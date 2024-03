South Park non ha mai fatto sconti a nessuno, nemmeno nei videogiochi

South Park è stato irriverenza pura e continua a esserlo. Dalla serie televisiva sono passate cattiverie, ironie, una satira pungente che non ha risparmiato nessuno. In quella cittadina fittizia non si risparmia nulla e ogni evento è come il maiale: non si butta via niente. Dal 1997 a oggi il successo è sempre stato forte, con qualche momento di stanca e poi una repentina ripresa, così come accade da sempre anche a I Griffin e a I Simpson, che si dividono una fetta di mercato molto più ampia.



D'altronde MacFarlane e Groening non hanno mai dovuto combattere con una collocazione oraria notturna, quasi a dover nascondere la messa in onda, o a trasferimenti su canali poco raggiungibili. Se non fosse stato per Comedy Central, in Italia, South Park ce lo saremmo dimenticato da tempo. E come ogni licenza che si rispetti, era impensabile non provare ad avere una declinazione videoludica, per andare a creare non solo un legame ancora più forte tra lo spettatore e il creato, ma anche per intessere una fitta rete di merchandising pronto a espandere a macchia d'olio il successo di South Park. Tranne che negli ultimi anni, però, questo tentativo non è andato a buon fine, ma adesso vi raccontiamo la storia di come si è evoluta questa vicenda.

I primi due tentativi a vuoto

Nel 1999, due anni dopo la messa in onda della prima serie e di quella sonda anale che colpì Cartman e l'intera popolazione di South Park, il publisher Acclaim arrivò alla pubblicazione dell'omonimo videogioco per Nintendo 64. Sviluppato da Iguana Entertainment, il titolo venne realizzato sfruttando il medesimo motore di gioco di Turok e si decise - forse un po' a caso - di volgere lo sguardo verso lo sparatutto: il perché una serie irriverente basata su dialoghi sempre pungenti e situazioni al limite dell'assurdo dovesse declinarsi in un approccio da shooter in prima persona resta ancora oggi un grande mistero.

Per stendere i minacciosi tacchini che hanno deciso di invadere la cittadina, una volta scelto il nostro personaggio tra i quattro protagonisti, era possibile affidarsi a una serie di armi trovate in giro per gli stage, fino al raggiungimento dell'uscita e del punto di evasione, anticipando anche i tank che avrebbero potuto arrivarci prima di noi. Un incomprensibile approccio, con l'intera magia della serie depauperata per accontentarsi di un prodotto che potesse essere realizzato con poco sforzo.



Non cambiò la musica nei mesi successivi. Se Acclaim venne invitata a cancellare il sequel del gioco precedente, nessuno poté fermarli quando arrivò il momento di South Park: Chef's Luv Shack.

Un insieme di minigame che vedeva sempre i quattro eroi di South Park - Eric Cartman, Kenny McCormick, Kyle Broflovski e Stan Marsh - alternarsi per portare a termine le richieste di Chef, il cuoco della mensa scolastica. L'assurdità del tutto consisteva nel fatto che nella modalità single player non era possibile sfidare la AI, quindi la vittoria era sempre assicurata, persino con un punteggio negativo causato da risposte sbagliate. Dobbiamo davvero spendere altre parole per questo prodotto?

Nuovi tentativi per nuovi generi

È il 2000 quando South Park Rally sbarca su PlayStation, PC, Dreamcast e Nintendo 64. Erano gli anni in cui proliferavano le proposte su quattro ruote, le corse sfrenate per accaparrarsi la vittoria e mentre Mario Kart faceva da apripista già nel 1992, Crash Team Racing era già stato partorito dalla mente di Jason Rubin e di Naughty Dog.



Era il momento migliore per proporre una declinazione su veicoli di South Park. Lo sviluppo venne affidato a Tantalus, che nel 1996 aveva sviluppato Wipeout e un anno dopo la versione 2097: per lo studio di sviluppo australiano South Park Rally fu il primo prodotto originale, con uno sviluppo di appena 8 mesi grazie al precedente lavoro svolto su 7th Gear, titolo mai pubblicato ma che era già in produzione a Melbourne.

Distribuito sempre da Acclaim, così come i precedenti due titoli dedicati a South Park, il gioco venne criticato persino da Trey Parker e Matt Stone, che accusarono il publisher per la qualità molto bassa del prodotto. Un sistema di controllo molto macchinoso, delle piste per niente ispirate e che provavano invano a replicare degli ambienti che non appartenevano alla serie e un sistema di power-up che non riusciva a offrire un'alternativa valida a quelli di Super Mario e il già citato Crash Team Racing. Insomma, un buco nell'acqua, ma che di sicuro contribuì a far conoscere il fenomeno South Park anche in ambito videoludico, potenziando l'IP televisiva, dopo i due passaggi a vuoto degli anni precedenti.



