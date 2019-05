Square Enix E3 2019: da FF7 ad Avengers, nuovi annunci, rumor e aspettative

Mentre le voci di corridoio si fanno sempre più consistenti, l'E3 2019 è a un passo dal cominciare. Sebbene quella di Sony non sia un'assenza di poco conto, la kermesse losangelina non avrà problemi a deliziare i palati di stampa e pubblico, aprendo un'importante finestra sul futuro del medium. Tra i principali attori di quest'edizione non troviamo solo Microsoft e Nintendo ma anche Bethesda, Ubisoft e Square Enix, che di certo non si risparmieranno in fatto di annunci e sorprese. A tal proposito, ora che Sora, Pippo e Paperino hanno riempito di magia i nostri salotti, la compagnia nipponica dovrà illustrarci i suoi prossimi piani, che non includono solo Final Fantasy VII Remake e il DLC di Kingdom Hearts III. Dal supporto a Nintendo Switch, passando per Babylon's Fall, fino al misterioso Avengers Project, Square Enix avrebbe le carte in regola per confezionare uno show a dir poco interessante, ecco perché - spinti da una sincera curiosità - abbiamo deciso di parlarne in modo approfondito.

Il modello comunicativo e il supporto a Nintendo Switch

Square Enix ha abbandonato le tradizionali conferenze con l'E3 2016, rifuggendo dai problemi di ritmo che avevano caratterizzato l'edizione precedente.

Conscia di dover tagliare gli "spiegoni" e - più d'ogni altra cosa - i lunghi interventi del CEO Matsuda, la compagnia ha adottato un modello comunicativo vicino ai lidi del Nintendo Direct, affinandone negli anni sia il ritmo, sia la presentazione stilistica. In altre parole, non ci stupiremmo se l'E3 Showcase del 2019 ricalcasse i tempi del predecessore, dando spazio a una decina di titoli per una durata di circa mezz'ora. Se così dovesse essere, i trailer verrebbero preceduti da brevi filmati ispirati allo stile del gioco trattato, il che donerebbe un tocco d'eleganza all'intera presentazione. Insomma, l'unico inconveniente della conferenza Square Enix risiede nel suo orario: facendo le veci di Sony infatti, la madre di Final Fantasy aprirà le danze alle ore 03:00 dell'11 giugno, per la gioia dei produttori di energy drink.



Fatta la doverosa premessa, cerchiamo di capire quali potrebbero essere i protagonisti dell'appuntamento. Square Enix ha dimostrato che i dissapori con Nintendo appartengono al passato, supportando massicciamente Switch. Per questo motivo diamo quasi per scontate le apparizioni di Dragon Quest Builders 2 e Dragon Quest XI S, la versione per console ibrida dell'undicesimo capitolo della serie. Dalla colonna sonora orchestrale alla nuova modalità grafica in 16 bit, la Definitive Edition del gioco è un piccolo sogno che si realizza per l'utenza Nintendo, eppure non ha ancora una data d'uscita precisa: quale occasione migliore dell'E3 per annunciarla?

Nel giorno della conferenza inoltre dovrebbero arrivare "informazioni sorprendenti" legate proprio a Dragon Quest e noi non vediamo l'ora di conoscerle. Sempre a proposito del colosso di Kyoto, sarebbe bello sperare in un piccolo teaser di Octopath Traveler 2, il cui sviluppo è stato già confermato da Tomoya Asano: dato lo stadio presumibilmente acerbo della produzione però, il nostro desiderio potrebbe non superare il regno delle ipotesi.

Kingdom Hearts e Final Fantasy VII: i protagonisti dello show?

Molto probabile è un filmato dedicato al quarto episodio di Life is Strange 2, che - lo ricordiamo - uscirà il 22 agosto 2019: il viaggio di Sean e Daniel si sta avvicinando alle fasi conclusive, quindi è plausibile che Dontnod voglia stuzzicare la nostra curiosità. Non ci sentiamo di escludere un nuovo sguardo a Last Idea, il particolare RPG fantasy per iOS e Android, nonché un video con data d'uscita di Star Ocean First Departure R, la versione rimasterizzata del titolo uscito su PSP nel 2007.

