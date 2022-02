Sifu in italiano: i segreti dell'adattamento svelati da Chiara di Modica

Se state giocando a Sifu, la nuova fatica del team Sloclap, probabilmente i concetti di "non arrendersi" e "sapersi adattare" li avete ormai imparati a memoria, sulla vostra pelle. Già, perché come potete leggere nella recensione di Sifu a cura di Marco Mottura, l'avventura del team francese è davvero un'epopea di mazzate densissima di cose belle ma anche una vera e propria sfida. Pure per i cosiddetti hardcore gamer. Mai ci saremmo aspettati di trovare tuttavia un'oggettiva somiglianza fra la seconda opera degli autori di Absolver e il ruolo del traduttore di videogiochi. E invece, dopo aver chiacchierato a lungo con Chiara Di Modica - che si è occupata della localizzazione italiana proprio di Sifu - abbiamo scoperto un mondo fatto di spirito d'avventura, tempi strettissimi e tanta inventiva per colmare, a volte, i vuoti di comunicazione. Ma andiamo con ordine.

Dal Trentino a Montreal, un po' per caso

Everyeye.it: Chiara la prima domanda che ci piace fare è: ma chi te l'ha fatto fare di diventare traduttrice di videogiochi?



Chiara Di Modica: Beh, guarda, posso dirti che in realtà a questa professione ci sono approdata un po' per caso un po' per fortuna. Già perché di base nel momento in cui, come per tutti, è arrivata l'ora di trovarmi un lavoro avevo voglia sostanzialmente di viaggiare e conoscere il mondo. Quindi, dopo qualche impiego di poco conto per traduzioni legate a promozioni di natura commerciale ho inviato un po' di curriculum con il solo obiettivo di unire l'utile al dilettevole: volevo infatti trovare un impiego all'estero, così da farmi

un'esperienza di vita. Tra i tanti annunci ve ne era anche uno proveniente dal Canada, dove si richiedeva la disponibilità di trasferirsi a Montreal per curare, in qualità di tester, quindi di controllore del lavoro di altri, la traduzione di videogiochi. Posso assicurare che a quell'annuncio ho risposto in automatico: non è che ci puntassi chissà quanto, volevo solo partire!Poi, dopo un bel po' di tempo, credo proprio dopo un bel po' di mesi, ecco che ho avuto la risposta: mi avevano accettata! Così ho preso, come si suol dire, armi e bagagli e dal Trentino sono partita per il Canada. Qui, lo confesso, la realtà internazionale mi ha immediatamente catturata. Come primissimo impiego, dopo qualche piccola mansione di poco conto, mi sono occupata come tester di Project Cars 2, un videogioco che, sinceramente, non avevo mai giocato: di macchine non ne capisco assolutamente nulla, né mi interessano in maniera particolare! Però devo dire che questo argomento del tutto alieno, diciamo così, mi ha spinta a mettermi in gioco, a studiare, a buttarmi a capofitto nel lavoro di squadra. Dopo questa prima esperienza sono entrata in un team molto più vasto, sempre come tester, per Assassin's Creed: Origins!



Everyeye.it: Ah, la famosa svolta rpg del franchise...



Chiara Di Modica: Esatto. Logico che per questo tipo di progetto, in cui comunque la software house si giocava molto, l'attenzione era alta. Beh, col senno del poi, è stato un lavoro massacrante ma gratificante, che mi ha permesso di approfondire nozioni storiche ormai dimenticate e mi ha, ancora una volta, messa alla prova in maniera attiva. Lavorare su una mole testuale così ingente non è stato semplice ma quest'esperienza è stata un passaggio molto importante per la mia carriera. Un progetto del genere, infatti, fa prestigio, e quindi da lì in avanti ho avuto la possibilità di intraprendere molte esperienze lavorative in giro per il mondo.

Ho affiancato i progetti di testing a quelli di traduzione, iniziando poco a poco ad affacciarmi al mondo della localizzazione. Un deciso salto di responsabilità molto soddisfacente, ammetto. Prima sono stata a Cluj Napoca, in Romania, sempre collaborando con un team internazionale e poi a Malaga, in Spagna. Nel mezzo ho anche inserito un'esperienza di studio in Giappone per tre mesi, una tappa fondamentale per la mia crescita. Poi c'è stata la pandemia e quindi mi sono dovuta, come tutti, fermare dal punto di vista dei viaggi. Quelle che però non sono terminate sono le collaborazioni con i vari studi per i giochi.

Le sfide legate all'adattamento di un videogioco

Everyeye.it: Com'è lavorare in team internazionali come sono stati quelli con i quali hai dovuto interfacciarti?