Di South Park per 10 anni, in ambito videoludico, si persero le tracce: a parte tre comparsate su mobile di poco rilievo, è il 2010 l'anno in cui trova nuova linfa vitale, grazie a Microsoft e l'acquisizione dei diritti sulla serie. Se, però, Parker e Stone avevano accettato il disastro firmato Acclaim dieci anni prima, stavolta non vollero cedere nemmeno di un centimetro: chiesero di poter essere coinvolti nella lavorazione di quello che divenne South Park Let's Go Tower Defense Play! pensato solo per la piattaforma digitale Xbox Live Arcade.



L'idea fu quella di esplorare un nuovo tipo di genere, per la precisione un tower defense, provando a declinare in maniera originale lo strategico a tempo reale: una sorta di precursore di ciò che sarebbe poi accaduto più di recente, con quella che è stata la prova più coraggiosa di South Park in ambito videoludico.

La partecipazione del duo creativo, in ogni caso, riuscì a fornire una base narrativa che servì da pretesto per ogni tipo di azione da compiere: l'assalto di South Park da parte di creature orribili era l'allarme che doveva spingere Cartman e Stan a difendere lentamente le varie zone della città, col supporto anche di Kyle e Kenny. Il successo non arrivò, ma la capacità di mantenere quel senso dello humor che è stato sempre protagonista della serie venne preservato, arrivando a trionfare nella categoria Best Game Based on a Movie or TV Show agli Spike Video Game Awards. I punti di forza c'erano e quello poteva essere l'inizio della scalata.

La verità di Obsidian

Nel 2012 Other Ocean Interactive provò a cavalcare il momento e sempre con licenza Microsoft su Xbox 360 sviluppò South Park: Tenorman's Revenge. L'esercito di Scott stavolta andava fronteggiato in un platform a scorrimento orizzontale, pronto a rievocare quelle che erano le puntate della serie stessa: con Parker e Stone a scrivere la trama, il plot risultò l'unico aspetto funzionante dell'intero videogioco. Stavolta il movente - sempre legato a Microsoft - vedeva Scott Tenorman rubare la Xbox 360 di Cartman, che necessitava di attivare tutti i suoi amici per recuperare subito la console e non perdere i salvataggi di L.A. Noire e Batman: Arkham City.



Avreste fatto lo stesso anche voi, confessate. Il problema è che il tentativo di cambiare genere e trasferirsi verso un platform non trovò il consenso del pubblico e della critica.

Altri due anni di attesa ed eccoci a quel tandem di successi inanellati da South Park. Con lo sviluppo affidato a Obsidian, South Park si presentava sul mercato videoludico con Il Bastone della Verità, un concentrato di ottime proposte di gameplay, di trama e con una irriverenza mai vista prima. Rimanendo ancorati all'estetica della serie televisiva, con una riproduzione in 2.5D, in terza persona, il gameplay offriva una caratterizzazione basata sulle classi, con i quattro archetipi dei personaggi fantasy, passando dal guerriero al ladro, dal mago all'ebreo.



Tutti con una particolare capacità. Eppure lo sviluppo del titolo era stato molto complesso, passato attraverso il fallimento di THQ e la rinascita di Obsidian attraverso l'intervento di Ubisoft, desiderosa di portare a termine quella pipeline avviata da 5 anni.



Se Let's Go Tower Defense Play! si era aggiudicato il plauso della critica, Il Bastone della Verità conquistò tutti, andando a soddisfare le esigenze di un adattamento videoludico di una licenza già di per sé forte. GamesRadar dichiarò che Stick of Truth era per South Park ciò che Batman Arkham Asylum era stato per Batman: un esperimento riuscito in maniera perfetta, in grado di offrire non solo un gameplay calzante per South Park, ma anche per la capacità di creare un open world da esplorare pregno di comicità e humor, quello tipico della serie.

Poi nel 2017 Ubisoft decise di andare ancora più all-in: alla Gamescom di Colonia decise di presentarsi con il Nosulus Rift, un oggetto pronto a ironizzare sul fenomeno Oculus. Una maschera in grado di emettere odori e simulare un'esperienza fuori dal normale, in grado di replicare le flatulenze di Cartman, non solo con l'odore ma anche rilasciando una sorta di sensazione di umidità in grado di farci sentire l'effetto della scorreggia del protagonista di South Park.



Un ottimo modo per anticipare l'uscita di Scontri Di-retti: non forte come il precedente, non fresco come accaduto con Il Bastone della Verità, ma comunque in grado di tenere alta l'asticella del successo di South Park, anche grazie ai due DLC pubblicati successivamente, capaci di scimmiottare anche altri generi, tra cui l'horror. Se ve lo state chiedendo, il Nosulus non venne mai commercializzato (un vero peccato!). E a questa carrellata manca un altro tassello: adesso tocca infatti a Snow Day! aggiungere un nuovo capitolo al mosaico della serie videoludica di South Park.