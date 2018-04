Spyro Reignited Trilogy: Gli Anni del Drago

"Un drago non è una fantasia oziosa. Quali che possano essere le sue origini, nella realtà o nell'invenzione, nella leggenda il drago è una potente creazione dell'immaginazione umana, ricca di significato più che il suo tumulo sia ricco d'oro." - J.R.R. Tolkien



Secondo la mitologia cinese, il dragone è una creatura potente, gigantesca, invincibile, che incute timore alla vista, che annichilisce il coraggio e genera reverenza. E così è stata tramandata nell'immaginario orientale e occidentale, nel mito e nel folclore, nei poemi cavallereschi e nel fantasy di stampo classico. Ed invece, nella mia personalissima "fantasia", ogni qual volta ripenso al drago, mi viene in mente una piccola bestiolina dalle squame violacee, con minuscole alette che a malapena le permettevano di librarsi in aria e con due occhioni teneri ed espressivi, che - se necessario - sapevano mostrare un bel po' di grinta.

Tutt'altra immagine, insomma, rispetto a quella figura nobile e feroce propinata dalle leggende. Non importa, in fondo, quale aspetto assuma, né quali siano le sue radici all'interno dell'epica tradizionale: conta soltanto - come sosteneva Tolkien - il "significato" che assume. Mi piace interpretare liberamente le parole del grande scrittore britannico, e pensare che il "simbolo" del drago possa mutare di volta in volta a seconda di chi lo immagina. E per me Spyro è l'unico, vero Drago. Non provoca terrore, il suo ruggito non si sente nel vento, ed il suo alito infuocato non ci riduce in cenere. Ma quella fiamma che sprigiona ha lo stesso calore della giovinezza, di un'età videoludica fiabesca e incontaminata, dove vivevano fate, libellule, troll, ladroni, maghe e felini antropomorfi. Questo, per me, basta e avanza: perché è con il draghetto viola che la mia fantasia ha imparato a "volare" in alto.

Dragonheart

Non chiamatelo "Spairo", ve ne prego. Mi rendo conto che nel doppiaggio inglese venga pronunciato in questo modo, ma proprio non riesco a farmelo andare giù. Sarà perché sono abituato alle (orripilanti) voci italiane dei primi tre capitoli della serie, ed i ricordi valgono più di qualsiasi fedeltà fonetica. Una volta, qualche anno fa, bazzicavo allegramente in un negozio di videogiochi, ed uno sbarbatello ebbe il coraggio di chiedere una copia di The Eternal Night dicendo, con aria da nobiluomo anglosassone, "The Legend of Spairo". Io e la commessa rabbrividimmo dal profondo del cuore, e ci scambiammo uno sguardo di intesa, nella consapevolezza che "esiste un solo Spiro", quello nato da geniacci di Insomniac, lo stesso che, dal 1998 al 2000, ha dato una piccola, ma significativa svolta al mio modo di giocare.

Il draghetto si inserì dolcemente in un periodo della mia vita in cui i miei polpastrelli oscillavano tra i cazzottoni di Tekken ed i burroni insuperabili di Crash, tra i pomeriggi trascorsi ad organizzare tornei con gli amici e momenti di giovanili imprecazioni. In simili frangenti, l'avventura del draghetto si rivelò un ottimo "antistress": delicato, dolce, rasserenate, il primo Spyro The Dragon era esattamente quella fiaba di cui avevo bisogno, una ventata di colore, un impeto di allegria fanciullesca. L'opera di Insomniac ha rappresentato pertanto il secondo tassello della "Santissima Trinità" dell'epoca PlayStation, della quale faceva già parte il Bandicoot ed a cui si sarebbe aggiunto, di lì a poco, anche l'ultimo esponente del trittico, quel MediEvil che, a breve, tornerà con una sua edizione rimasterizzata.