Chiara Di Modica: Beh, dipende dalle situazioni. A volte sono team piccoli in cui, specialmente se si lavora in presenza, si finisce per conoscere tutti. Altre, e nell'ultimo periodo ovviamente è sempre stato così, si lavora da remoto e quindi si ha a che fare o con un più o meno fitto scambio di mail con il committente, per cercare di comprendere meglio di che tipo di progetto si stia parlando, oppure ci si perde nel gorgo delle varie chat su Team o Slack dei team di traduzione. Quasi sempre si finisce per instaurare un rapporto privilegiato con le altre colleghe e colleghi delle lingue romanze, specie spagnoli e francesi. Alla fine i problemi che si presentano in sede di traduzione italiana sono simili a quelli delle loro lingue e quindi è naturale avere un rapporto più stretto con loro...



Everyeye.it: A livello proprio strumentale come funziona il tuo lavoro?



Chiara Di Modica: Beh è semplice e complesso da spiegare. In pratica ogni settimana la mole di lavoro può variare ampiamente in base al numero di progetti e alla fase di lavorazione. Di solito si tende ad accelerare nelle fasi

finali del progetto ma, con un po' di fortuna, si riesce a chiudere la commissione precedente prima che arrivi la successiva. Il vero cimento, la vera e propria difficoltà, sempre legata ai tempi e alle risorse dello sviluppo, è che spesso e (mal)volentieri i traduttori non hanno una grande visibilità del materiale sorgente: cioè il gioco non lo vedono quasi mai neppure con il cannocchiale! Si traduce e si lavora alla cieca anche se, come spesso avviene, se qualcosa non torna si possono chiedere lumi agli sviluppatori. Questa è però la teoria. È chiaro ed evidente che io ho anche la possibilità di porre agli sviluppatori domande su ogni singolo dubbio, ma postarne cinquanta al giorno è comunque controproducente.



Everyeye.it: E allora se si ha un dubbio o un problema come si fa?



Chiara Di Modica: Si fa un po' come ho detto prima: servono tenacia, spirito di osservazione e adattamento e, non ultimo, voglia di confrontarsi con chi ne sa più di te. Ad esempio per AC Origins mi sono avvalsa di studi e pubblicazioni reperibili in rete relative a terminologie specifiche oppure ci può rivolgere al proprio referente e coordinatore per cercare di slegare i nodi in sede di traduzione. Alle volte poi - ma queste ahinoi sono rare - arrivano anche illustrazioni o video dei giochi che si stanno traducendo... ma queste occasioni sono spesso l'eccezione alla regola!

Everyeye.it: Con Sifu invece come è andata?



Chiara Di Modica: Pure in questo caso è stato un mix di tempismo, curriculum e fortuna. Poco dopo essermi trasferita assieme al mio compagno in Francia, tramite una delle agenzie con cui lavoro ho avuto la notizia della possibilità di

collaborare alla traduzione di Sifu. Il compito si è svolto in maniera abbastanza snella ed è durato da ottobre a novembre del 2021. Devo dire che è stata un'esperienza stimolante perché, di nuovo, mi sono approcciata a un mondo totalmente alieno a me. Non sono un'esperta di arti marziali e quindi determinate mosse o combo non è stato facile tradurle. Non vi dico, ad esempio, quanto ci ho messo per capire come tradurre il menù iniziale delle combo, quello che tutti quanti immagino conosciate a menadito. Ecco un conto è un pugno laterale ma per le cose più specifiche, come proprio il combat-system di Sifu richiede, diciamo che ho dovuto sudare sette camicie.



Everyeye.it: C'è stato un momento particolare che ricordi in sede di traduzione?



Chiara Di Modica: Beh ho saputo che almeno nella versione day-one c'è ancora qualche piccola sbavatura, specie per quanto concerne il gender del proprio pg. Ci sono infatti delle stringhe di debug che ancora recano la scritta "insert gender". Un po' mi spiace ma sono davvero piccole sbavature non dipendenti dal nostro lavoro: potrebbero essere piccoli bug che magari con qualche patch potrebbero essere risolti.

Fin dall'inizio sapevamo che il pg sarebbe potuto essere di genere maschile o femminile, ma ciò che non sapevamo è che i dialoghi iniziali non erano pronunciati dal personaggio principale, bensì dal cattivo di turno: per questo siamo stati un po' confusi nel cercare di capire se fosse il caso o meno di mantenere il linguaggio il più neutro possibile. Per tutto il resto della lavorazione, invece, la sfida più importante è stata rappresentata dalle concordanze di genere.



Everyeye.it: In questi casi ci sono dei trucchi del mestiere?



