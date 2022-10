Silent Hill: tutti i nuovi giochi annunciati, riassunto dell'evento Konami

Sono trascorsi ormai mesi (se non addirittura anni) dalle prime voci di corridoio in merito ad un ritorno di Silent Hill, serie videoludica storica il cui ultimo progetto noto è stato bruscamente interrotto a causa del rumoroso divorzio tra Hideo Kojima e Konami. Dopo tutto questo tempo, l'azienda nipponica ha finalmente deciso di mettere tutti a tacere con un evento dedicato al futuro del franchise, durante il quale abbiamo scoperto tutti i progetti attualmente in lavorazione e affidati a svariati team di sviluppo ben noti al pubblico. Senza indugiare ulteriormente, andiamo alla scoperta di tutti gli annunci fatti da Konami nel corso della diretta dedicata a Silent Hill.

Silent Hill 2: il ritorno di Pyramid Head

Ad aprire le danze è proprio lui, il protagonista di un numero considerevole di rumor: il remake di Silent Hill 2. Il reveal trailer dell'attesissimo rifacimento si apre con una scena che gli appassionati conoscono molto bene, ovvero quella che vede il protagonista James Sunderland di fronte allo specchio di un putrescente bagno pubblico.

La scena è la stessa di 21 anni fa, ma la resa grafica è completamente diversa grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 5. Quella del bagno è solo una delle sequenze presenti nel trailer confezionato da Konami, che stuzzica i fan con la presenza di momenti che ancora oggi sono nel cuore dei giocatori e che ci permettono di vedere le versioni aggiornate graficamente di villain iconici come Pyramid Head e le infermiere, ancora più sexy e terrificanti in 4K.



Subito dopo aver mostrato il filmato, Konami ha confermato un altro rumor che circola ormai da tempo. Saranno infatti i polacchi di Bloober Team ad occuparsi della produzione del gioco, sebbene a dargli supporto saranno due figure storiche del Silent Team: il creature design sarà affidato a Masahiro Ito, invece le musiche verranno affidate ad Akira Yamaoka. Tra un ringraziamento ai fan e un'intervista ai creatori della serie, Konami ha anche lasciato spazio ad alcune figure di Bloober Team, che hanno confermato che il loro remake sarà quanto più fedele possibile all'originale ma presenterà anche alcune modifiche al gameplay che incontreranno le esigenze delle produzioni moderne. Pur non essendo entrati troppo nello specifico, gli sviluppatori hanno confermato che la visuale sarà alle spalle del protagonista, in perfetto stile Resident Evil 4.



A chiudere questa prima parte della Silent Hill Transmission è la notizia relativa alle piattaforme di destinazione. Il remake del secondo capitolo della serie horror arriverà in esclusiva temporale su PC e PlayStation 5, con la versione Xbox Series X|S prevista con almeno 12 mesi di ritardo per via dell'accordo con Sony.

Arriva anche Silent Hill Townfall

Dopo l'annuncio del remake è arrivato il turno di Silent Hill Townfall, uno spin-off in sviluppo presso No Code e Annapurna Interactive. A differenza del precedente annuncio, in questo caso Konami si è limitata a mostrare un brevissimo teaser che permette solo di intuire la trama dell'avventura.

Nel video possiamo vedere una sorta di walkie-talkie dotato di un piccolo schermo, dispositivo attraverso il quale un uomo ed una donna stanno comunicando per cercare una via d'uscita da un luogo pericoloso, quasi sicuramente Silent Hill.



A giudicare dalla presenza di un telefono cablato e dalla tv a tubo catodico, possiamo ipotizzare che il titolo sia ambientato a cavallo tra gli anni '80 e '90, sebbene si tratti al momento solo di un'ipotesi. Al termine della trasmissione del teaser è intervenuto anche Jon McKellan, il creative director di Townfall che ha confermato la volontà di No Code di essere fedeli alla serie senza però rinunciare ad aggiungere elementi tipici delle produzioni del team che renderanno questo spin-off unico rispetto a tutti gli altri esponenti della saga horror.

