Spider-Man e Avengers Project: sognando il Marvel Gaming Universe

Immaginate John Kodera, presidente di Sony Interactive Entertainment, che una sera rientra in casa e si ritrova nel proprio salotto Yosuke Matsuda, presidente Square-Enix. Quest'ultimo si alza, guarda Kodera negli occhi e afferma: "Sono qui per parlarle del progetto Avengers". Con questa apertura non proprio sobria abbiamo voluto ipotizzare, con una similitudine che qualche fan Marvel non farà troppa fatica a cogliere, come potrebbe avvenire l'incontro tra le due principali incarnazioni che al momento rappresentano la Casa delle Idee in ambito videoludico: Marvel's Spider-Man e il nebuloso The Avengers Project.



Il Marvel Cinematic Universe, nel corso di dieci lunghi anni, ha spaccato in due il reame dell'intrattenimento, rivoluzionando in larga parte concetti come quelli di franchise e continuity. Kevin Feige e soci sono riusciti, col tempo, a creare un mondo quasi speculare dell'universo fumettistico: un continuum capace di perdurare nel tempo e di espandersi all'inverosimile, accogliendo tra le sue fila un numero sempre maggiore di volti, personaggi e ambientazioni. Viene quasi spontaneo chiedersi se una simile visione potrebbe mai esistere anche all'interno del videogioco. La nascita e lo sviluppo di un vasto quantitativo di tie-in supereroistici, nel corso degli ultimi anni, potrebbe aver gettato le basi per qualcosa di interessante: è davvero fattibile poter vedere, un giorno, un Marvel Gaming Universe dopo il successo riscontrato da opere come Marvel's Spider-Man? Cerchiamo di capire insieme quali sono le prospettive, le potenzialità e i limiti di un simile crossover.

Nel segno di Spidey

Il 7 settembre scorso arrivava sui nostri scaffali Marvel's Spider-Man. La nuova avventura videoludica dell'Uomo Ragno ha riacceso nel cuore degli appassionati la scintilla nei confronti di un videogame a tema supereroi. Un amore che sembrava sopito nella parentesi post-Batman: Arkham e che invece ha trovato nell'opera di Insomniac Games una nuova verve. Pur non risultando perfetto sotto diversi punti di vista, Spider-Man per PlayStation 4 ha pienamente centrato il suo obiettivo: confezionare per i fan il miglior videogioco di sempre sull'arrampicamuri e aprire le porte all'espansione del Ragnoverso in ambito virtuale.

Marvel's Spider-man è infatti espressione di un immaginario completamente standalone, slegato da qualunque incarnazione fumettistica, cinematografica o televisiva targata Marvel. Pur riprendendo diversi elementi, sia narrativi che stilistici, da alcune delle "Spider-opere" più famose di tutti i tempi, l'esclusiva Sony ha tracciato una storia tutta sua, con risvolti originali e in grado di rimescolare le carte in tavola.



Il successo è stato tale che il gioco è risultato il più venduto di sempre nel genere dei tie-in supereroistici, spingendo la Marvel Comics a includere questa particolare versione di Peter Parker all'interno dello Spider-Verse, creando una serie a lui dedicata e introducendolo persino nell'imminente crossover intitolato Spider-Geddon.



Una premessa lunga ma doverosa, volta a sottolineare quanto Marvel's Spider-Man potrebbe giocare (o aver giocato già) un ruolo determinante nei piani della Marvel per espandere il proprio franchise anche su console e PC, dando forma ad una serie di altre produzioni che si pongano in continuità con l'avventura del nostro amorevole Spider-Cop. Se da un lato, infatti, è lecito aspettarsi un sequel che possa proseguire gli interessanti sviluppi posti dal finale del gioco di Insomniac, è anche vero che le basi per passare dalla saga del tessiragnatele ad altri supereroi noti dell'ecosistema Marvel ci sono tutte.

La New York ricostruita digitalmente dal team di sviluppo è disseminata di easter egg che strizzano volutamente l'occhio ai Vendicatori. A partire da elementi scenici presenti sulla mappa di gioco, come la Avengers Tower, il Sancta Sanctorum o l'ambasciata del Wakanda: elementi che, uniti ai vari oggetti di scena e ad alcuni riferimenti che sentiamo pronunciare da Peter, affermano chiaramente che gli eroi più potenti della Terra, entità come Doctor Strange e immaginari come quello di Black Panther siano delle realtà ben consolidate all'interno del Ragnoverso secondo Sony.



Non solo: è sempre un commento del nostro amichevole Spidey di quartiere ad affermare che gli Avengers, in questo universo, sono costantemente impegnati tra missioni cosmiche o internazionali. Un espediente furbo, ma pur sempre credibile, per spiegare l'assenza di Tony Stark e soci dalle strade di Manhattan. Ed è infatti dall'uscita del gioco che si mormora da più parti della possibilità di vedere la creatura di Insomniac come parte di un disegno più grande: un'opera, cioè, capace di farsi apripista di un progetto immenso, esattamente come il primo film di Iron Man nel 2008 diede vita a una catena di pellicole il cui iter creativo, dieci anni dopo, ha rivoluzionato il genere dei cinecomic.

Avengers Uniti

Da cosa potrebbe ripartire, dunque, un Marvel Gaming Universe tenendo conto che prima o poi Sony ci proporrà Marvel's Spider-Man 2?

È doveroso cominciare innanzitutto con qualche flebile certezza: nel gioco di Insomniac Games è in arrivo una sorpresa che, a quanto pare, sarà a tema Fantastici Quattro. La storica famiglia della Casa delle Idee è recentemente tornata alla ribalta nelle serie a fumetti, dalle quali latitavano dal 2015, e potrebbe rappresentare una delle principali novità non appena i Marvel Studios inizieranno il nuovo processo creativo in seguito all'acquisizione delle produzioni di 21st Century Fox.



