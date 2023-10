Silent Hill Ascension è parecchio innovativo: lo abbiamo visto in anteprima

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Il concept di Silent Hill: Ascension è qualcosa che fino a pochi anni fa era difficile anche solo da immaginare: una serie TV interattiva pubblicata su base giornaliera in cui la community ha la facoltà di decidere in tempo reale il fato dei personaggi, lo sviluppo della narrativa e le risoluzioni finali che cambieranno per sempre il canone di una delle saghe horror più celebri e amate della storia.



Quella sviluppata da Genvid Entertainment, in collaborazione con Behaviour Interactive e Bad Robot, è un'esperienza profondamente radicata nell'immaginario orrifico di Silent Hill, ma che presenta una pletora di elementi inediti sia nell'impianto ludico che sul versante della lore. Elementi che abbiamo potuto analizzare in anteprima dando un'occhiata a questa avveniristica "esperienza multiplayer interattiva di massa", che a dirla tutta ci ha trasmesso sensazioni più che positive.

Nei miei sogni tormentati, vedo quella città...

Quello alla base di Silent Hill: Ascension è un dramma generazionale a tinte horror che coinvolge due famiglie: gli Hernandez e i Johansen. I primi si sono stabiliti in una cittadina morente della Pennsylvania, nella 'cintura di ruggine' che si estende tra New York e lo stato dell'Illinois.

Qui assistiamo all'ennesima morte dai tratti angoscianti e misteriosi che sconvolge una comunità la cui leader, Rachel, sembra svolgere il ruolo di guida spirituale per chiunque voglia ritrovare un equilibrio psicologico ormai perduto. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, in un villaggio di pescatori della Norvegia, la famiglia Johansen perde la sua matriarca Ingrid in circostanze altrettanto inspiegabili, scatenando una sequela di eventi che assumeranno connotati sempre più inquietanti.



È una storia tetra e complessa dai toni molto maturi, fatta di omicidi, sensi di colpa e rancori che affondano le proprie radici nel remoto passato di entrambe le dinastie, ben presto chiamate a fare i conti con le creature da incubo che si agitano nel cuore della dimensione infernale dell'Otherworld. Come dicevamo, si tratta di un intreccio narrativo che riprende molte delle tematiche tipiche delle incarnazioni più celebri della saga, pur non rinunciando a qualche guizzo di libertà creativa volta ad arricchirne l'immaginario da qui al prossimo futuro. La prima delle novità riguarda ovviamente lo scenario delle vicende: Ascension è per la gran parte ambientato in Europa, lontano dalla nebbiosa cittadina che ha fatto da teatro a praticamente tutte le iterazioni del brand.

Un notevole punto di rottura che conferma la volontà di Konami di espandere l'universo della sua serie horror, anche prendendo le distanze dagli stilemi narrativi che l'avevano resa grande in passato (qui l'anteprima su Silent Hill 2 Remake). D'altronde basta pensare al prossimo capitolo 'F', con il suo setting nel Giappone degli anni '60, per capire come Silent Hill sia passata dall'essere una cittadina del Maine a cavallo tra due dimensioni a un autentico contenitore di storie, accomunate da un unico filo conduttore: quell'orrore che striscia nella psiche, e la distorce fino a generare dei veri e propri mostri.



In senso metaforico ma anche letterale. Non abbiamo modo di sapere quanto Ascension o gli altri progetti legati alla serie di Konami oseranno modificare il canone classico di Silent Hill, ma in tutta onestà non vediamo davvero l'ora di vedere in che direzione decideranno di muoversi gli autori al lavoro sui progetti in sviluppo.

Horror in live streaming

Prima di addentrarci nella disamina dell'intelaiatura ludica e scenografica di Ascension, è bene specificare che la serie interattiva sarà fruibile in maniera completamente gratuita. Per accedere alle puntate che andranno in onda ogni giorno sarà sufficiente scaricare la relativa app dai marketplace di Android e iOS, oppure semplicemente collegarsi al sito ascension.com registrando il proprio account. Dopo aver completato questa procedura, verremo trasportati nel menu principale di Ascension che ci consentirà di metterci in pari con la storia fino a quel momento, e di iniziare a prendere confidenza con i personaggi ed il loro background narrativo.

