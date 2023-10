Sony a tutto gaas: il futuro di PlayStation tra giochi live e multiplayer

Nel corso delle ultime generazioni Sony ha costruito la sua reputazione su un'invidiabile line-up di giochi first party incentrati sulla narrativa e sul single player. Non sono certamente mancate delle incursioni nell'online, talvolta anche mediante delle modalità accessorie per le proprie esclusive, ma oggigiorno se dici PlayStation pensi automaticamente alle avventure di Kratos in God of War (qui la recensione di God of War Ragnarok), alle vicende di Joel ed Ellie in The Last of Us, al viaggio di Aloy in Horizon Forbidden West o allo Spider-Verso di Insomniac Games (qui la prova di Marvel's Spider-Man 2).



Eppure, nonostante il successo di queste produzioni, in Sony ha cominciato a spirare un vento di cambiamento che punta in direzione dei Games-as-a-Service (GaaS), titoli incentrati su dinamiche multigiocatore e pensati per intrattenere gli utenti per lunghi periodi di tempo, magari convincendoli a sborsare qualche soldo nell'acquisto di nuovi contenuti. Quanti e quali prodotti live service sta producendo Sony? Cosa possiamo aspettarci nel prossimo futuro su questo fronte? Proviamo a fare il punto della situazione.

Tutti i GaaS di PlayStation

Nel tentativo di intercettare le esigenze di un mercato in continua evoluzione, sotto la gestione di Jim Ryan Sony Interactive Entertainment ha esponenzialmente incrementato gli investimenti nei giochi a sviluppo continuo, sia inglobando nuove realtà appositamente per lo scopo (emblematica in tal senso l'acquisizione di Bungie), sia invitando punte di diamante come Naughty Dog e Guerrilla Games a dedicarsi a progetti di questo tipo.

L'era di Ryan, cominciata nel 2019 e costellata tanto di successi quanto di scivoloni, giungerà al termine il prossimo mese di aprile, ma la divisione in generale non può certo invertire la rotta tracciata in direzione dei GaaS dall'oggi al domani. A dirlo, innanzitutto, sono i numeri. Secondo le attuali informazioni ufficiali, Sony per l'anno fiscale 2024 preve l'investimento del 55% dell'intero budget di PlayStation 5 nello sviluppo di live service, percentuale che salirà al 60% entro il 2026.



Le produzioni single player non verranno abbandonate, assicurano i vertici, perché ad ogni modo rappresentano uno dei focus principali della compagnia, ma un processo di diversificazione è in atto. Attualmente ci sono dodici GaaS in via di sviluppo sotto etichetta PlayStation - alcuni già noti, altri ancora avvolti nel mistero - un numero tutt'altro che insignificante. La futura line-up di Games-as-a-Service ha cominciato a mostrarsi durante il PlayStation Showcase dello scorso mese di maggio.

Ad aprire l'evento ci ha pensato Fairgames, nuovo heist game competitivo targato Haven, studio fondato dalla veterana Jade Raymond e ormai facente parte a pieno titolo della galassia dei PlayStation Studios. Poco dopo sono stati presentati al mondo anche Helldivers 2 di Arrowhead Studios (che s'è preso il lusso di stravolgere la formula originaria della serie trasformandosi in uno shooter multiplayer in terza persona) e Concord di Firewalk Studios (FPS multiplayer PVP a tinte sci-fi). Passiamo quindi al Marathon di Bungie, un extraction shooter PvP sci-fi che di certo costituisce uno dei progetti più promettenti del ventaglio di produzioni GaaS. Dei quattro, l'unico ad avere una data di lancio e ad essersi mostrato in diverse fasi di gameplay è Helldivers 2, che tra l'altro è anche l'unico in lavorazione presso un collettivo indipendente, visto che Haven, Firewalk e Bungie sono stati acquisiti da Sony a cavallo tra il 2022 e il 2023. I membri del quartetto ad ogni modo sono stati pensati per uscire sin da subito sia su PS5, sia su PC, a partire dal prossimo anno. Arriviamo quindi al chiacchieratissimo prodotto multiplayer ambientato nel mondo di The Last of Us, ad oggi non ancora presentato al pubblico in forma più consistente, pensiamo ad esempio a un trailer.