È giunto il momento di parlare dei due grandi ospiti dello show, i quali - come ben sappiamo - condividono la stessa anima. Annunciato un mese fa dalla viva voce di Tetsuya Nomura, Kingdom Hearts III: ReMIND è una sorta di completamento "Final Mix" dell'opera originale giacché include uno scenario addizionale, episodi e boss segreti. Oltre ad averne un assaggio, non ci stupiremmo se ci venissero comunicati anche il prezzo e la data di lancio del DLC.



Restando in tema, potremmo assistere all'arrivo di buona parte dei Kingdom Hearts su Switch. Infatti, mentre il porting del terzo capitolo avrebbe imposto dei compromessi tecnici insostenibili - come evidenziato da alcune voci di corridoio - le altre incarnazioni della serie non implicherebbero gli stessi problemi. Se Square Enix e Nintendo avessero davvero orchestrato tale matrimonio, l'E3 2019 sarebbe il momento perfetto per ufficializzarlo.

Final Fantasy VII Remake è stato il grande protagonista dello scorso State of Play assieme a MediEvil: tra combattimenti spettacolari e l'entrata in scena di Sephiroth, il trailer ha rispettato la natura del format, offrendo un veloce montaggio di momenti intensi. Sarebbe lecito aspettarsi un gameplay un po' più "generoso" in occasione dell'E3, magari legato alla tanto vociferata demo, che - stando ai rumor - verrà pubblicata sul PlayStation Store a seguito della conferenza.

Sì ma... dove sono le sorprese?

Dopo l'incredibile successo di Nier: Automata, nato grazie agli sforzi sinergici di Square Enix e Platinum Games, la compagnia ha affermato di voler investire massivamente in nuove IP. Sebbene non si possano scartare a priori degli annunci a sorpresa, vorremmo conoscere le sorti di un progetto già noto e sviluppato proprio da Platinum.

Svelato durante lo scorso E3, Babylon's Fall ci aveva incantato con la sua promettente lore e quell'atmosfera da fantasy medievale che ha solleticato la nostra curiosità. Da allora il gioco è sparito dai radar e i suoi creatori non ne hanno più parlato: che sia arrivato il momento di mostrarne il gameplay? Non possiamo dirlo con certezza ma lo speriamo vivamente.



Cresciuto in scala e ambizione, anche un altro grande assente potrebbe presenziare. Stiamo parlando del famoso sparatutto dei creatori di Bulletstorm, che sappiamo essere in pieno sviluppo sotto l'ala protettrice di Square Enix. Il rapporto tra i due partner è alle stelle, come confermato dal CEO di People Can Fly, a riprova dell'ottimo stato di salute della produzione. Noi siamo molto curiosi ma - nel caso in cui sia stato indirizzato alla next gen - potremmo non riuscire a vederlo.



Giungiamo infine al vero "Bigfoot" di Square Enix, quel misterioso Avengers Project annunciato nel 2017 con un breve trailer in CG. Realizzato da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal (i team che hanno dato nuova vita a Lara Croft) quest'ambizioso progetto parrebbe essere destinato alla next gen, forte di combattimenti corpo a corpo, fasi stealth, scontri con i boss e un'evidente impronta cinematografica.

Ebbene, per annunciare la sua presenza all'E3 2019, la compagnia ha postato una strana immagine con dei quadri riconducibili alle Gemme dell'Infinito: inutile pronunciarsi oltre su cosa questo potrebbe significare.



Prima di concludere il nostro recap vogliamo menzionare un possibile sequel di Parasite Eve II ma oltre al rinnovo del marchio in UK avvenuto pochi mesi fa, null'altro lascia presagire il suo ritorno. In altre parole questo è più un nostro sogno nel cassetto che una previsione vera e propria ma come si suol dire: sperar non costa nulla.