ModerazioneSilent Hill: Ascension prevede l'inclusione di una live chat in cui tutti i giocatori connessi possono scambiare opinioni o discutere liberamente. Ciò, tuttavia, si traduce nella necessità di una moderazione precisa e puntuale che possa garantire un ambiente sano e adatto a tutti, scevro dalle tossicità che, purtroppo, piagano gran parte delle piattaforme. A seguito di una nostra domanda diretta, Genvid ha confermato di aver istituito un team di moderazione attivo 24 ore al giorno, e di aver sguinzagliato un esercito di bot addestrati tramite IA per mantenere la chat sempre pulita e accogliente per tutti.

Il menu appare fin da subito abbastanza intuitivo e permette di visualizzare in pochi click tutte le informazioni necessarie a prendere parte al mastodontico processo di votazioni, decisioni e scelte che ad ogni nuova puntata coinvolgerà l'intera community. Per ovviare al problema dei diversi fusi orari, Genvid ha ben pensato di offrire alla sua platea la possibilità di accedere con ventiquattro ore di anticipo alle diramazioni narrative che si andranno ad avvicendare durante il successivo episodio, in modo che chiunque abbia la facoltà di influire attivamente sull'incedere del racconto.Dopo aver letto un breve riepilogo del contesto in cui avrà luogo ciascuna delle situazioni proposte, ogni utente potrà dunque decidere di investire i suoi Punti Influenza per indirizzare la storia sulla rotta a lui più congeniale, seguendo una precisa bussola morale o assecondando i desideri del momento.



Le Decisioni sono suddivise in tre categorie che avranno un impatto significativo sulla psicologia e sul carattere dei singoli protagonisti della storia: Redenzione, Sofferenza e Dannazione. La prima si traduce in un aumento del valore di Speranza di un dato personaggio, mentre le altre possono condurre a molteplici risultati (si parla di oltre 45 finali e variabili per ciascun episodio, su cui lo studio giura di non aver alcun controllo). Gli sviluppatori ci hanno tenuto a rimarcare che qualora l'indicatore di Speranza finisca per essere troppo basso, verrà moltiplicato a dismisura il rischio di morte o infortunio grave in alcuni snodi particolari degli episodi.

Per aiutare gli utenti a orientarsi tra le centinaia di dilemmi a cui dovranno far fronte, ci sono anche delle nutrite descrizioni dei vari componenti del cast, complete di ogni dettaglio utile a farsi un'idea della strada da percorrere. Ad ogni modo, dopo che le scelte sono state compiute e le votazioni chiuse, la puntata andrà in onda e il suo svolgimento diventerà in tutto e per tutto canonico per la lore della serie horror di Konami. Ovviamente, laddove non si riuscisse a seguire la messa in onda in diretta o se si decidesse di entrare dopo qualche giorno nel mondo di Silent Hill: Ascension, si potranno recuperare tutte le parti già pubblicate grazie ad una libreria on-demand sempre disponibile. Durante le live i giocatori-spettatori possono collegarsi in chat durante la trasmissione per commentare, scambiarsi opinioni o postare una miriade di emoji, proprio come si trattasse di una live su Twitch. In aggiunta a questo, al termine di ciascuna puntata, il pubblico sarà chiamato ad interagire direttamente con lo show eseguendo azioni molto basilari come lo swipe sullo schermo o la pressione ripetuta di un tasto, il tutto per incrementare le chance di sopravvivenza dei personaggi contro gli indicibili orrori dell'Otherworld.



Si tratta di attività molto semplici e alla portata di tutti, un fattore che rimarca la precisa volontà di Genvid di aprire le porte del suo Ascension a un pubblico quanto più possibile ampio. Va appurato in che modo queste dinamiche si evolveranno nel corso della serie e che tipo di impatto avranno sull'incedere della trama ma, allo stato attuale, ci sembra un buon modo per coinvolgere maggiormente la community e permettere loro di raggranellare un cospicuo quantitativo di Punti Influenza.

Le fasi d'azione, comunque, non sono l'unica variazione sul tema ideata dagli sviluppatori: d'altronde non sarebbe un Silent Hill che si rispetti senza i tradizionali rompicapi e puzzle che hanno reso grande la serie. Per questo motivo, ogni giorno verranno resi disponibili due tipi diversi di minigiochi: Arcano e Consapevolezza. I primi sono classici enigmi che spaziano dalla decifrazione di simboli misteriosi alla risoluzione di schemi cripati e offrono ricompense in Punti Influenza, mentre i secondi sono specifici per ogni membro del cast e possono contribuire a migliorare il relativo indicatore di Speranza.