Nato come una costola multigiocatore del secondo capitolo della serie, il progetto s'è espanso fino a tal punto da assumere i connotati di un'esperienza a sé stante, andandosi ad innestare nel nuovo filone GaaS promosso da Sony. Purtroppo però non sembra tirare una buona aria su questo fronte: lo scorso maggio i ragazzi di Naughty Dog si sono rivolti ai giocatori spiegando d'aver bisogno di più tempo del previsto per realizzare la propria visione, lasciando intendere che qualcosa non stesse andando per il verso giusto dietro le quinte.

A questo dichiarazioni aggiungiamo il report che vuole Bungie non convinta del lavoro svolto fino ad ora dal team californiano, le voci di chi vuole il progetto congelato o cancellato del tutto, e la notizia del licenziamento di 25 collaboratori impegnati nel suo sviluppo. Se in generale partorire un gioco live service è tutt'altro che semplice, immaginiamo debba essere ancora più arduo per un collettivo che - al netto di un grandissimo talento - si è storicamente dedicato a produzioni molto lontane dall'universo GaaS.



Arrivati a questo punto diventa più difficile identificare i restanti sette Game as a Service di PlayStation, ma sulla scorta di qualche striminzita conferma ufficiale, degli annunci di lavoro pubblici e delle copiose voci di corridoio, non del tutto impossibile. Sappiamo per certo, grazie alle parole dello Studio Director Jan-Bart van Beek, che anche Guerrilla Games sta lavorando ad un videogioco multiplayer. Il capo dello studio olandese non ha accennato all'identità del progetto, ma abbiamo come l'impressione che sia ambientato nell'universo di Horizon.

Le prime indiscrezioni, che lo hanno descritto come un multiplayer cooperativo in stile Monster Hunter, hanno trovato riscontro in una build trapelata in rete all'inizio di quest'anno, che ha fatto parlare di sé non solo per l'apparente arretratezza dei lavori, ma anche per lo stile grafico cartoonesco, per certi versi comparabile a Fortnite. VGC ha tuttavia sentito parlare anche di un certo Project H, un MMORPG ambientato nel mondo di Horizon ma sviluppato in collaborazione con i ragazzi di NCSoft, veterani del genere responsabili di Guild Wars. Qualcosa sta sicuramente prendendo forma anche dalle parti di Insomniac Games: lo studio californiano sta portando avanti un terzo titolo tripla A sotto la guida di Erin Eberhardt, un ex di Blizzard, che va ad aggiungersi all'imminente Marvel's Spider-Man 2 e al futuro Wolverine.



Non si conoscono dettagli precisi al riguardo, ma un annuncio di lavoro del 2022 suggerisce che potrebbe trattarsi di un gioco multiplayer. Restando nel campo dei first party, ricordiamo che i veterani di London Studio stanno sviluppando un ambizioso action cooperativo ambientato in una Londra a tinte fantasy e che il nome di Firesprite è stato accostato ad un nuovo Twisted Metal, un'IP tornata recentemente in auge grazie alla serie TV di Peacock. Lo studio di Liverpool, acquisito nel 2021, sarebbe subentrato a Lucid Games al timone dello sviluppo, ma non ci sono ancora certezze al riguardo.



Media Molecule, che poche settimane fa ha chiuso il supporto a Dreams, è stata invece accostata ad un live service, di cui però non conosciamo assolutamente niente. Dulcis in fundo, sappiamo che Jetpack Interactive, realtà third-party che ha già collaborato con Sony realizzando il porting PC di God of War, sta lavorando ad un gioco live service tripla A per PS5 basato su un'IP PlayStation già nota. Regna invece l'incertezza attorno a Deviation Games: lo studio aveva stipulato un accordo con Sony nel 2021 per lo sviluppo di un GaaS, ma un report ha parlato della cancellazione del progetto.

