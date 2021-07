Sky arriva su Nintendo Switch: la comunicazione secondo Jenova Chen

Evocativo e sognante, intriso di profondo simbolismo e di una sorprendente potenza comunicativa, Sky Figli della Luce è approdato gratuitamente anche su Nintendo Switch (qui potete recuperare la nostra recensione di Sky Children of the Light al momento della sua uscita su dispositivi iOS). Per celebrare l'arrivo di questa suggestiva esperienza, abbiamo avuto modo di confrontarci con Jenova Chen, l'autore di quel prodigio di Journey (a questo link trovate la recensione di Journey) e di altre opere di grande spessore artistico come Flower. Gran virtuoso del concetto di comunicazione non verbale all'interno dei suoi videogiochi, lo sviluppatore - paradossalmente - è un fiume in piena di parole: dialogare della versione Switch di Sky è stato solo il punto di partenza per una riflessione molto più ampia che ha spaziato tra differenti argomenti, tra cui non è mancato un focus sul videogioco come mezzo espressivo dal linguaggio universale.

Il Piccolo Principe in Sky

Children of the Light vola su Nintendo Switch a due anni dal lancio ufficiale: nel tempo il gioco si è espanso, arricchito a dismisura rispetto alla sua forma originale, incarnando sempre di più gli obiettivi del suo creatore. E ora è pronto ad accogliere in sé anche un'espansione dedicata a Il Piccolo Principe, il capolavoro letterario di Antoine de Saint-Exupéry nonché una delle maggiori fonti di ispirazione per la realizzazione di Sky. "Quando iniziai il progetto Sky nel 2012" - ci rivela Chan - "ero alla ricerca di un gioco che sia io sia mio figlio potessimo apprezzare pienamente.

Ci sono molti titoli per bambini e altrettanti pensati per gli adulti, ma ancora non ho visto nessun gioco capace di fornire un'esperienza davvero cross-generazionale, dove il bambino e l'adulto possano condividere insieme l'avventura. La parte più difficile è certamente quella di toccare le corde dell'animo dell'adulto. E quando cercavo ispirazioni per Sky ho pensato al Piccolo Principe, uno dei miei libri preferiti. Dopo aver parlato con chi possiede i diritti per la proprietà intellettuale del Piccolo Principe, mi sono reso conto che è il libro più tradotto al mondo, secondo solo alla Bibbia. È una storia universale che tutta l'umanità ha condiviso".



Questa forma di linguaggio così esteso ha funto proprio da elemento primario per il concept di Sky. "Per molto tempo ho pensato a una maniera per costruire Sky in modo che nessuno potesse esprimere alcun giudizio nei confronti degli altri. Non volevo che le persone venissero discriminate per sesso o per età. Volevo proporre un gioco dove gli utenti si connettessero tra di loro in maniera pura, umana.

Ho provato a realizzarlo prima con Journey dove ho reso tutti più o meno uguali. E mi sono reso conto che quando iniziamo a non giudicare le persone, è più probabile instaurare una connessione emotiva genuina. Mentre io e il team stavamo pensando ai personaggi di Sky, il Piccolo Principe è stato il primo personaggio che abbiamo disegnato. È solo un piccolo bambino. Quando siamo tanto piccoli, in fondo, non importa davvero se sei un bambino o una bambina: hai praticamente lo stesso aspetto. Quando stavamo sperimentando le interazioni tra giocatori, abbiamo notato che se due bambini si tenevano la mano, allora tutto andava bene. Ma se erano due adulti a stringersi mano nella mano, ecco che si incastravano tra di loro alcuni strani contesti e sotto testi. Credo che l'ossessione di noi adulti ci porti a dimenticarci ciò che è essenziale per la vita".



Data la grande importanza che, per Jenova Chen, possiede il medium videoludico come forma di comunicazione, la collaborazione con la proprietà intellettuale de Il Piccolo Principe rappresenta un'occasione di reciproca valenza culturale.

"Gran parte del mondo di Sky è una metafora della società" - continua l'autore - "Abbiamo diversi dèi in diversi regni che rappresentano altrettanti aspetti dell'umanità. Molto del gioco è però ispirato ai personaggi presenti nel Piccolo Principe. Collaborare con l'immaginario di un libro tanto importante è benefico per entrambe le parti. Sky ha raggiunto milioni di giocatori, e molti sono veramente giovani.

E non hanno mai sentito parlare del Piccolo Principe. Abbiamo fatto un sondaggio chiedendo quali tipi di media vengono maggiormente fruiti in questo periodo storico, ed è risultato che i libri si situano al settimo posto. I primi sono piccoli video, quelli di TikTok. Mentre i videogiochi sono in quarta posizione. I libri sono davvero al settimo posto. Pertanto, molti giovani utenti non conoscono il Piccolo Principe. Quindi ho pensato di sfruttare il gioco per reintrodurre questo incredibile racconto. E speriamo che il viaggio in Sky possa indurre alcuni giocatori a sfogliare le pagine del libro".