Il nuovo film di Silent Hill

Sul palco digitale della Silent Hill Transmission è poi arrivato Rui Naito, il responsabile dello sviluppo dell'IP e del suo sviluppo cross-media. A tal proposito, Naito ha confermato l'arrivo di una nuova pellicola cinematografica dedicata a Silent Hill che vanterà alla regia Christophe Gans, già direttore del precedente film (quello del 2006) con protagonista Radha Mitchell. Stando alle parole dei portavoce di Konami, è stato proprio lo script del film a riaccendere l'interesse dell'azienda nipponica nei confronti della serie, dal momento che si spera in una maggiore attenzione verso i prossimi videogiochi in seguito alla visione della pellicola.



Return to Silent Hill, questo è il nome della pellicola, sarà ispirato al mito di Orfeo e promette una storia ricca di tensione e con una propensione a terrorizzare lo spettatore sotto il profilo psicologico, sebbene non mancherà la visione delle terribili creature che infestano la città avvolta nella nebbia. Per quanto concerne la storia, pare che l'ispirazione principale sia quella del secondo capitolo, con James che fa il suo ingresso a Silent Hill alla ricerca della sua amata.

Gans, che si è detto grande fan del gioco, promette grande rispetto per la storia originale ma anche interessanti novità dal punto di vista del design: in tal senso, pare che Pyramid Head farà il suo ritorno con un'estetica completamente rivista e più spaventosa che mai. Come per i due giochi mostrati, anche il film sembra essere ancora lontano e al momento è in una fase embrionale, poiché il cast non è ancora al completo e le riprese non sono iniziate.

Silent Hill Ascension: esperienza interattiva

Dopo una parentesi dedicata al merchandise, nella quale si è distinta la splendida statua di Pyramid Head da circa 300 euro (e sì, c'erano anche gli skateboard se ve lo state chiedendo), è arrivato il momento di un altro prodotto dedicato alla serie che sembra essere difficile da inquadrare.

Ci riferiamo a Silent Hill Ascension, un'esperienza realizzata da Genvid e Bad Robot Games che sembra porsi a metà tra il videogioco e la serie TV.



Dovrebbe infatti trattarsi di una produzione in stile Black Mirror: Bandersnatch, con lo spettatore che può influenzare l'andamento della storia attraverso alcune azioni. Al momento non si conoscono i dettagli specifici sull'ambientazione o le modalità di distribuzione di questa serie interattiva, la fui finestra di lancio è fissata ad un generico 2023.

Silent Hill Project Sakura è realtà

A chiudere lo showcase dedicato alla serie troviamo un ultimo annuncio a tema videoludico, anch'esso anticipato dall'ormai profetico The Snitch. Ci riferiamo chiaramente a Silent Hill f, nome definitivo di quello che veniva chiamato Project Sakura dagli insider.

Si tratta in questo caso di un gioco completamente diverso rispetto a tutti gli altri mostrati nel corso della Silent Hill Transmission: f ci mette nei panni di una giovane studentessa intrappolata in un villaggio giapponese apparentemente idilliaco e ricco di elementi floreali che repentinamente si trasforma in un incubo. La peculiarità del titolo sembra consistere proprio nella ingombrante presenza dei fiori, che non fanno parte solo dello sfondo ma ricoprono anche buona parte della superficie dell'elegantissima creatura nemica che viene mostrata nel trailer.



Silent Hill f è in sviluppo presso lo studio con sede a Taiwan che prende il nome di Neobards Entertainment, lo stesso che ha collaborato con Konami per la realizzazione di Resident Evil 3 Remake. Ad affiancare il team troviamo anche alcuni elementi di rilievo come lo scrittore Ryukishi07, incaricato di scrivere la sceneggiatura, e l'artista Kera, che invece si occuperà della realizzazione dell'estetica delle creature. A fare da producer troviamo Motoi Okamoto, ex Nintendo che sfrutterà tutta l'esperienza accumulata negli anni nella realizzazione di questo nuovo capitolo della serie horror.



In maniera simile agli altri progetti mostrati, non si conosce alcun dettaglio in merito alle piattaforme di riferimento e al periodo di lancio. Insomma, dovremo attendere ancora un po' per scoprire quali sono nello specifico i piani di Konami per farci giocare un nuovo Silent Hill.