In tal senso, il campione che abbiamo potuto visionare riguardava un personaggio con la passione per la chitarra, che potevamo aiutare a suonare alcuni dei brani più celebri del passato della saga tra cui spiccavano, naturalmente, i componimenti del maestro Akira Yamaoka, autentica colonna portante della gloriosa storia di Silent Hill. Davvero un gran bel tocco. Genvid ha affermato di avere oltre 200 di questi enigmi già pronti per essere sommistrati alla platea e, per quanto non possiamo ancora esprimerci sulla loro qualità media, se non altro fa piacere constatare quanto impegno sia stato profuso nel garantire un'offerta contenutistica di tutto rispetto.

Modello di monetizzazione e comparto tecnico

Come vi anticipavamo, i Punti Influenza rappresentano il perno su cui ruota l'intera esperienza imbastita da Genvid Entertainment e Behaviour Interactive. Quest'ultima è la principale valuta virtuale di Ascension che può essere acquisita completando i minigiochi, partecipando alle decisioni oppure spendendo denaro nel negozio in-game.

Sebbene questa decisione possa offrire un chiaro vantaggio a chi è disposto a investire soldi reali nel progetto di Genvid, lo studio ci ha garantito di aver calibrato le ricompense in modo tale da permettere a chiunque di sperimentare Silent Hill: Ascension senza spendere un solo centesimo. D'altro canto, stando alle dichiarazioni del team, quello richiesto alla community è uno sforzo collettivo in cui la volontà del singolo passa in secondo piano rispetto a quella del gruppo.



I Punti Influenza, inoltre, possono essere spesi per acquistare i biglietti di una lotteria giornaliera che permetterà al vincitore di apparire in una delle scene di Ascension, divenendo una vera e propria comparsa nell'universo di Silent Hill. Basta creare il proprio alter-ego digitale tramite il completo editor presente nel gioco e comprare uno o più biglietti: i più fortunati potrebbero essere inseriti nella storia nei panni di un detective, di un corpo in una sacca per cadaveri o di un malcapitato passante alle prese con uno dei mostri che daranno la caccia ai protagonisti.

Una trovata davvero divertente, non c'è che dire.C'è anche l'immancabile Battle Pass stagionale che può essere acquistato per circa 15€ (20 dopo la prima settimana, ndR) e che includerà un ampio ventaglio di ricompense che vanno dalle modifiche estetiche per l'avatar a pacchetti di Punti Influenza, dalle emoji per la chat a puzzle esclusivi e personalizzazioni varie per la scheda del profilo. Per il resto, comunque, Genvid Entertainment ha voluto ribadire come la totalità dei contenuti narrativi previsti da Ascension saranno sempre disponibili per tutti, e mai bloccati dietro ad un paywall di qualunque tipo. Per quanto riguarda il comparto tecnico, infine, l'anteprima a cui abbiamo avuto modo di assistere ha mostrato una modellazione poligonale di prim'ordine sia dei personaggi che dei mostri, nonché un'atmosfera oscura e opprimente, forse un po' lontana da quella dei vecchi capitoli di Silent Hill ma comunque affascinante e suggestiva. Ciò che ci ha convinto di meno sono state alcune delle animazioni, che in diversi frangenti risultavano un po' troppo legnose, tanto mettere a rischio il coinvolgimento degli spettatori.



Va da sé che si tratta di un'evenienza tutta da valutare, che però non ci sentiamo di escludere del tutto. In definitiva, Silent Hill: Ascension sta prendendo forma come uno dei progetti videoludici crossmediali più interessanti e ambiziosi degli ultimi anni. Il punto di incontro tra serie tv e videogioco concertato da Genvid potrebbe deliziare sia gli appassionati storici della saga di Konami, alla disperata ricerca di un segnale positivo sul futuro del franchise, sia chi è solo alla ricerca di un brivido nella notte più spaventosa dell'anno.

È troppo presto per esprimersi sulla qualità della sceneggiatura e, ovviamente, non abbiamo idea di dove questa storia andrà a parare in termini di tematiche e di sviluppi narrativi, ma l'idea di partecipare alla stesura del canone di Silent Hill, assieme a migliaia di altri fan da tutto il mondo, è una prospettiva indubbiamente allettante. Insomma, non vediamo l'ora di cominciare.