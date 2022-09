Splatoon 3: i trucchi per affrontare al meglio le sfide di Splattonia

Complice l'aumento vertiginoso della platea di Nintendo Switch, che ha ormai superato la quota dei 111 milioni di console distribuite, Splatoon 3 sarà per molti il primo punto d'approdo nel coloratissimo universo degli Inkling. Per questa ragione abbiamo composto per voi un breve vademecum con alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili durante le vostre avventure in quel di Splattonia, in particolar modo nel caso non abbiate mai bersagliato a colpi d'inchiostro un sorridente ibrido uomo-calamaro. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo invece alla nostra recensione di Splatoon 3.

Il manuale dello splattatore provetto

Parliamo con un paio di indicazioni generali che fondamentalmente si applicano ad ogni scenario di gioco. Considerando l'ampiezza dell'armamentario a disposizione dei giocatori in Splatoon 3, il nostro consiglio è di testare il più possibile a fondo ogni opzione (potete farlo anche in negozio) prima di procedere all'acquisto: una raccomandazione che riguarda anche le armi secondarie (bombe et similia) e le abilità speciali in dotazione a ciascuna "spara-vernice".

Questo non vuol dire che dobbiate limitarvi nella scelta degli strumenti da portare sul campo, selezionando esclusivamente quelli con i quali avete una certa confidenza, ma è chiaro che il rodaggio preliminare può rivelarsi un prezioso alleato per mantenere una buona efficienza in battaglia. D'altronde il sistema di progressione di Splatoon 3 offre un costante invito alla sperimentazione guerresca, e il modo migliore per assecondarlo è darsi il tempo di "digerire" le peculiarità di ogni arma. Questa fisiologica curva d'apprendimento coinvolge anche i benefici concessi dal vestiario: se all'inizio i bonus migliori sono senza dubbio quelli che permettono di risparmiare vernice o accelerare i tempi di ricarica, strada facendo dovreste provare a comporre combinazioni diverse in linea con l'evoluzione del vostro stile di gioco. I novelli splattatori dovrebbero poi imparare sin da subito a sfruttare efficacemente la forma da calamaro degli Inkling, sia per muoversi in giro per la mappa - anche in verticale - che per dosare al meglio i tempi di ricarica, in modo da non ritrovarsi mai a corto di vernice in mezzo al fuoco incrociato.



A questo proposito, per quanto il ritmo incalzante delle partite tenda a promuovere una certa avventatezza battagliera, è opportuno tenere a mente che una ritirata strategica spesso si rivela molto più proficua di un assalto selvaggio. Insomma, vale la pena di concedersi il tempo per valutare le proprie opzioni.

In questo senso, la mappa può offrirvi preziose indicazioni tattiche, e dovreste darle un'occhiata ad ogni nuovo schieramento, anche solo per capire in che direzione si stanno muovendo i vostri alleati ed evitare di fiondarvi, in solitaria, tra le grinfie di un drappello di avversari accaniti. Non dovreste sottovalutare neanche la possibilità di esplorare i diversi scenari prima di scendere in battaglia: farsi in anticipo un'idea delle caratteristiche del terreno di scontro può garantire un vantaggio prezioso, soprattutto nel caso siate verniciatori alle prime armi.

Ogni battaglia ha le sue regole

Per uscire vittoriosi da una Mischia Mollusca è necessario tenere a mente la seguente regola aurea: chi controlla il centro della mappa domina la partita. Salvo rare eccezioni, dunque, la conquista dell'area mediana del campo di battaglia sarà sempre il vostro principale obiettivo, e questo sin dalle primissime battute di un match.

Ciò vuol dire che all'inizio dello scontro è buona norma dirigersi subito verso la zona in questione, anche se questo vuol dire tralasciare la verniciatura della vostra "base". Ad ogni nuovo respawn potrete comunque aggiungere un tassello di colore al vostro dominio cromatico, quindi consigliamo di dare sempre la priorità al centro dell'arena, anche in relazione alle indicazioni offerte dalla mappa. Due giocatori dovrebbero sempre restare nei pressi di quest'area, lasciando ai restanti il compito - eventualmente - di invadere la metà degli avversari, costringendoli a spendere del tempo per reclamarla. Va da sé che in Splatoon 3, complice la frenesia delle contese, è spesso difficile portare avanti azioni corali misurate, e pertanto vi invitiamo a interpretare i nostri suggerimenti come delle coordinate di massima. Discorso diverso per quel che concerne il bersaglio delle vostre imprese pittoriche: a partita iniziata sarà sempre più conveniente puntare alle zone già coperte dai colori degli avversari, da preferire - quando possibile - a quelle ancora intonse.



Passando alle Partite Anarchiche, esistono strategie ormai rodate che possono offrirvi più di un vantaggio in ciascuna delle quattro modalità presenti. In Vongol Gol, ad esempio, è essenziale che ciascun giocatore abbia una certa consapevolezza del ruolo da rivestire in campo. Per aumentare le possibilità di vittoria della squadra, è particolarmente importante identificare sin da subito l'Inkling che si occuperà di ottenere una Super Vongola raccogliendo 10 conchiglie dorate.