C'è da ammetterlo, Gnasty Gnorc, l'antagonista del primo capitolo, non era poi un "cattivone" molto carismatico, e a quel pazzoide di Cortex avrebbe solo potuto pettinargli il pizzetto. Ma era il contorno, quell'alone di incantata meraviglia, che contribuì a tramutare Spyro da semplice "passatempo" ad ossessione vera e propria. Col passare delle ore, aumentava a dismisura la voglia di tornare ad esplorare le lande degli artigiani, o il mondo dei Tessisogni, a prendere ad incornate quei tontoloni degli Gnorcs, o a travolgere gli stramaledetti ladri di uova, facendogli rimpiangere il loro malefico ghigno canzonatorio.

A dire il vero, non ricordo moltissimo del primo Spyro, né lo svolgimento della trama, né quanti fossero i draghi da liberare: quello che è marchiato a fuoco, nella mia memoria, è invece l'atmosfera, la sensazione di pace, l'impressione di essere protagonista della digitalizzazione di un piccolo sogno. E per un bambino di 8 anni, che si barcamenava tra i combattimenti di Tekken e le imprecazioni di Crash, era una sensazione piacevolissima. Ecco: alle volte sono convinto che non sia fondamentale avere ben a mente tutti i dettagli ludici e tecnici di un videogioco della nostra infanzia per comprenderne il valore. Basta collegarne il nome ad un'emozione, ad un "significato", e la sua importanza torna a galla, restando immune allo scorrere degli anni. Diverso, invece, l'impatto che su di me ha avuto il secondo episodio, Gateway to Glimmer (anche noto come Ripto's Rage): iniziavano infatti a prendere forma i tratti più significativi della serie, a cominciare dal villain di turno, quel Ripto che finalmente dava uno spessore maggiore alla nemesi del draghetto. L'impegno profuso da Insomniac con questo sequel era evidente anche per un pargolo di quasi dieci anni: laddove il titolo d'esordio aveva posto le basi dell'universo di gioco, Gateway to Glimmer lo espandeva a dismisura, aumentando la portata della narrazione e ingigantendo il cast di comprimari. E così facevano la loro comparsa il felino Hunter e quel viscido "acchiappagemme" del Riccone, pronto a sbloccarci qualche portale a suon di pietre preziose. Ah ma gliel'ho fatta pagare, e anche molto cara...

Una maggiore varietà, una longevità più pronunciata e, nel complesso, un mondo tratteggiato con attenzione superiore hanno fatto sì che il secondo episodio riuscisse a focalizzarsi nel mio ippocampo molto più del predecessore: quando oggi ripenso a Spyro, insomma, alle volte tendo ad unire in un unico videogioco i primi due esponenti della trilogia, mescolandone le situazioni, i nemici, e gli ambienti (indimenticabile, a tal proposito, la Tundra d'Inverno, con la sua colossale luna piena che sormontava un luogo pregno di epica nordica). E poi è arrivato Year of The Dragon. In punta di piedi, quatto quatto: erano i primi mesi del 2001 (ma il titolo era già uscito l'anno prima), stavo felicemente giocando a MediEvil 2 (e quindi attraversando la mia fase "dark") quando giunse tra le mie mani il terzo capitolo della saga. Preso com'ero da Sir Daniel, quasi lo snobbai, convinto che quel tipo di intrattenimento un po' bambinesco fosse ormai fuori tempo massimo, per me che squartavo zombie a destra e a manca. Quanto mi sbagliavo. Appena avviata l'avventura, il suono delle gemme raccolte, il jingle tintinnante che accompagnava le planate, e le lunghe fasi esplorative alla ricerca del prossimo portale mi inondarono di armonia. Spyro 3 è il videogame in cui ho lasciato una parte più grande del mio cuore. Sia di bambino, che di adulto. Forse perché ho continuato a "vivere" in quella dimensione fatata per tanti anni, anche in piena adolescenza.

D'altronde, ho "completato" definitivamente Year of the Dragon soltanto nel 2008, quando un mio amico mi chiamò in preda all'eccitazione: era riuscito infatti a trovare l'ultimo "punto abilità" mancante, quello del Cratere Fuso, dove nei panni del mitico Sergente Byrd (James Byrd!) dovevamo posizionare le teste degli idoli l'una accanto all'altra. Se mi chiedeste il motivo per cui non siamo mai riusciti a sbloccarlo prima, non vi saprei rispondere. Non era poi così difficile, a ben pensarci. Ma alla fin fine, poco importa: in un modo o nell'altro, del resto, Spyro non mi ha mai abbandonato.

