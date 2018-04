Spider-Man: i più famosi costumi della storia dell'Uomo Ragno

Il tratto caratteristico di un eroe è, sempre e comunque, la sua maschera, il che si traduce nel costume che porta. Ogni outfit supereroistico è un'esplosione di colori e design fantasmagorici, che nel corso degli anni ha permesso ai vari autori fumettistici o cinematografici di sbizzarrirsi nel trovare lo stile più adatto.

Quello di Spider-Man è forse uno dei costumi più apprezzati dal pubblico, in particolare quello giovanissimo: alzi la mano chi, da bambino, non ha costretto i propri genitori a permettergli di vestirsi da Uomo Ragno a Carnevale. Ciò che poi contraddistingue un supereroe è la capacità di cambiare spesso e volentieri outfit, ma senza tradire lo spirito originario del suo simbolo.

È accaduto, tanto nei cinefumetti quanto nei comics, praticamente a ogni paladino esistente, dalle divise di Captain America alle armature di Iron Man fino alle calzamaglie di Daredevil: e ovviamente proprio l'Uomo Ragno è uno dei personaggi ad essersi maggiormente prestato a più di qualche restyling, pur ritrovando sempre e comunque nel classico costume rosso e blu quello maggiormente rappresentativo.

A tal proposito, i videogiochi di Spider-Man - soprattutto le incarnazioni più recenti del franchise - hanno sempre offerto una vasta selezione di tute con cui vestire Spidey : per l'occasione, sulla scia anche delle recenti rivisitazioni nel design dell'arrampicamuri operate nel Marvel Cinematic Universe e che porteranno Peter Parker a vestire una particolare armatura in Avengers: Infinity War, vogliamo ripercorrere i costumi più celebri e memorabili della storia dell'Uomo Ragno.



Da Ditko a Romita

Spider-Man nacque nel 1962, questo lo sappiamo un po' tutti. Fu Stan Lee a partorirne le prime avventure e il concept, ma i suoi disegni presero vita grazie a Steve Ditko: ai suoi esordi, tralasciando il primo prototipo di tuta che Peter indossava per gli incontri di wrestling, Ditko rappresentò Spidey con un design destinato a far scuola e a lasciare una grande eredità negli anni a venire. Parliamo ovviamente del classico costume rosso e blu scuro, con gli "occhietti" bianchi e neri sulla maschera e due membrane di ragnatele tra l'interno braccia e i fianchi. Pochi anni dopo arrivò un altro autore in grado di imprimere il proprio indelebile marchio sul personaggio: John Romita Sr., il quale rappresentò una versione di Spidey decisamente più "moderna" e che ispirò soprattutto le versioni cartoon dell'eroe. Romita Senior, infatti, rimosse le membrane sotto le braccia dell'Uomo Ragno e schiarì di parecchio i colori di base del costume, "snellendo" il ragno al centro dell'outfit e creando un prototipo destinato a dominare l'estetica dei fumetti di Spider-Man per gran parte degli anni Sessanta e Settanta - peraltro, John Romita fu anche l'ideatore di Mary Jane Watson, il più grande amore di Peter Parker.

Il costume Nero

È a partire dagli anni Ottanta che avvenne il primo cambiamento: nel 1984 esordì la saga del simbionte, che introdusse per la prima volta un costume destinato a rimanere impresso a lungo nella memoria dei fan. Parliamo dell'outfit nero, che Peter ottenne in seguito a una missione cosmica durante la quale la sua tuta classica andrò distrutta; nel ripararlo, l'abito fu preso di mira da un simbionte, un parassita alieno, che conferì al costume un aspetto interamente nero.

L'organismo donò a Peter una doppia personalità, oltre che un carattere più aggressivo, tale per cui il nostro non aveva memoria di alcune violente ronde notturne in cui si imbarcava. Solo grazie a Reed Richards scoprì la vera natura del simbionte, del quale si liberò: il parassita, in seguito, decise di possedere il giornalista Eddie Brock, determinando la genesi di uno del villain e anti-eroi più celebri del Ragnoverso e dell'Universo Marvel: Venom.

