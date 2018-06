Square-Enix E3 2018: KH3, Avengers e Tomb Raider tra le novità più attese

Square Enix ospiterà a sua volta la propria conferenza E3 2018 alle 19:00 di lunedì 11 giugno, mostrando tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi, con ampio spazio dedicato a Kingdom Hearts 3 e Shadow of the Tomb Raider. Diamo un'occhiata a tutti i giochi confermati, ai rumor più concreti e alle potenziali sorprese che possiamo aspettarci dal publisher di Final Fantasy sul palcoscenico di Los Angeles.

Giochi confermati Square Enix E3 2018

Al momento siamo certi della presenza di Kingdom Hearts 3, Shadow of the Tomb Raider e Octopath Traveler, ma con ogni probabilità vedremo anche Dragon Quest Builders 2, nuovi aggiornamenti sui DLC di Final Fantasy XV e la versione occidentale di Dragon Quest XI.



Kingdom Hearts 3

L'attesa è stata molto lunga, ma finalmente Kingdom Hearts 3 si prepara a debuttare su PlayStation 4 e Xbox One entro fine anno, promettendo di ampliare le meccaniche di gioco della serie, di includere nuove ambientazioni inedite (si parla di circa 19 mondi Disney) e di proporre un level design che incentivi la curiosità del giocatore (ponendo ancora più enfasi sullo sviluppo dei livelli in verticale).

Dal momento che il titolo sarà presente alla fiera di Los Angeles in forma giocabile, e che la stessa Square Enix provvederà a mostrarlo in azione al pubblico, tutti i fan avranno un'ottima opportunità per apprendere nuove informazioni sul gioco in attesa del lancio. Stando alle parole del publisher, inoltre, durante la conferenza dovrebbe arrivare l'annuncio definitivo della data di uscita ufficiale.



Shadow of the Tomb Raider

Dopo il reveal del 27 aprile, Square Enix mostrerà per la prima volta il gameplay di Shadow of the Tomb Raider durante la sua conferenza E3, consentendoci finalmente di vedere il gioco in azione.

Nel terzo capitolo della serie reboot dovremo fronteggiare un'apocalisse Maya, vedendoci al controllo di una Lara ancora più determinata e consapevole dei propri mezzi, con la possibilità di sfruttare l'ambiente circostante per adottare manovre stealth o metodi di approccio più diretti. La protagonista disporrà anche di nuove abilità come la corsa sui muri, così da aprire a nuove soluzioni di gameplay, a un level design più verticale e a nuove tipologie di puzzle ambientali. Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto su PS4, Xbox One e PC il 14 settembre, lunedì 11 giugno potremo conoscere ulteriori dettagli sul gameplay di Shadow of the Tomb Raider.



Octopath Traveler

Visto che Octopath Traveler debutterà in esclusiva su Nintendo Switch il 13 luglio, solo a un mese di distanza dalla fiera losangelina, ci sentiamo di dare per scontata la sua presenza alla conferenza di lunedì 11 giugno.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra Video Anteprima dedicata al gioco, il titolo si presenta come un JRPG in stile 16-bit, omaggiando i classici esponenti del genere che negli anni ‘90 hanno saputo appassionare molti fan. Se la produzione dovesse mantenersi sui livelli sperati, riconfermando le ottime impressioni che abbiamo ricavato finora, allora Octopath Traveler potrebbe rivelarsi l'ennesima esclusiva di pregio da invidiare agli utenti della console ibrida. Intanto durante la conferenza E3 2018 di Square Enix avremo un'altra occasione per vedere il gioco da vicino.

Rumor e speculazioni

Passando ai rumor della conferenza Square Enix, sembra molto probabile l'arrivo di ulteriori novità sui DLC di Final Fantasy XV, così da delineare in modo più accurato la roadmap prevista fino ai mesi estivi del 2019. Possibili aggiornamenti anche per la versione occidentale di Dragon Quest XI, in particolare per quanto riguarda l'edizione Switch (da accostare a quelle PS4 e PC confermate per il 4 settembre), senza dimenticare il già annunciato Dragon Quest Builders 2 ancora in attesa di una data di uscita. A proposito di finestre di lancio, durante l'evento potremmo ricevere qualche indicazione più precisa su The World Ends With You Final Remix, attualmente previsto verso la fine del 2018 in esclusiva sulla console ibrida: con l'occasione verrà gettato uno sguardo più approfondito al gioco e alle varie migliorie introdotte rispetto alla versione originale?

Parlando invece delle possibili sorprese, il publisher potrebbe dare uno spazio al misterioso The Avengers Project, il nuovo progetto di Crystal Dynamics che secondo alcuni rumor potrebbe presentarsi come il reboot di Avengers: Ultimate Alliance, sfruttando il successo riscosso dal franchise. Cosa dire, invece, dell'attesissimo Final Fantasy VII Remake? A distanza di tre anni dal suo annuncio verrà mostrato un nuovo trailer? L'ipotesi di vederlo in azione sembra ancora remota, ma non ci meraviglierebbe ricevere quantomeno un aggiornamento sullo stato dei lavori. Discorso analogo per un ipotetico Just Cause 4, alla luce dell'impegno di Avalanche Studios preso con lo sviluppo di RAGE 2. Per concludere, ricordiamo che Square Enix aveva promesso a marzo l'arrivo di nuove informazioni su Life is Strange 2 nel corso dei mesi successivi: quale occasione migliore della fiera di Los Angeles?