Emozioni senza età

Può un mezzo di comunicazione come quello videoludico raggiungere una platea così vasta da farsi veicolo di un messaggio tanto potente quanto universale? "Il mio sogno finale è quello di vedere i videogiochi amati praticamente ovunque, da chiunque. Oggi non è ancora così, anche se sono stati fatti grandissimi passi avanti. Nel 2003 si diceva che l'età media dei videogiocatori era di 5 anni. E al tempo io pensai: ‘magari tra 20 anni la media sarà di 54'. Speravo che tutti sarebbero diventati videogiocatori e che nessuno avrebbe più chiesto all'altro se gli piacevano i videogiochi.

Ma ora, oltre 20 anni dopo, la media di età è sui quaranta. Ci sono emozioni che coinvolgono diverse fasce di pubblico, ma quello che manca, secondo me, sono contenuti capaci di coinvolgere tutta la famiglia, affinché ogni componente possa divertirsi allo stesso modo. Per tutto il tempo della realizzazione di Journey, stavo pensando di creare un gioco che potesse attrarre sia uomini che donne. Mancava tuttavia un tassello. Journey è un gioco dai temi molto adulti: se non hai avuto esperienza con la vita - e con i suoi alti e bassi - da adolescente potrebbe anche sembrarti l'avventura più noiosa di sempre, dove non fai altro che camminare.

E quindi mi sono reso conto che, per fare in modo di coinvolgere i bambini, occorre che vi siano emozioni a cui loro possano rispondere. Ed è questo il motivo per cui molti film Disney hanno delle gag divertenti: perché i bambini riescono immedesimarsi con il divertimento, il fantasy e la bellezza, ma non con il dramma della trasformazione dei personaggi. Il primo tentativo personale di creare questa forma di equilibrio in un videogioco è giunto con Sky".

Viaggiare insieme, senza parole

Tutte le opere di Jenova Chen sono in qualche modo accomunate dal tema del viaggio, un Fil Rouge che connette una specifica visione autoriale, dove le parole assumono una dimensione del tutto secondaria, per lasciar spazio ai gesti e alla capacità di capirsi, anche solo tramite l'empatia. "Il videogioco è per me il medium più emozionante" - ci dice - "Tento di non essere troppo legato alle parole. Lo stesso vale per la poesia. Io credo che ciò che ti fa emozionare sia lo spazio bianco tra le parole.

E per i videogiochi? Quando si può combinare il gameplay con emozioni? Se in fase di sviluppo facciamo troppi calcoli per ottimizzare le strategie e i numeri, ecco che le emozioni si vaporizzano, e non senti più nulla. Questo perché il cervello è occupato a razionalizzare. È importante, a mio avviso, concepire un gameplay che permetta alle persone di sentire un'emozione. L'obiettivo è creare una connessione emotiva prima che verbale".



I giochi dove è previsto un rapporto tra utenti, tuttavia, possono essere una lama a doppio taglio. "Quando abbiamo deciso di concepire un gioco multiplayer, volevamo anzitutto che le persone diventassero amiche, e si fidassero le une delle altre. Ma i titoli in co-op possono avere delle controindicazioni: ti costringono a collaborare, e creano situazioni dove si è completamente dipendenti dall'altra persona. E se quell'altro utente è uno sconosciuto, allora i sentimenti rischiano di non essere sempre positivi. Il pericolo di incomunicabilità è alto.

Facciamo un esempio. Se dai una pistola ad un bambino, quella pistola sparerà sicuramente. Pertanto, se dai a una persona la possibilità di far piangere qualcuno, c'è il serio rischio che accada. Nel creare un gioco che cercasse di costruire un legame di fiducia tra due estranei, abbiamo capito di dover allestire situazioni in cui le persone non devono dipendere tra di loro per forza. Così facendo, quando decidono di aiutarsi, sarà un gesto del tutto spontaneo e genuino".

Arte e Suono

In assenza di parole, gran parte della comunicazione è affidata all'arte e ai suoni. "La vera avventura" - ci dice Jenova Chen - "inizia nel momento in cui ti trovi dinanzi a qualcosa che non ti è familiare. E questo senso di ignoto si riflette sia nelle architetture erette per Sky, sia nella musica che fa da sfondo all'esperienza. Del resto, la musica è la lingua parlata dalle emozioni. E noi dipendiamo molto dal suono e della musica per evocare i sentimenti. I videogiochi, dal canto loro, sono un medium interattivo.

Per cui, alle volte, anche se componi la musica perfetta, qualora le note non si propagassero al momento giusto, il risultato sarebbe comunque fallimentare. Abbiamo dato forma a un dynamic sound system per fare in modo che il suono e la musica cambiassero in base agli input del giocatore. Io dico sempre che la musica è una bestia da controllare tutto il tempo". Lo stesso, in fondo, può dirsi per le emozioni. E viaggiando in Sky, da soli o in compagnia, sarà davvero difficile tenere a bada il turbinio di sentimenti che ci travolgerà nel mare di stelle e nuvole.