I rischi

Riemergendo da questa lunga carrellata, non possiamo fare a meno di notare quanto siano risicate le conferme, con un solo titolo tra i tanti nominati ad essersi già mostrato in uno stato giocabile, e quanto siano invece numerosi i punti interrogativi. D'altro canto, siamo ben consci che si tratta di una strategia incredibilmente ambiziosa, che potrebbe necessitare di tempo prima di poter dare i primi frutti. Ora come ora riuscire a prevederne l'esito sarebbe impossibile, eppure i rischi a cui potrebbe andare incontro non mancano.

Tanto per cominciare, seppur potenzialmente molto remunerativo, quello dei live service è un mercato piuttosto selettivo. Per ogni titolo di successo ce ne sono molti altri che, nonostante le loro indubbie qualità, faticano a rimanere a galla. Riuscire a sfondare in un ambiente del genere è molto difficile, se poi aggiungiamo che anche un gioco come Fortnite non incassa più come un tempo, è facile comprendere le preoccupazioni di chi vede le mire di Sony come un azzardo.



Le premesse, tra l'altro, non sono delle migliori. Helldivers 2, che andrà ad inaugurare questo nuovo corso nel febbraio del 2024, nonostante il coraggio mostrato nel rivoluzionare la formula di gioco, sta sicuramente faticando ad imporsi all'attenzione del grande pubblico. C'è il rischio che possa rendersi protagonista di un lancio sottotono, al quale potrà sopperire solamente mettendo in campo elevate qualità ed alimentando un passaparola positivo.

D'altronde, sviluppare un Games-as-a-Service non è mica semplice. Chiedetelo a BioWare, finita sull'orlo del precipizio a causa del fallimentare Anthem; a Rocksteady Studios, che non pubblica un titolo dal 2015 ed è stata costretta a posticipare Suicide Squad: Kill the Justice League (peraltro accolto in modo non proprio entusiastico dal grande pubblico). E ancora a Creative Assembly, che si è vista cancellare il suo Hyenas, il progetto più costoso mai finanziato da SEGA, dopo appena tre mesi dal reveal. Parliamo di studi rinomati, che negli anni hanno conquistato milioni di fan con le proprie esperienze single-player, ma che dinanzi al modello GaaS hanno visto crollare le proprie certezze. Ora lo stanno sperimentando sulla loro pelle anche i ragazzi di Naughty Dog, che sembrano star affrontando numerose difficoltà con The Last of Us Multiplayer. Attendiamo di saperne di più anche sui lavori di Guerrilla Games e Insomniac Games, altre due realtà che certamente non hanno raggiunto la notorietà con i live service, avendo trascorso gli ultimi anni della loro storia a puntare su esperienze completamente differenti.



I timori nei confronti della strategia di Sony si acuiscono anche a causa dei malumori che, a detta del giornalista Jason Schreier, starebbero serpeggiando all'interno degli studi first-party, i quali reputerebbero incoerente la visione dell'attuale dirigenza e azzardata la scelta di puntare sui live service. Il rischio è quello di sperperare denaro e risorse facendo impelagare team importanti in progetti al di fuori delle proprie corde, impedendo loro di concentrarsi a pieno regime su ciò che sanno fare meglio, ovvero i blockbuster narrativi che tanto piacciono all'utenza PlayStation.

D'altro canto, spira un vento di cambiamento in Sony Interactive Entertainment: l'attuale CEO e Presidente Jim Ryan, sul quale ricadono sia i meriti del successo di PS5 sia le responsabilità per gli investimenti sui live service, lascerà definitivamente la compagnia il 1° aprile 2024. Il periodo di transizione sarà gestito da Hiroki Totoki, numero due di Sony Corporation, che dapprima lo sostituirà nel ruolo di Presidente e poi assumerà la carica di CEO ad Interim, fino al momento in cui non conosceremo l'identità del prossimo CEO di SIE. La volontà di puntare sui titoli live service resterà la stessa in PlayStation, o verrà in parte ridimensionata? Come spesso si suol dire, lo scopriremo solo vivendo.