Spider-Man, la fine del viaggio: Peter Parker, il più umano degli eroi Marvel

Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Questa massima accompagna il personaggio di Spider-Man da quasi 60 anni dalla sua prima pubblicazione, su quel numero di Amazing Fantasy del 1962 prima che l'eroe, forte di un successo mondiale stratosferico, ricevesse una testata fumettistica ufficiale targata Marvel Comics. L'elemento più importante, vero e genuino del nostro amichevole Ragno di quartiere non è tanto nel suo costume, nei superpoteri di cui è in possesso o nel carattere leggero e spontaneo: è il ragazzo dietro la maschera che conta, Peter Parker. Il consenso popolare costruitosi attorno all'arrampicamuri deriva proprio dall'essere un paladino vicino al proprio pubblico, l'emblema dei cosiddetti supereroi con super problemi: un ragazzo come tanti, alle prese con la vita di tutti i giorni e le insidie che ci riserva la quotidianità. Scuola, lavoro, amore e amicizia: tutte costanti che hanno permesso al buon Pete di rimanere profondamente umano, a dispetto delle capacità soprannaturali che può utilizzare. Il 7 settembre 2018 l'Uomo Ragno torna in salsa videoludica in una veste completamente nuova: disponibile in esclusiva PlayStation 4, Marvel's Spider-Man di Insomniac Games è pronto a invadere le nostre case, a travolgerci con tutta la sua spettacolarità e a portarci addentro a un Ragnoverso tutto nuovo, riscrivendone i canoni ma senza tradire lo spirito originale di ogni personaggio. Prima di gettarci a capofitto tra i grattacieli di Manhattan, però, ci resta un'ultima tappa da compiere per il nostro viaggio alla scoperta dello Spiderverse classico: quello più importante e intenso, dedicato prima di tutto a Peter Parker che all'Uomo Ragno. Perché, in fondo, gran parte delle sue gesta più importanti le abbiamo già raccontate nei vari speciali dedicati ai suoi nemici e alleati. L'ultimo volo tra le liane della grande tela che compone l'universo di Spider-Man è nel segno di Peter, il ragazzo con una grande responsabilità.

Does whatever a Spider can...

I cicli editoriali di Spider-Man possono essere divisi, perlomeno quelli dell'Universo Marvel classico, in quattro grandi "epoche". Impossibile non iniziare da quella relativa alla creazione del personaggio, avvenuta nel segno della gestione di Stan Lee e Steve Ditko: i due, che furono anche i creatori dell'eroe Marvel dopo i Fantastici Quattro dello stesso Lee e dell'intramontabile Jack Kirby, hanno segnato prepotentemente le prime avventure di Peter, un giovane liceale che un giorno viene morso da un ragno radioattivo durante una dimostrazione scientifica e acquisisce poteri ragneschi, tra i quali la forza proporzionale di un aracnide, la capacità di aderire ai muri con mani e piedi, agilità sovrumana e una sorta di sesto senso (ribattezzato poi Senso di Ragno) che lo avverte dei pericoli imminenti; a questi, il nostro ben presto affianca delle polsiere capaci di sparare un fluido che emula in tutto e per tutto la viscosità e la consistenza di una ragnatela, completando il tutto con il suo storico e imprescindibile costume rosso e blu che (in origine) prevedeva anche delle membrane fatte di ragnatela sotto le braccia. Come ben sappiamo, Peter è orfano, poiché i suoi genitori morirono in circostanze misteriose durante un incidente aereo, anche se nel corso degli anni abbiamo scoperto che erano in realtà agenti segreti dello S.H.I.E.L.D.; fu quindi allevato dai suoi zii, Ben e May Parker, e fu proprio la morte di zio Ben (avvenuta per mano di un rapinatore che il ragazzo non aveva voluto fermare in seguito a un incontro di wrestling, in cui si cimentava per sbarcare il lunario) a far capire a Peter che da grandi poteri derivano grandi responsabilità: la genesi di Spider-Man, che ormai hanno imparato tutti a conoscere, si consuma tra le pagine del primo, storico numero di Amazing Spider-Man.