Anche quando non ci giocavo per lunghi periodi, quando mi dedicavo a tutt'altro, quando pensavo a conquistare una ragazza o a superare indenne il compito di matematica, il draghetto rimaneva in background nei miei pensieri, come un rifugio in cui tornare dopo una sfiancante giornata. E con lui le Isole di Cristallo, la Palude dei Brividi, l'Agente 9, la sghignazzante Maga, e quel dannato punto abilità. Ed infine Bianca, verso la quale, a 11 anni, provavo un certo sentimento che esulava dalla "cottarella" per sfociare in anomale pulsioni...carnali. Ho qualche problema, lo so, ma non vedo l'ora di riammirarla "rimasterizzata" dopo tanto tempo, conscio di rincontrarla più bella che mai. In fondo sono un inguaribile romantico.

Il regno del fuoco

Volgendo lo sguardo al passato alcune cose appaiono più chiare, altre meno. Ciò che sembrava immacolato, perfetto in ogni sua parte, ad un occhio più maturo si mostra magari meno limpido e scintillante. Che le gemme di Spyro, nel tempo, abbiano perso una parte della loro brillantezza? Non mi interessa, almeno non adesso. Questi sono problemi di cui dovrò eventualmente occuparmi in sede di giudizio, quando l'acume critico mi imporrà di compiere il mio lavoro di giornalista videoludico in modo impeccabile ed imparziale. Ma ora restiamo un altro po' a sguazzare tra le onde della nostalgia, perché ci fa sentire meglio. La malinconia, si sa, è una brutta bestia: ci porta ad avere ricordi un po' distorti, magari più belli di quanto non fossero in realtà. Spyro - soprattutto il primissimo episodio - non era certo un gioco rivoluzionario né tantomeno indimenticabile. Ma lo era per me, in quel preciso momento della mia vita in cui l'ho incontrato, e tanto basta per farmi infiammare di gioia all'annuncio della Reignited Trilogy, in arrivo il 21 settembre, che comprende i primi tre, leggendari episodi della saga, con una veste grafica tutta nuova, pari al lavoro di restauro operato sulla N.Sane Trilogy. È inutile, se non deleterio, pensare, ora come ora, quanto sia "utile" al mercato questa rimasterizzazione, quanto il platform-adventure di Insomniac abbia resistito alle stoccate della vecchiaia. È futile provare a frenare gli entusiasmi di una fanbase in adorazione, ricordandole tutti i limiti della trilogia: sono dettagli che verranno analizzati a tempo debito. Sono convinto sia necessario comprendere che il "tempo", nel mondo videoludico, è un concetto di vitale importanza. Alcuni giochi hanno lasciato un solco così marcato nel nostro percorso di crescita perché sono arrivati al momento giusto, col corretto tempismo.

Per me, e suppongo anche per molti altri, Spyro è "planato" sulla mia PlayStation proprio quando c'era più bisogno di lui. Nella lentezza della progressione, nei minuti spesi a vagare lungo le Pianure d'Autunno, ho riscoperto il gusto per l'esplorazione, il piacere di scrutare ogni anfratto, di svelare ogni segreto, lontano dalla linearità del marsupiale e dagli incontri "mordi e fuggi" dei picchiaduro. C'era, in Spyro, lo stimolo di un'avventura piccola piccola, a portata di bambino, eppure così grande da seguirmi fino all'età adulta.

Sono nato a luglio, nel segno del leone, ma ho vissuto a lungo sotto l'ala del drago. Stando al calendario cinese, il cosiddetto "Anno del Dragone" cade ogni 12 anni. Sapete perché Spyro: Year of the Dragon possiede questo sottotitolo? Perché nel 2000 (periodo della sua uscita) si celebrava proprio l'Anno del Drago. Sempre secondo i calcoli, la prossima ricorrenza avverrà nel 2024. Ed invece, contro ogni previsione, Spyro: Reignited Trilogy anticiperà la data ufficiale: il 2018 sarà infatti un nuovo "Year of the Dragon".