La dimensione cosmica, negli anni Ottanta, non abbandonò Peter Parker. Nel 1989, nel numero 158 di The Spectacular Spider-Man, il nostro eroe venne scelto per diventare Capitan Universo, un'entità che possiede svariati individui da essa reputati degni e che serve Eternità - una creatura cosmica che regola lo scorrere del tempo. Nel 1990 arrivò un altro celebre autore alle matite di Spidey: Todd McFarlane. L'artista, nel corso di una serie intitolata semplicemente Spider-Man, elaborò un concept piuttosto inedito per il personaggio, un ritorno alle origini che riportò il costume rosso e blu con tonalità più scure e finanche le ragnatele sotto le braccia, ma arricchì il design aumentando a dismisura la grandezza degli occhi sulla maschera. Un tipo di impostazione che, un decennio più tardi, ispirò la linea di fumetti Ultimate: nel 2000 Brian Michael Bendis lancio la nuova realtà editoriale pensata per un pubblico più giovane, nel quale riscrisse i canoni del Ragnoverso e rivide anche alcuni elementi nel costume, rendendo il design di Spidey più fresco, moderno e innovativo.

Uno sguardo al Futuro

Ma ritorniamo indietro, negli anni Novanta: nel 1992 esordiva una serie destinata a un grande successo intitolata Spider-Man 2099, una versione futuristica dell'arrampicamuri dietro la cui identità si celava (e si cela ancora oggi) Miguel O'Hara. Miguel è in possesso degli stessi poteri di Peter, in più utilizza gadget altamente tecnologici possibili grazie alle possibilità offerte dalla sua epoca: O'Hara convive oggi, nel 2018, nell'Universo Marvel ed è alle dipendenze delle Parker Industries.

Nel 1993 arrivò un'altra, piccola rivoluzione nel design di Spider-Man: l'eroe vestì per la prima volta una corazza in occasione del numero 100 di Web of Spider-Man, con delle placche in acciaio a sostituire la parte rossa del costume, mentre le parti blu furono sostituite con il colore nero. Ma non è certo finita qui: gli anni Novanta videro altri due importanti corsi - e altrettanti costumi diversi - per il nostro: la Saga del Clone debuttò nel 1994 e rimane ad oggi una delle più memorabili in assoluto. Il costume del personaggio chiamato "Ragno Rosso" vede sotto la sua maschera Ben Reilly, un clone di Peter molto più aggressivo creato dallo scienziato Mile Warren: in seguito agli avvenimenti della complessa e lunga Saga del Clone, Ben assunse un'identità tutta sua facendo chiamare, appunto, Scarlet Spider, anche se i suoi metodi rispetto all'amichevole Spidey di quartiere restano decisamente poco ortodossi. Ma nel 1996 ci fu un periodo in cui Peter abbandonò la sua identità segreta, ragion per cui Ben Reilly vestì i panni di Spider-Man ma indossando un costume inedito durante la serie The Sensational Spider-Man: il costume "Sensational", appunto, crea un ragno grande quanto tutto il torso, le cui zampe si congiungono con la parte blu dell'abito.

Nel 2004 Spider-Man fu coinvolto in una saga chiamata Secret War, nella quale Nick Fury lo convinse a infiltrarsi nella nazione di Latveria - governata dal Dottor Destino. Per l'occasione, l'artista italiano Gabriele Dell'Otto realizzò un "nuovo" costume nero con degli eleganti motivi blu, un outfit che tuttavia rimase "esclusiva" di quella saga.