In seguito, tramite l'estro svariati autori in forza alla Casa delle Idee che si sono susseguiti nel corso dei decenni, le storie di Spidey si sono suddivise in altre testate: tra queste ricordiamo le più celebri, come Web of Spider-Man (nata nel 1985) e The Spectacular Spider-Man (1968), senza dimenticare tutte le mini-serie annesse e i rilanci editoriali nel corso del nuovo millennio. L'opera "alternativa" più apprezzata e famosa di tutte è probabilmente Ultimate Spider-Man, una rivisitazione in chiave teen a cura di Brian Michael Bendis che, proprio all'inizio degli anni 2000, si proponeva di servire al pubblico un universo parallelo più vicino ai lettori giovanissimi, in cui veniva esaltata la componente cinematografica del tratto di disegno e l'atmosfera liceale tipica delle prime storie del personaggio - ma opportunamente riscritte secondo i canoni e le tendenze popolari del nuovo millennio. A rappresentare l'importanza di questa idea, c'è da aggiungere che da questa serie ha preso corpo l'intero Universo Ultimate, una versione parallela a quello principale (ovvero Terra-616) che ha introdotto il Nick Fury in versione afroamericana - diventata clamorosamente, col tempo, l'iconografia canonica del direttore dello S.H.I.E.L.D. - e l'apprezzato Miles Morales.

Tornando alla gestione di Ditko, le storie sull'Uomo Ragno inizialmente cercavano di mantenere un tono il più realistico possibile per rimanere vicini al pubblico: ecco che i primi avversari dell'eroe furono Avvoltoio, Camaleonte e il Riparatore, tutti villain in possesso di capacità derivate dall'utilizzo della scienza o della tecnologia, a cui ben presto si unì il malvagio Dottor Octopus, destinato a diventare una delle principali nemesi dell'arrampicamuri. Sempre allo storico duo composto da Lee e Ditko dobbiamo altri cattivi come Lizard, l'Uomo Sabbia, Kraven il Cacciatore, Mysterio e soprattutto Goblin, probabilmente il più grande avversario di sempre dell'Uomo Ragno insieme a Doc Ock e al simbionte.

L'universo ragnesco non ruota però attorno al solo personaggio di Parker, ma anche a tutti i suoi relativi comprimari, i cui affetti e rapporti costituiscono da sempre il motore della sua caratterizzazione e delle storie che ci accompagnano da svariati decenni: la povera e dolce zia May, il burbero J. Jonah Jameson, la giornalista Betty Brant, il bullo Flash Thompson e la bellissima Gwen Stacy. Ciascuno di questi personaggi, nel tempo, ha evoluto il proprio status quo, segnando un ulteriore passo nell'evoluzione del protagonista: la fragilità fisica e psicologica di zia May, hanno sempre tenuto Peter ben lontano dal rivelare la sua identità segreta ai membri della famiglia, mentre il rapporto con la dirigenza del Daily Bugle ha evidenziato la dimensione precaria del personaggio, costantemente diviso tra il proteggere il suo segreto e al tempo stesso rischiando costantemente di essere scoperto. Persino le angherie sofferte in gioventù dal superbo Flash trovano una ragion d'essere quando il personaggio, ormai cresciuto, inizia ad essere coinvolto nelle scorribande di Spider-Man, tra coinvolgimenti con la malavita e un'improbabile relazione con Felicia Hardy, la Gatta Nera, che intanto tentava di insinuarsi nuovamente nella vita di Peter dopo averne fatto parte in qualità di amante: nei cicli editoriali più recenti, Flash ha addirittura acquisito l'identità di Venom, viaggiando nello spazio e militando in un'inedita formazione dei Guardiani della Galassia. Gwen Stacy è stato il primo, grande e indimenticabile amore di Peter, stroncato da un terribile incidente per mano del Goblin, che vide la giovane perdere la vita tra le braccia del povero Parker.



Ammettilo, Tigrotto... hai appena fatto centro!