Non è ancora chiaro se tale sorpresa arriverà in Marvel's Spider-Man tramite un semplice costume (l'Uomo Ragno ha fatto parte della Fondazione Futuro, una branca dei Fantastic Four, indossando una tuta bianca) o addirittura con un DLC che sarebbe il coronamento di una partnership ideale: per la prima volta, anche se in un'opera videoludica, rivedremmo incontrarsi in maniera davvero concreta i brand Sony, Marvel e Fox in un'unica storia.

L'altra grande indiscrezione che prende corpo sul web da diversi mesi chiama a gran voce un videogioco su Iron Man, idealmente e narrativamente collegato a Marvel's Spider-Man. Come abbiamo già evidenziato in un nostro recente speciale, un'avventura nei panni di Tony Stark (in termini di ambientazione e di gameplay) sarebbe un ottimo proseguimento dell'ipotetico universo condiviso inaugurato dal gioco di Insomniac. Per molti, inoltre, il fantomatico Marvel's Iron Man potrebbe essere un perfetto contraltare al suo predecessore, se diventasse un'esclusiva Xbox.



Tornando alle possibilità concrete che offre ad oggi il mercato, invece, è opportuno ricordare un'altra produzione di cui attualmente sappiamo pochissimo. Ci riferiamo a The Avengers Project, il videogioco che Square-Enix ha affidato ai ragazzi di Crystal Dynamics, ma di cui abbiamo ammirato soltanto un breve teaser cinematico.

Al momento ignoriamo persino che tipo di videogame sarà e, se da un lato è possibile ipotizzare anche un'esperienza multiplayer con protagonisti i Vendicatori, dall'altro è pur sempre vero che la Marvel ha stretto con il publisher una partnership pluriennale, volta a realizzare una serie di giochi dai quali è lecito aspettarsi un'impronta narrativa - soprattutto considerando che Crystan Dynamics collaborerà con studi come Eidos Montreal e sviluppatori provenienti da Naughty Dog e Visceral Games. Le possibilità di un Marvel Gaming Universe passano anche, e soprattutto, dalle ambizioni del binomio Square-Marvel, le cui prospettive gettano un'ombra sul caso Spider-Man.

Il potere Marvel

Sarà mai possibile che un'esclusiva Sony abbracci in qualche modo un canovaccio narrativo in continuità con un progetto nato per essere multipiattaforma? Sarebbe un risvolto che contravverrebbe alle regole stesse di un franchise in continuity, poiché non tutte le sue incarnazioni sarebbero fruibili alla totalità del pubblico. Non solo: l'idea di un Marvel Gaming Universe è ostacolata principalmente da quelli che sono i dettami burocratici ed economici dell'industria videoludica.

Marvel Entertainment e Disney non posseggono una propria divisione adibita allo sviluppo di videogame, ma delegano le idee creative (tramite la divisione Disney Consumer Products and Interactive Media) ai grandi publisher videoludici e agli sviluppatori che trasformeranno le direttive in realtà. La situazione è quindi ben diversa rispetto alla creazione di pellicole cinematografiche, dal momento che esistono degli studios le cui produzioni sono "fatte in casa propria".



Inoltre, anche laddove i film o le serie TV non vengano inclusi sotto l'egida dei Marvel Studios, la gigantesca cupola di collaborazioni che fa capo a Disney è sicuramente gestibile: abbiamo, ad esempio, le serie TV (animate e non) che appartengono comunque alla casa di Topolino, mentre un po' più delicata (ma pur sempre a fuoco) è la gestione del Ragnoverso tra Spider-Man e Venom che la compagnia divide con Sony.

C'è poi il prestito valido per il marchio Marvel che la società ha finora concesso alla Fox per X-Men, Wolverine e Deadpool. In ultima analisi abbiamo il delicato caso dei prodotti Netflix, destinati a soccombere con l'arrivo della piattaforma streaming Disney+ che aprirà a ulteriori produzioni televisive facenti capo direttamente ai Marvel Studios.



L'industria videoludica è ben più numerosa. Al di là dei tre grandi produttori di hardware, presenti in maniera quasi omogena nelle case del pubblico, il panorama delle software house è a dir poco sconfinato. Cioè vale per i grandi e i piccoli team, ed anche per le società indipendenti. Impossibile elencare, ad esempio, tutti gli studi di sviluppo adibiti alla realizzazione di produzioni tie-in ispirate ai film Marvel nel corso degli anni.

E, in tutto ciò, non abbiamo neanche citato un settore sempre più emergente come quello mobile, saturo com'è non soltanto di sviluppatori ma soprattutto di detentori di hardware. Un quadro generale così vasto da rendere davvero difficoltosa un'omogeneità creativa e un controllo qualità su larga scala, anche in termini burocratici, economici e produttivi. Se però è vero che, dopo tanti anni, la Disney sembra aver finalmente riunito sotto un unico blasone tutti i personaggi e i marchi Marvel, in modo da allargare ancor di più i confini di un impero già stratosferico, è altrettanto lecito sognare un MGU che possa rappresentare il giusto contraltare agli eroi che da dieci anni ci emozionano sul grande schermo.



Il primo, grande universo in continuity nel mondo dei videogiochi, qualcosa che solo la strapotenza di un colosso come Marvel potrebbe costruire. Un sogno a occhi aperti che deve tentare di concretizzarsi partendo dalle uniche due certezze attualmente disponibili: da una parte Marvel's Spider-Man, dall'altra il misterioso The Avengers Project.