Questi dovrà fare attenzione a recuperare il decimo guscio solo quando gli altri avranno accumulato un buon numero di vongole e saranno pronti a segnare (per non attirare immediatamente attenzioni sgradite), in modo che la distruzione della barriera avversaria sia seguita a breve giro dai lanci dei compagni, massimizzando così i punti guadagnati.



Con il canestro nemico sguarnito, tutti dovranno convergere rapidamente verso l'obiettivo, mentre nel caso contrario, ovvero quando sarà la nostra base ad essere presa d'assedio, l'intero team dovrà schierarsi in difesa, facendo il possibile per splattare tempestivamente gli oppositori. In modalità Bazookarp, invece, la strategia migliore è fare in modo di muoversi sempre in gruppo, tanto in attacco quanto in difesa.

Nel primo caso, i compagni del portatore dovranno agire su due fronti, da una parte imbrattando il percorso per facilitare la corsa verso la base nemica, e dall'altra respingendo gli assalti del team avversario. A parti inverse, sarà meglio non concentrarsi esclusivamente sull'eliminazione dell'Inkling con il Bazookarp, ma cercare anche di ostacolarne l'avanzata reclamando a suon di inchiostro il terreno di scontro. La creazione di percorsi di collegamento tra le varie zone calde è invece una tattica basilare per conquistare il successo in Zona Splat, preferibilmente a partire dal punto di controllo centrale della mappa, che idealmente dovrebbe essere il vostro primo obiettivo durante un match. Quale che sia l'area che intendete acquisire, il nostro consiglio è di evitare il più possibile l'assembramento all'interno del sito in questione, cercando piuttosto di colorarlo dall'esterno per avere un maggior controllo sul territorio circostante ed evitare eliminazione di massa. Qualora gli avversari riuscissero a reclamare una delle vostre zone, vi suggeriamo di prendervi un po' di tempo per radunare le forze e ricaricare gli attacchi speciali, così da massimizzare le vostre possibilità di riprendere possesso del maltolto.



In questo caso, come in buona parte delle circostanze guerresche di Splatoon 3, la fretta è una consigliera davvero pessima, anche perché un'onorevole ritirata è sempre preferibile ad uno splattamento con annesso countdown. Per quanto riguarda Torre Mobile, il miglior consiglio che possiamo darvi è evitare a tutti i costi di salire sulla struttura quando c'è già un compagno sulla sua sommità.

In questi casi, la cosa da fare è concentrarsi sui nemici intenti a bersagliare il prezioso malcapitato, che avrà l'onere di evitare il più possibile il fuoco avversario e ordigni esplodenti come Appiccicabombe e Bombe Splash. Le stesse armi secondarie che dovrete utilizzare - e in abbondanza - quando sarete voi a dovervi impadronire del torrione semovente.

Uniti ma non troppo

Sebbene gli aggressori pisciformi schierati nella modalità cooperativa Salmon Run non abbiamo lo stesso acume di quelli umani, anche l'attività impiegatizia offerta dal "buon" Ursus può trarre beneficio da qualche utile accorgimento. Tanto per cominciare, vi consigliamo di utilizzare il più possibile i tasti di comunicazione rapida, specialmente per segnalare la posizione di un Boss appena sbarcato.

Considerando quando alcuni di questi possano essere letali, vi suggeriamo anche di evitare di stare troppo vicini gli uni agli altri, onde evitare di cadere vittima di un doloroso "wipe". Molto meglio mantenere una distanza di sicurezza, facendo comunque attenzione a non isolarvi del tutto. È bene anche tenere a mente che la nuova meccanica di lancio delle uova può permettervi di infliggere un limitato danno ad area (comunque sufficiente per eliminare i Salmonidi più piccoli), nonché risultare decisiva quando la densità dei boss si farà soverchiante.



In questi casi, sarà meglio gettare le uova verso il dispositivo di consegna, lasciando ad un collega sul posto il compito di segnare i punti. Un'altra regola d'oro riguarda l'utilizzo degli attacchi speciali, che dovrebbero essere sfruttati solo nelle battute conclusive di ciascuna partita, ovvero quando l'orda nemica raggiungerà il suo picco di virulenza. L'apparizione di un Salmonarca non altera in alcun modo la direttiva in questione, dato che l'arrivo del colosso innesca la ricarica istantanea del munizionamento.

Per concludere, vi consigliamo di fare il possibile per resuscitare al più presto i compagni abbattuti, ma solo quando il rischio vale davvero la candela. Nel caso siate l'ultimo Inkling rimasto in piedi, infatti, è buona norma valutare se il salvataggio comporta un rischio eccessivo, ed eventualmente attendere che i caduti raggiungano una posizione più sicura, almeno in termini relativi.