Negli anni 2000 si consolida anche il rapporto tra l'Uomo Ragno e gli Avengers, in particolare il nostro instaura un certo rapporto di allievo-mentore con Tony Stark: Iron Man, per l'occasione, dona a Peter la famosa corazza che gli conferì l'identità di Iron Spider, un costume rosso con i motivi gialli (gli stessi colori di Iron Man) e con delle grosse zampe da ragno che fuoriescono dalla schiena. Ma sapevate che esiste anche una versione noir di Spider-Man? Proprio così, nel 2009 debuttava Spider-Man Noir, una versione alternativa in cui il Ragnoverso fu ambientato nel 1930, durante la grande depressione: il costume, di conseguenza, seguì il design tipico degli anni Trenta. Spidey è sempre stato un grande amico dei Fantastici Quattro: quando Johnny Storm, la Torcia Umana, scompare spingendo i suoi amici a credere nella sua morte, la testata dei quattro eroi cambiò il titolo in Fondazione Futuro. I costumi della super-famiglia divennero bianchi e alla formazione - per colmare il vuoto lasciato da Johnny Storm - si aggiunge proprio Spider-Man, forte di una calzamaglia a tema.

Un'altra variante particolare, che insieme a quella della Fondazione Futuro è anche comparsa come skin nell'ultimo videogioco ispirato a The Amazing Spider-Man 2, è la Stealth Suit: un costume blu scuro con un grosso ragno digitalizzato sulla parte frontale, capace di rendere Peter temporaneamente invisibile.

Arriviamo agli ultimi anni della Marvel Comics, con tre outfit: nel 2012 debuttò un secondo Ragno Rosso, dietro i cui panni si celava Kaine, un altro clone malvagio di Peter Parker. Il suo costume è prevalentemente rosso scarlatto con la parte superiore - dalle spalle in su, comprese le dita delle mani - di colore nero: Scarlet Spider II opera prevalentemente in Texas. Nel 2013 ci fu un altro importante step per il personaggio: il Dottor Octopus riuscì a prendere il controllo della mente di Peter diventando Superior Spider-Man, e per l'occasione scelse di cambiare costume. I colori della calzamaglia si fecero prevalentemente blu scuro, con la parte superiore dalle spalle in su di colore rosso - in sostanza, una specie di Scarlet Spider invertito. Ripreso possesso del suo corpo, e ritrovatosi a capo delle Parke Industries nella Nuovissima Marvel, Peter implementa le invenzioni di ricerca e sviluppo all'interno del suo costume - che torna a seguire i dettami classici rendendo il ragno al centro più stilizzato e squadrato rispetto al passato - rendendo le vesti di Spidey altamente tecnologiche e in possesso persino di un'intelligenza artificiale.

Spider-Man al cinema

Nell'ambito cinematografico legato a Spider-Man abbiamo avuto svariate riproposizioni dei diversi design più celebri: la trilogia di Sam Raimi propose uno stile tutto suo, unendo la forma degli occhi a triangolo più tipica di autori come McFarlane alle forme più strette e sinuose di Ditko, un design che poi si applicò anche alla versione nera posseduta dal simbionte in Spider-Man 3.

The Amazing Spider-Man di Marc Webb con Tom Holland tentò a sua volta di ricreare un'estetica simile ai fumetti Ultimate e con qualche elemento che ricorda vagamente anche l'Uomo Ragno negli anni Novanta - soprattutto con il secondo film del 2014, dal momento che il costume del suo predecessore presentò alcuni caratteri decisamente inediti, come i motivi della calzamaglia e gli occhi dorati.

E poi c'è lo Spider-Man di Homecoming interpretato da Tom Holland.

Un tentativo da parte dei Marvel Studios di omaggiare i padri fondatori delll'amichevole Uomo Ragno di quartiere, quindi lo stile di Ditko e John Romita Senior su tutti, ma senza precludersi qualche soluzione di design più moderna. Infine, il "bimbo-ragno" cinematografico tornerà in Avengers: Infinity War con una Iron Suit totalmente inedita rispetto a quella fumettistica, con i motivi rossi e gialli che si fonderanno con la classica colorazione rossa e blu. Qual è il vostro costume preferito in assoluto? E quali vorreste di più nello Spider-Man per PlayStation 4 di Insomniac Games, tra i cui bonus pre order di sarà proprio l'Iron Spider di Infinity War?