiosi di Sony PlayStation. Cura per il dettaglio e Killzone 2 per PS3 andavano a braccetto, perché se il sontuoso titolo di Guerrilla Games avesse avuto soltanto "il graficone" non avrebbe meravigliato così tanto stampa e appassionati.

Ci sovviene l'attenzione con cui i temibili Helghast si disponevano sul campo di battaglia, tramite movenze pesanti, credibili e attente, effettuate al momento opportuno per raggiungere la prossima copertura. L'IA che li controllava sapeva quando farli avvicinare al prode Sev (il soldato ISA protagonista del gioco), quando tentare un accerchiamento o un assalto diretto. Nel momento in cui i nostri colpi raggiungevano i nemici, inoltre, questi ultimi rantolavano e si accasciavano al suolo senza incertezze in fatto d'animazioni, e bastava avvicinarsi ai loro cadaveri per ammirare i fori di proiettile realistici o i loro elmetti volati via in battaglia.



Investiti da esplosioni che sollevavano oggetti nelle vicinanze e danneggiavano alcune superfici, gli Helghast venivano spediti a mezz'aria, ma senza perdere quella "pesantezza" che caratterizzava pure i movimenti del protagonista e le fasi di shooting, i cui ritmi piacevolmente compassati le distanziano ancora oggi da quelle di molti altri FPS. All'alba di PS4, Killzone Shadow Fall ha messo in mostra i muscoli della console con un comparto grafico d'indiscutibile livello, proponendoci un racconto più strutturato e una maggior varietà d'ambientazioni.

Al contempo, visto l'utilizzo di un Decima Engine realizzato per tutt'altro tipo di gioco - Horizon Zero Dawn - aveva abbandonato buona parte delle caratteristiche che rendevano così appassionanti gli scontri di Killzone 2. Quando si parla di mondi vivi e credibili a firma PlayStation è impossibile non pensare alla parabola evolutiva di Naughty Dog, giunta al suo apice su PS4 con le ultime iterazioni di Uncharted e sua maestà The Last of Us Parte 2. Di quest'ultimo, in cui perfino utilizzare una corda era fonte di stupore, abbiamo parlato approfonditamente nel nostro speciale dedicato ai dettagli di The Last of Us Parte 2, motivo per cui preferiamo soffermarci sul viaggio conclusivo di Nathan Drake. In ciascuno dei capitoli che compongono l'esperienza è possibile imbattersi in una quantità di minuzie senza precedenti, a partire da quando il giovane Nate salta sui letti della stanza dell'orfanotrofio, producendo il caratteristico suono delle molle dei materassi.



In Scozia invece, colpendo le piccole rocce in cima a una pendenza si riesce a provocare un effetto a catena, con le pietre in caduta che portano con sé anche quelle che incontrano lungo la strada. E poi ancora, i capelli di Nathan che si asciugano progressivamente quando esce dall'acqua, i sacchi di sabbia che si svuotano lentamente quando forati dai proiettili durante la sparatoria al mercato, e il realismo delle arrampicate, col cacciatore di tesori che fatica a reggersi agli appigli.

Più ci si ferma ad ammirare e interagire col suo mondo, più Uncharted 4 riserva sorprese, ed è davvero difficile credere che sia prossimo a spegnere l'ottava candelina. Terminiamo il discorso dirigendoci verso i lidi di Microsoft, per citare i primi giochi di Halo. Il capostipite della serie si chiamava Combat Evolved, e la cosa non dovrebbe stupire. Le intense battaglie affrontate da Master Chief sapevano meravigliare chiunque le vivesse, complici un gunplay eccezionale, la gestione della fisica avanzata per l'epoca e l'IA che muoveva gli alieni nemici. Questi erano di razze diverse, unite sotto lo stendardo dei Covenant, e perciò si comportavano in modi differenti.



Quando il capo della squadra periva, tanto per dirne una, i Grunt cominciavano a fuggire in preda alla disperazione. Grandi utilizzatori dello scudo nei combattimenti, i Jackal venivano invece colti dal terrore quando lo perdevano. Pensata per permettere agli utenti di ammirare l'attenzione ai dettagli che contraddistingueva la serie, la Theather Mode consentiva di navigare con la telecamera libera nei livelli, abbandonando lo Spartan protagonista per gustarsi le battaglie tra i due schieramenti centrali.

Tra soldati che tentavano di rianimarne altri, i Brute che spazzavano via gli avversari coi loro grossi martelli e minuzie da maestro come il numero seriale sui bossoli, si potevano passare ore a gustarsi gli appassionanti scontri a fuoco su larga scala confezionati da Bungie. Potremmo continuare ancora con moltissimi esempi, si pensi ai titoli di Hideo Kojima (quii dettagli più assurdi di Metal Gear Solid), ma vogliamo fermarci qui e passare la parola a voi: quali sono i giochi con un'alta cura per i dettagli che vi hanno entusiasmato di più?