Con questi avvenimenti, tra il finire degli anni Sessanta e Settanta, ci addentriamo nell'era di John Romita Sr., vero e proprio deus ex machina della cavalcata di Spider-Man verso il successo: a Romita dobbiamo la caratterizzazione più profonda del perfido Norman Osborn, ma soprattutto l'introduzione di Mary Jane Watson. Con la sua iconica frase ("Ammettilo, Tigrotto, hai appena fatto centro!"), MJ è entrata nella vita di Peter come un vero e proprio uragano, sostituendo Gwen nel ruolo di fidanzata (e, successivamente, moglie) del nostro eroe, costantemente divisa tra il desiderio di una vita normale, il tentativo di fare carriera nel mondo dello spettacolo e la costante minaccia di avversari che, una volta scoperto il suo legame con l'Uomo Ragno, l'hanno costantemente presa di mira. In questa fase, con Stan Lee a tirare sempre le redini della testata, si continuano a respirare atmosfere da "storie di strada", con l'introduzione di villain come Kingpin (che poi si sposterà, con più prepotenza, nell'universo di Daredevil) e Prowler, ma anche con la nascita dell'amicizia tra Peter e Harry Osborn (i due, in previsione del college, vanno poi a vivere insieme). Sono gli anni in cui Peter è costantemente diviso tra l'amore folle per Gwen e le avance di Mary Jane, la protezione dell'identità segreta dai suoi invadenti amici e la prima, tragica morte "post-zio Ben" che segna prepotentemente il suo carattere: la scomparsa del capitano Stacy, il padre di Gwen, deceduto in seguito a uno scontro con il Dottor Octopus. Una perdita che ha gravi ripercussioni sull'ideologia di Parker, sia come eroe che come fidanzato: anche il suo rapporto con Gwen cambia, dal momento che la ragazza non sa che Peter e l'Uomo Ragno sono la stessa persona, arrivando a odiare l'arrampicamuri (che incolpa per la morte del padre) e notando un distacco da parte del suo amato, che intanto aveva promesso al capitano Stacy che si sarebbe allontanato da Gwen per proteggerla dalle minacce. Sarà, purtroppo, soltanto in punto di morte, tra le braccia di un sempre più distrutto Pete, che Gwen scopre la verità, una scena che resta tutt'oggi uno degli avvenimenti più drammatici e commoventi dell'Universo Marvel.

Negli anni Ottanta inizia un ciclo piuttosto rinomato, quello relativo al costume nero: nel corso di un'avventura spaziale, infatti, Peter danneggia il suo outfit classico e tenta di ripararlo utilizzando un macchinario; così facendo, tuttavia, finisce col liberare un parassita alieno chiamato simbionte, che "infetta" la sua tuta rendendola tutta nera con un grande ragno bianco al centro. La presenza del simbionte, che in seguito occuperà altri ospiti dando vita al celebre anti-eroe chiamato Venom, dona a Peter un deciso power-up delle proprie abilità, ma al tempo stesso ne contamina la personalità facendolo diventare più cupo e aggressivo: resta celebre, tanto nei fumetti Marvel quanto nel cinecomic di Sam Raimi, la scena in cui il nostro si libera dell'organismo, sfruttando il suono di una campana all'interno di una chiesa (il parassita, infatti, odia i rumori troppo forti): il simbionte troverà poi Eddie Brock, che rimarrà nel corso del tempo il principale protagonista delle scorribande del personaggio.

La Saga del Costume Nero, L'Ultima Caccia di Kraven e soprattutto la Saga del Clone sono tra le avventure più importanti di quegli anni, in grado di esaltare la centrale dicotomia tra il personaggio di Peter e il suo alter-ego ragnesco: nella Saga del Clone (ripresa più volte nel corso della storia editoriale, fino ai giorni nostri con il recente "Complotto del Clone") uno scienziato che si fa chiamare Sciacallo riesce a clonare Peter Parker. Il risultato è un individuo violento e minaccioso, che col tempo prende il nome di Ben Reilly (da Ben Parker e May Reilly) e assume l'identità del Ragno Rosso, un vigilante che decide di operare lontano dal Nord America e dai metodi decisamente poco ortodossi.

Particolarmente significativa è anche la mini-serie Potere Totemico: una saga in cui Michael J. Straczynski e John Romita Jr. ipotizzano che i poteri di Peter non siano frutto del caso, ma piuttosto che una divinità abbia scelto proprio il giovane (un nerd emarginato) come rappresentante del collegamento tra il mondo dei ragni e quello degli uomini. Questo ciclo di storie ha dato vita, col passare degli anni, alla vera e propria rappresentazione a sé del Ragnoverso, un microcosmo che esula dal multiverso Marvel e che raccoglie tante versioni alternative di Spider-Man provenienti da altrettante terre parallele: col tempo, gli attori in gioco nella "grande tela" del destino sono diventati i Web Warriors, e hanno popolato stabilmente la storia editoriale recente della Casa delle Idee.