Chiara Di Modica: Per quanto riguarda il protagonista del gioco in questo caso ci è stato permesso di utilizzare delle variabili per fornire due traduzioni differenti in base al pg scelto. Invece, per quanto riguarda i bark, le frasi dei vari

scagnozzi dei signori del crimine che si vanno ad affrontare, ho optato per una soluzione che riduca quanto più possibile i rischi. Visto che ho lavorato sulla traduzione inglese, dove spesso e volentieri il nemico, che sia da solo o in gruppo, viene indicato con un generico "you", quindi senza indicazione di genere, ho fatto ampio utilizzo dei cosiddetti vocaboli epiceni. Se ad un certo punto il pg diceva in inglese "Che gruppo di stupidi" in italiano, non potendo sapere se quel manipolo di nemici fossero uomini o donne, si può optare per soluzioni come "Che deficienti". Ecco, questi sono davvero piccoli trucchetti che possono sul serio ovviare a problemi che invece andrebbero discussi punto per punto con gli sviluppatori.

Un messaggio a potenziali nuovi colleghi

Everyeye.it: Immaginiamo che quest'intervista possa venire letta anche da tante ragazze e ragazzi che, magari, stanno facendo il liceo o si stanno affacciando al mondo dell'università e quindi potrebbero essere molto affascinati e curiosi della tua professione: che cosa potresti dire a loro?



Chiara Di Modica: Bella domanda. Allora, vediamo. Guardate, la faccio semplice e parlo della mia esperienza personale. Per quanto mi riguarda sono approdata a togliermi tante soddisfazioni in questo settore (solo adesso ho ben tre progetti importanti avviati più uno che dovrebbe partire a breve) in maniera casuale ma spinta dal desiderio di conoscere il mondo. Perciò il mio consiglio è, sul serio, di buttarsi: male che vada siete stati fuori di casa all'estero per tre mesi e vi fate un'esperienza indimenticabile.

Sarete pagati, magari non moltissimo, avrete la possibilità di conoscere una città straniera, migliorerete una lingua o magari più d'una, visto che questi ambienti sono luoghi con lavoratrici e lavoratori di tutto il mondo. Anche se poi farete tutt'altro nella vita ne sarà comunque valsa la pena. E poi una cosa del genere sviluppa anche le proprie capacità e il proprio spirito di adattamento. Al proposito, mi permetto di allegare un post che ho scritto qualche tempo fa sull'argomento.



Everyeye.it: Possiamo dire che tradurre un videogioco è come giocare a Sifu: non bisogna scoraggiarsi ed è indispensabile imparare dai propri errori?



Chiara Di Modica: Il paragone è assolutamente calzante, ci sta! Tradurre, viste le condizioni nelle quali si opera di solito, è davvero un po' come fare una partita a Sifu: se ci si arrende alla prima difficoltà non si va troppo avanti. Però non gettando la spugna ma proseguendo si padroneggia la professione e ci si diverte un mondo!

Everyeye.it: Va detto che il lavoro di localizzazione italiana è stato molto apprezzato dalla community...



Chiara Di Modica: Questo fa davvero piacere. Considerate che io, come faccio sempre quando esce "un mio gioco", il day-one sono andata a leggermi tutte le review e guardare tutte le live su Twitch. Ovviamente, come tutte le volte, guardo, osservo, scruto e vedo un sacco di dettagli che col senno di poi mi lasciano interdetta! Mi dico proprio: ma perché diavolo ho scelto di tradurlo così! Ad esempio la dicitura "contatore di morti", una delle schermate che molte giocatrici e giocatori di Sifu hanno imparato a conoscere bene, mi ha lasciato piuttosto dubbiosa: magari sarebbe suonato meglio "contatore delle morti" o qualcos'altro, dato che così sembra il contatore delle eliminazioni degli avversari. Vabbè, ormai è andata ma tutte le volte succedono cose del genere!



Everyeye.it: Prima di salutarci dobbiamo proprio farti questa domanda: ma se potessi scegliere qual è il videogioco che ti piacerebbe tradurre?



Chiara Di Modica: Mi piace molto questa domanda. Nonostante il tempo a mia disposizione sia poco continuo a videogiocare: questo è un mondo nel quale mi piace ancora immergermi e non mi è venuto a nausea, anzi. Per questo ti dico che amerei lavorare su titoli come Baba is You o Katamari Damacy REROLL, nonostante già stati tradotti: nel primo caso per l'assoluta sfida di traduzione (o piuttosto impossibilità) rappresentata dal gioco stesso, e nel secondo per la grande libertà e il pizzico di dose di pazzia che ci si potrebbe mettere. Chissà che, nei prossimi anni, non possa esaudire questo desiderio!