La grande tela

L'ultima fase per il nostro Spidey è quella che segna l'era moderna, quindi in sostanza l'ultimo ventennio. Siamo nell'epoca dei grandi cambiamenti nello status quo dell'eroe, ma anche nel suo coinvolgimento concreto nelle storie corali più importanti dell'Universo Marvel, al fianco degli Avengers o contro alcuni di essi.

In Civil War fu storico, ad esempio, il suo gesto di smascheramento pubblico al fine di placare la faida tra Capitan America e Iron Man, così come il ritorno al costume nero in seguito alla guerra civile e alla morte di Steve Rogers. Peter prende parte finanche a World War Hulk, venendo rovinosamente sconfitto dal Gigante di Giada insieme a molti altri suoi colleghi eroi prima dell'intervento di Sentry (anche se, in passato, era riuscito a sconfiggerlo durante le Avventure Cosmiche, quando è diventato temporaneamente Capitan Universo). La vera e propria "nuova era" avviene con Soltanto un altro giorno, una serie che riscrive il suo status quo e - da scienziato di successo alla Horizon Labs nonché marito di Mary Jane - lo riporta allo spirito delle sue prime avventure: per salvare zia May da un colpo mortale, Parker stringe un patto con Mefisto e rinuncia al suo matrimonio con MJ, ritrovandosi nuovamente scapolo ed economicamente precario.

Sono gli anni di altre grandi maxi saghe come Secret Invasion, che hanno visto il coinvolgimento attivo di Spidey, di Dark Reign, di Assedio e di Secret Wars, arrivando alla più recente fase editoriale che (sotto l'egida dell'amato/odiato Dan Slott, che ha collaborato anche alla scrittura di Marvel's Spider-Man per PS4) ha visto completamente rivoluzionarsi la vita del nostro Peter: con il raggiungimento del numero 600 di Amazing Spider-Man, un avvenimento incredibile scuote la vita editoriale del personaggio. La "morte" di Peter Parker e il conseguente insediarsi della mente del Dottor Octopus nel corpo del ragazzo: nasce così il ciclo di Superior Spider-Man, al termine del quale un piccolo residuo della mente del nostro riesce infine a riappropriarsi del suo fisico scacciando il suo nemico. Intanto, però, nei panni dell'Uomo Ragno Superiore, Octavius sconvolge la vita di Peter: fonda le Parker Industries, un complesso di aziende di livello internazionale che il giovane ben presto trasforma in un piccolo impero votato allo sfruttamento della biotecnologia per migliorare la vita delle persone.

Siamo giunti infine al ciclo editoriale più recente, in cui il Nostro si è ritrovato infine costretto a distruggere le Industries per fermare nuovamente Octopus - che intanto si è trasferito nel corpo di un clone di Peter - durante l'oscura saga di Secret Empire, nella quale Capitan America è diventato il leader supremo dell'Hydra piegando il mondo al proprio volere.

In Marvel Legacy, che intanto ha visto il sopraggiungere del numero 700 di Amazing Spider-Man, il nostro Pete è tornato a uno status quo piuttosto simile al suo spirito originale, in linea con la filosofia del nuovo rilancio editoriale della Casa delle Idee, che cerca di recuperare lo spirito che animava la Marvel delle origini negli anni Sessanta: nuovamente povero, precario e alle prese con una città che fa fatica ad accettarlo, con in più il peso dell'odio che i cittadini provano verso Peter Parker per aver distrutto le Parker Industries e lasciato senza lavoro centinaia di dipendenti. Nuove storie, nuovi archi narrativi e soprattutto nuovi nemici, amori e problemi: passano gli anni, ma la cosiddetta "fortuna dei Parker" rimane la stessa. E rimane lo stesso anche il buon Peter, che in svariati decenni (molto più di altri eroi Marvel) non ha mai perso la sua ideologia, la sua umanità e la sua estrema vicinanza all'uomo comune.